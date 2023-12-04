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"У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка погасила долг в 1,4 миллиарда

"У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка погасила долг в 1,4 миллиарда

Автор:
04 декабря 2023 17:25
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Блиновская   ФНС   государство   деньги   долг   интересное   фото   
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Сегодня в сети появилась информация о том, что Блиновская полностью погасила долг перед государством. Это, на минуточку, 1,4 миллиарда рублей.

Telegram-канал SHOT сообщил днём 4 декабря о том, что Елена Блиновская погасила долг перед государством. Напомним, что инфоцыганку обвинили в неуплате налогов на сумму более ₽918 млн и в легализации ₽43 млн. Вместе с пенями и штрафами она задолжала государству 1,4 миллиарда рублей.

29 ноября ФНС выставил счёт Блиновской на 1 402 202 042,38 рублей. 4 декабря счёт уже был оплачен, уверяет SHOT. Однако, адвокат Блиновской заявила, что Елена не совершала платежей по налоговым задолженностям. Слова адвоката приводит РИА Новости.

"Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда – ред.)", — рассказала собеседница агентства.

А тем временем Лерчек вместе с мужем смогли вернуть государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов.

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Метки: Блиновская   ФНС   государство   деньги   долг   интересное   фото   
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889
Олеся К 46 минут назад
бедненькая какая...
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
Хищение в особо крупных размерах. За подобное в СССР статья одна была. Расстрел!
А это дома срок отбывает. Бля, как я люблю свою фемиду.
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57k
zloykoyot 41 минуту назад
Возможность лохов облапошивать была, а оплачивать налоги возможности нет? Ну тогда пусть катится на свежий магаданский воздух годиков на 7-8, а в пользу оплаты задолженности государство конфискует чё-нибудь.
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PokemonKa
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