Старшая дочь Урганта зарабатывает в Америке на продаже старых вещей и чужих эмоциях

Эрика Кикнадзе рассказала про услуги для одиноких людей.
Эрика Кикнадзе — падчерица телеведущего Ивана Урганта, старшая дочь его нынешней жены Натальи Кикнадзе. Девушка живёт в Америке и ведёт свой блог, где часто публикует очень необычный контент. На этот раз Эрика нашла новый способ заработка. На своей странице девушка пытается продать винтажную шубу D&G: размер s и никаких изъянов.
Но это не единственный источник доходов девушки. Кроме продажи поношенных вещей Эрика готова за небольшую плату поговорить по душам с одинокими людьми. Выслушать их за деньги и даже вместе поплакать. Даже такса есть:
- 15 долларов - обычные сообщения;
- 20 долларов - погрустить;
- 35 долларов - поплакать в жилетку;
- 40 долларов - послушать 1 час все что угодно.
За 300$ Эрика готова послушать музыку со своим собеседником. Наверное, такая высокая стоимость объясняется тем, что музыкальный вкус у всех разный.
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