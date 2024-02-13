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"Я всё поняла!": Елена Блиновская расплакалась в СИЗО и попросилась домой

"Я всё поняла!": Елена Блиновская расплакалась в СИЗО и попросилась домой

Автор:
13 февраля 2024 18:27
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   Видео   блогеры   интересное   инфоцыгане   сизо   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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"Королева марафонов" заявила, что у неё простыли дети.

На очередном судебном заседании, на котором Блиновская была онлайн, снова просили отпустить Елену домой, под домашний арест. В суде адвокат заметил, что Блиновская поддерживала СВО, имеет четверых детей, которые сейчас болеют и вовсе не знала, что её подруга проходит по делу.

9 месяцев я исправно и без замечаний исполняла условия домашнего ареста. У меня не было умыслов, помыслов скрыться. Первое время из страха получить замечания я ни с кем не общалась, кроме адвокатов. Потом следователь мне сказал, что я могу встречаться у себя дома с людьми, которые не являются участниками судопроизводства.

Напомним, в СИЗО Блиновская оказалась после нарушения условий домашнего ареста.

После этого Блиновская стала рассказывать о детях, которые болеют и которые сейчас живут с отцом.

Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2-3 часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом, - сказала Елена.

Также Блиновская заявила, что уже устала от СИЗО и хочет домой.

«Положа руку на сердце, я все поняла. За последний месяц — точно. В стране год семьи, я должна быть с семьей», — закончила речь Блиновская.

Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО, куда она попала за несоблюдение условий домашнего ареста. Содержание в СИЗО ей продлили до 26 апреля, сообщает SHOT.

Источник:

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Метки: Блиновская   Видео   блогеры   интересное   инфоцыгане   сизо   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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7k
Alex 2 часа назад
А всего-то налоги надо было заплалить с халавных денег ))
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619
Sadik-mardik 7 минут назад
Так тюрьма и есть её дом!
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2k
Дмитрий 10 минут назад
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24k
Валерий 12 минут назад
Васильеву вспомнил.
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54k
Прораб 19 минут назад
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3k
Semёn 24 минуты назад
Вот так просто!? Она все поняла)))... ну уж нет!
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
ЭПитет "ХИТРОЖОПЫЙ" вв основном применим к мужчинам.... а какой эпитет можно применить в данном случае... к "женшине" которая вспомнила, что она "мать" . только находясь на скамье подсудимых???
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13k
Владимир 45 минут назад
Горбатого могила исправит. Сидела себе дома в золотой клетке так сказать. Нет закатила вечерину. Может просто заплатить налоги и не слушать дырявого адвоката? А то так и сядет на долго!
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10k
Trenzel2003 Час назад
Преступник должен сидеть в тюрьме! (Жиглов. Место встречи изменить нельзя!)
Так что пусть сидит!
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11k
MUZSER Час назад
....

Ссылка www.youtube.com
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4k
poбт Час назад
нужно чтоб не ты поняла, а "марафонцы"
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2k
rr Час назад
ой кому они [мат], с такими ресурсами у нее там и садовник и несколько нянечек с детьми
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10k
MPEG-8 2 часа назад
А, если сбежит за бугор, то тут же ЖД состав говна в наш с вами адрес в первом интервью отправит.
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Какое же у неё тупое лицо!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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