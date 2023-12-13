Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля

Предпринимателя и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничество в особо крупном размере, 12 декабря снова привезли в суд. Блогер был одет в футболку с надписью "предприниматель". Это отсылка к его предыдущему слушанию, когда Аяз пытался разжалобить приставов.