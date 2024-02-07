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Телевизор, фрукты и салон красоты: Елена Блиновская сидит в вип-камере с доктором и кандидатом наук

Телевизор, фрукты и салон красоты: Елена Блиновская сидит в вип-камере с доктором и кандидатом наук

Автор:
07 февраля 2024 21:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   заключение   интересное   инфоцыгане   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО №6 «Печатники», куда её посадили после нарушения домашнего ареста. Сначала Блиновская сидела в камере, где было 40 человек. Теперь её перевели в камеру поменьше и поуютнее.

Как и предполагали многие, в тюрьме королева марафонов устроилась с комфортом. Её переместили в четырёхместную камеру с другими заключёнными. По закону, не могут содержаться люди, обвиняемые в насильственных преступлениях, и люди, обвиняемые в ненасильственных преступлениях. Поэтому Блиновская сидит с другими женщинами, которые впервые попали в тюрьму.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова рассказала, что Елена живёт в чистой камере, где убираться ей придётся самой.

«Уборщиц в СИЗО нет, заключенные сами поддерживают порядок и чистоту, сами моют полы и посуду, — акцентировала Мария. — Как правило, это происходит по графику, по очереди. Камера у Елены и ее соседок аккуратная, есть предметы, создающие уют, полки с книгами. На столе стояла тарелка с фруктами».

Кроме того, в камере есть душ, холодильник и телевизор. Елена даже ходит в салон красоты, который есть на территории СИЗО. Работают в нем две осужденные девушки из хозяйственного отряда. Кончено, всё за деньги, но цены доступные и услуга пользуется спросом. Тем, кому не нравится еда, которую готовят в СИЗО, имеют возможность заказывать через специальный магазин доставку отдельных продуктов или готовых блюд.

Елена сидит в камере с дамами, у которых есть учёные степени - - одна доктор наук, другая кандидат. По данным KP.RU, обе проходят по коррупционным преступлениям.

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Метки: Блиновская   заключение   интересное   инфоцыгане   тюрьма   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 8 часов назад
Лучше плохо жить на свободе, чем хорошо в тюрьме
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14k
? ? ? 6 часов назад
всеж такой фифе рекомендовал бы посещения курортов моря Лаптевых, СПА процедуры на острове Комсомолец, круиз на весельном транспорте вокруг острова Октябрьской Революции..
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7k
Neo 6 часов назад
Мошенница с коррупционершами - компания что надо! ))
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 6 часов назад
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7k
Андрей Крылов 6 часов назад
Пусть сидит до посинения сучище!. Если на фото её хата, то это - почти курот. Видал и лично бывал в куда худших местах.
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3k
Максим Макашев 7 часов назад
Елена сидит в камере с дамами, у которых есть учёные степени - - одна доктор наук, другая кандидат.
*************************************
После "отсидки" эта троица может таких дел наворочать, если встретятся. Мавроди будет пропеллером крутиться вгробу
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11k
BarOb 7 часов назад
Похоже только на кладбище все равны станем
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33
wikip 7 часов назад
Ну! А говорили общак, общак..
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5k
Феликс Дзержинский 7 часов назад
Условия содержания, должны быть одинаковы для всех подследственных и осужденных.
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223
ruslan d 8 часов назад
Да кто бы сомневался , подоят ее и пойдет с миром ...
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17k
a_komolow 8 часов назад
Насрать и заморозить
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16k
BARcyk 8 часов назад
Тщательнее нужно выбривать под подбородком.
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PokemonKa
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