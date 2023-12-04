"У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка погасила долг в 1,4 миллиарда

29 ноября ФНС выставил счёт Блиновской на 1 402 202 042,38 рублей. 4 декабря счёт уже был оплачен, уверяет SHOT. Однако, адвокат Блиновской заявила, что Елена не совершала платежей по налоговым задолженностям. Слова адвоката приводит РИА Новости.

"Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда – ред.)", — рассказала собеседница агентства.

А тем временем Лерчек вместе с мужем смогли вернуть государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов.