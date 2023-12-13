Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля

На заседание инфоцыган явился в футболке с собственным брендом "предприниматель".
Предпринимателя и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничество в особо крупном размере, 12 декабря снова привезли в суд. Блогер был одет в футболку с надписью "предприниматель". Это отсылка к его предыдущему слушанию, когда Аяз пытался разжалобить приставов.
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Новый мерч Шабутдинов решил продавать. Его соратники говорят, что вся прибыль от продажи футболок пойдёт на благотворительность. Правда люди, которых этот предприниматель обманул, думают по другому, сообщает Telegram-канал SHOT.
Таганский суд вновь продлил арест бизнес-тренеру до 16 февраля 2024 года. Адвокаты просили суд отпустить бизнес-тренера под домашний арест или под залог - 50 миллионов рублей, но суд отказал.
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