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Старшая дочь Урганта зарабатывает в Америке на продаже старых вещей и чужих эмоциях

Старшая дочь Урганта зарабатывает в Америке на продаже старых вещей и чужих эмоциях

Автор:
23 октября 2023 10:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   деньги   интересное   инфоцыгане   ургант   услуги   фото   шоу бизнес   
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Эрика Кикнадзе рассказала про услуги для одиноких людей.

Эрика Кикнадзе — падчерица телеведущего Ивана Урганта, старшая дочь его нынешней жены Натальи Кикнадзе. Девушка живёт в Америке и ведёт свой блог, где часто публикует очень необычный контент. На этот раз Эрика нашла новый способ заработка. На своей странице девушка пытается продать винтажную шубу D&G: размер s и никаких изъянов.

Но это не единственный источник доходов девушки. Кроме продажи поношенных вещей Эрика готова за небольшую плату поговорить по душам с одинокими людьми. Выслушать их за деньги и даже вместе поплакать. Даже такса есть:

  • 15 долларов - обычные сообщения;
  • 20 долларов - погрустить;
  • 35 долларов - поплакать в жилетку;
  • 40 долларов - послушать 1 час все что угодно.

За 300$ Эрика готова послушать музыку со своим собеседником. Наверное, такая высокая стоимость объясняется тем, что музыкальный вкус у всех разный.

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Метки: Юмор   деньги   интересное   инфоцыгане   ургант   услуги   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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32k
Teodor 56 минут назад
И что? Ключевая фраза этого поста "дочь Урганта", а дальше муть. Только время потерял...
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10k
Billi_Bons Минуту назад
С ходу прочел - старый дочь Урганта. .
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897
ProFanas 5 минут назад
Кто все эти люди? Зачем они здесь? Какая польза мне от этой информации?
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28k
Lehoia 14 минут назад
Ну и при чем тут Ургант? Белая Крыса, ты намного больше крыса, чем белая, подумай об этом.
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4k
Lexx 15 минут назад
Я бы удивился, если бы она рельсы укладывала. А так, типичный еврейский бизнес, что то кому то впарить подороже.
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9k
krivsan Полчаса назад
у этого есть дочь??главное них,,,я не делать
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11k
Том Сойер 49 минут назад
От осинки не родятся апельсинки....
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17k
K7OO 52 минуты назад
На той хрени, которая здесь описана, точно не заработаешь, даже на еду. Очевидно, что она живет с чего-то другого, а вся эта фигня - просто хобби по приколу.
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7k
MPEG-8 56 минут назад
Семейка-ебейкиных.
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6k
Бу Час назад
ТП жидовка
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36k
Dobry vojak Svejk Час назад
В Китае 1,5 млрд народу. Давайте о каждом поговорим. Эффект будет тот же
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