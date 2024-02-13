"Я всё поняла!": Елена Блиновская расплакалась в СИЗО и попросилась домой

"Королева марафонов" заявила, что у неё простыли дети.
На очередном судебном заседании, на котором Блиновская была онлайн, снова просили отпустить Елену домой, под домашний арест. В суде адвокат заметил, что Блиновская поддерживала СВО, имеет четверых детей, которые сейчас болеют и вовсе не знала, что её подруга проходит по делу.
9 месяцев я исправно и без замечаний исполняла условия домашнего ареста. У меня не было умыслов, помыслов скрыться. Первое время из страха получить замечания я ни с кем не общалась, кроме адвокатов. Потом следователь мне сказал, что я могу встречаться у себя дома с людьми, которые не являются участниками судопроизводства.
Напомним, в СИЗО Блиновская оказалась после нарушения условий домашнего ареста.
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После этого Блиновская стала рассказывать о детях, которые болеют и которые сейчас живут с отцом.
Сейчас дети начали болеть, и для меня, конечно, как для матери очень тяжёлый момент. Мы наказываем сейчас не меня, а моих детей несовершеннолетних. Одну секунду, сейчас, я водички глотну. Мой муж спит по 2-3 часа в сутки, потому что ему приходится усердно работать и решать все дела, которые связаны с уголовным делом, - сказала Елена.
Также Блиновская заявила, что уже устала от СИЗО и хочет домой.
«Положа руку на сердце, я все поняла. За последний месяц — точно. В стране год семьи, я должна быть с семьей», — закончила речь Блиновская.
Мосгорсуд отказался освободить Блиновскую из СИЗО, куда она попала за несоблюдение условий домашнего ареста. Содержание в СИЗО ей продлили до 26 апреля, сообщает SHOT.
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Так что пусть сидит!