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Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля

Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля

Автор:
13 декабря 2023 19:04
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   деньги   интересное   инфоцыгане   предприниматель   фото   
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На заседание инфоцыган явился в футболке с собственным брендом "предприниматель".

Предпринимателя и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничество в особо крупном размере, 12 декабря снова привезли в суд. Блогер был одет в футболку с надписью "предприниматель". Это отсылка к его предыдущему слушанию, когда Аяз пытался разжалобить приставов.

Новый мерч Шабутдинов решил продавать. Его соратники говорят, что вся прибыль от продажи футболок пойдёт на благотворительность. Правда люди, которых этот предприниматель обманул, думают по другому, сообщает Telegram-канал SHOT.

Таганский суд вновь продлил арест бизнес-тренеру до 16 февраля 2024 года. Адвокаты просили суд отпустить бизнес-тренера под домашний арест или под залог - 50 миллионов рублей, но суд отказал.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   деньги   интересное   инфоцыгане   предприниматель   фото   
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3  комментария
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9k
MPEG-8 Час назад
Он думает, что это всё ещё его рекламная кампания.
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19k
Shtoppi 13 минут назад
аязик сильно ох_евший и в себе уверенный как видно из его поведения. скорее всего у него та же крыша из правящей верхушки что и у блиновской. по ходу этот ушлепок уверен что так же легко отделается.
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868
дмитрий викторович Час назад
Действительно предприниматель, на любом хайпе готов деньги делать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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