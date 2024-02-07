Телевизор, фрукты и салон красоты: Елена Блиновская сидит в вип-камере с доктором и кандидатом наук

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова рассказала, что Елена живёт в чистой камере, где убираться ей придётся самой.

«Уборщиц в СИЗО нет, заключенные сами поддерживают порядок и чистоту, сами моют полы и посуду, — акцентировала Мария. — Как правило, это происходит по графику, по очереди. Камера у Елены и ее соседок аккуратная, есть предметы, создающие уют, полки с книгами. На столе стояла тарелка с фруктами».

Кроме того, в камере есть душ, холодильник и телевизор. Елена даже ходит в салон красоты, который есть на территории СИЗО. Работают в нем две осужденные девушки из хозяйственного отряда. Кончено, всё за деньги, но цены доступные и услуга пользуется спросом. Тем, кому не нравится еда, которую готовят в СИЗО, имеют возможность заказывать через специальный магазин доставку отдельных продуктов или готовых блюд.