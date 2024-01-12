Сидя в тюрьме, Ефремов обогатился на 80 миллионов рублей и заплатил все долги

В конце декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила Михаилу Ефремову задолженность в 195 546 рублей. В эту сумму вошли различные задолженности, в том числе и имущественные налоги. Однако, сумма почти в 200 тысяч никак не напугала Ефремова. В первую же неделю нового года актёр погасил все задолженности, уточняет SHOT.

Кроме того, журналисты выяснили, что Ефремов стал обладателем наследства стоимостью примерно 80 миллионов рублей.