В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей

Полиция уже возбудила уголовное дело.
20-летняя девушка из Брянска взяла в долг у знакомого тысячу рублей. В залог оставила паспорт и пообещала в ближайшее время вернуть деньги.
И ничего не отдала.
Тогда этот знакомый позвал своего дружка и сжёг паспорт должницы. Записал всё на видео, орал матом и говорил, что так будет с каждым, кто не возвращает долги. И выложил ролик в сеть.
Осторожно, матюки:
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Видос посмотрела не только должница, но и полицейские. В отношении одного из гопников (совершеннолетнего) возбуждено уголовное дело по статье 325 «Похищение или повреждение документов». Плюс экспертиза выявила у него в крови наркотики. Кстати, до этого он уже успел отсидеть полгода за кражу.
Второй парень - 17-летний футбольный фанат. Силовики посмотрели его соцсети и теперь сжигателю паспортов грозит уголовное дело за публичные призывы к экстремизму по ч. 2 ст. 280 УК РФ и пропаганду нацистской символики. В общем, парни собрали всё, что только можно.
Теперь самый смак - долг возвращать никто и не собирался. Девушка отдала в залог просроченный паспорт. А два гопаря думали, что сжигают действующий документ.
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Правильный заголовок должен быть таким: Местные жители сожгли паспорт гопницы за долги.
А уж проводить любые действия с чужим документом, ведущим к его уничтожению - тем более противозаконно.
И хорошо еще, что про статью 329 УК РФ не вспомнили пока. Про "надругатетельство над государственным гербом РФ". Который прямо на обложке паспорта напечатан. До года отсидки может быть.