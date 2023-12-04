"У неё нет возможности!": адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что инфоцыганка погасила долг в 1,4 миллиарда

Сегодня в сети появилась информация о том, что Блиновская полностью погасила долг перед государством. Это, на минуточку, 1,4 миллиарда рублей.
29 ноября ФНС выставил счёт Блиновской на 1 402 202 042,38 рублей. 4 декабря счёт уже был оплачен, уверяет SHOT. Однако, адвокат Блиновской заявила, что Елена не совершала платежей по налоговым задолженностям. Слова адвоката приводит РИА Новости.
"Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда – ред.)", — рассказала собеседница агентства.
А тем временем Лерчек вместе с мужем смогли вернуть государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов.
Источник:
- Тюрьма отменяется? Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов долга налоговой
- Мужу Елены Блиновской выдвинули обвинения, но он свалил всё на жену
- Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги
- Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским
- Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки
А это дома срок отбывает. Бля, как я люблю свою фемиду.