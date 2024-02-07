Телевизор, фрукты и салон красоты: Елена Блиновская сидит в вип-камере с доктором и кандидатом наук

Елена Блиновская сейчас находится в СИЗО №6 «Печатники», куда её посадили после нарушения домашнего ареста. Сначала Блиновская сидела в камере, где было 40 человек. Теперь её перевели в камеру поменьше и поуютнее.
Как и предполагали многие, в тюрьме королева марафонов устроилась с комфортом. Её переместили в четырёхместную камеру с другими заключёнными. По закону, не могут содержаться люди, обвиняемые в насильственных преступлениях, и люди, обвиняемые в ненасильственных преступлениях. Поэтому Блиновская сидит с другими женщинами, которые впервые попали в тюрьму.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова рассказала, что Елена живёт в чистой камере, где убираться ей придётся самой.
«Уборщиц в СИЗО нет, заключенные сами поддерживают порядок и чистоту, сами моют полы и посуду, — акцентировала Мария. — Как правило, это происходит по графику, по очереди. Камера у Елены и ее соседок аккуратная, есть предметы, создающие уют, полки с книгами. На столе стояла тарелка с фруктами».
Кроме того, в камере есть душ, холодильник и телевизор. Елена даже ходит в салон красоты, который есть на территории СИЗО. Работают в нем две осужденные девушки из хозяйственного отряда. Кончено, всё за деньги, но цены доступные и услуга пользуется спросом. Тем, кому не нравится еда, которую готовят в СИЗО, имеют возможность заказывать через специальный магазин доставку отдельных продуктов или готовых блюд.
Елена сидит в камере с дамами, у которых есть учёные степени - - одна доктор наук, другая кандидат. По данным KP.RU, обе проходят по коррупционным преступлениям.
Источник:
- Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест
- Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену
- Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским
- Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи
- "Лена ни в чем не виновата!": отец Блиновской назвал виновного в аресте дочери
*************************************
После "отсидки" эта троица может таких дел наворочать, если встретятся. Мавроди будет пропеллером крутиться вгробу