Сидя в тюрьме, Ефремов обогатился на 80 миллионов рублей и заплатил все долги

Отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии актёр Михаил Ефремов умудрился и заработать и закрыть все задолженности перед ФНС.
В конце декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила Михаилу Ефремову задолженность в 195 546 рублей. В эту сумму вошли различные задолженности, в том числе и имущественные налоги. Однако, сумма почти в 200 тысяч никак не напугала Ефремова. В первую же неделю нового года актёр погасил все задолженности, уточняет SHOT.
Кроме того, журналисты выяснили, что Ефремов стал обладателем наследства стоимостью примерно 80 миллионов рублей.
Скончался концертмейстер Александр Покровский, который является родным дядей Михаила. Он оставил племяннику две квартиры в Москве. Первая, пятикомнатная квартира на улице Тверской оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Вторая квартира имеет три комнаты и находится на Олимпийском проспекте. Её стоимость составляет примерно 30 миллионов.
Вторую квартиру, поменьше, Ефремов обещал оставить семье, 19 лет ухаживавшей за его дядей.
Источник:
- Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки
- Прогнулась? Инстасамка полностью погасила задолженность перед налоговой
- Налоговая проверяет финансовые манипуляции Анастасии Самбурской
- Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги
- Бузова обиделась из-за слухов о долге в 200 тысяч рублей
- Господин Мойша, расскажите историю как вы стали богаты?
- Однажды я нашел на улице грязное яблоко. Вымыл его и продал за 10 рублей.
- Потом я, на эти деньги, купил два грязных яблока, вымыл их и продал за 20.
- Что было потом?
- Потом я снова купил яблоки, снова вымыл и продал, уже на 40 рублей.
- А потом?
- А потом умер мой дядя, и оставил мне в наследство 2 квартиры стоимостью 80 млн.
Обвинение полагало, что около 10 часов 52 минут 30.07.2022 Бородина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя на основании договора аренды технически исправным автомобилем «Land Rover Range Rover», принадлежащим ООО «МВК ЭНЕРДЖИ», следовала по проезжей части ул. Военной в направлении от Товарного переулка в сторону Полтавского проезда в Центральном районе г. СПб, в условиях светлого времени суток, естественного освещения, неограниченной видимости и мокрого асфальтового покрытия проезжей части.
Так она, в силу алкогольного опьянения, лишавшего её возможности правильно и адекватно воспринимать дорожную обстановку и реагировать на её изменения, избрала скорость порядка 25-30 км/ч, которая не обеспечивала ей возможность постоянного контроля за движением автомобиля для выполнения требований ПДД РФ, следуя по ул. Военной не выдержала необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, относительно припаркованного у правого края проезжей части ул. Военной (по ходу своего движения) ТС «Mazda 6» и совершила на него наезд, после чего на месте происшествия не остановилась, а продолжив движение выехала на нерегулируемый перекресток, образованный примыканием Полтавского проезда к проезжей части ул. Военной, и при совершении маневра поворота направо, на проезжую часть Полтавского проезда в сторону Полтавской улицы, несправилась с управлением своего ТС, не выдержала необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, относительно стоящего на проезжей части Полтавского проезда автомобиля «Nissan Qashqai» и находящегося у его задней части пешехода Ю., в результате чего совершила наезд на указанный автомобиль и пешехода, а затем совершила наезд на припаркованный у левого края проезжей части Полтавского проезда (по ходу своего движения) автомобиль «Toyota Camry». В результате ДТП потерпевшему Ю. был причинен тяжкий вред здоровью. Смерть последнего наступила в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» от ОЧМТ.
Бородина вину признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет с запретом на право управления ТС сроком на 2 года 11 месяцев, а также взыскал в пользу потерпевшего 2 000 000 рублей.
Где-то на зоне взгрустнул Михаил Ефремов. Или это другое???
https://www.rbc.ru/society/03/09/2020/5f509b2b9a79475fda1a171d?from=copy"https://www.rbc.ru/society/03/09/2020/5f509b2b9a79475fda1a171d?from=copy";