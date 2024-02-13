"Я всё поняла!": Елена Блиновская расплакалась в СИЗО и попросилась домой

После этого Блиновская стала рассказывать о детях, которые болеют и которые сейчас живут с отцом.

Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2-3 часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом, - сказала Елена.

Также Блиновская заявила, что уже устала от СИЗО и хочет домой.