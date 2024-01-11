В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей

20-летняя девушка из Брянска взяла в долг у знакомого тысячу рублей. В залог оставила паспорт и пообещала в ближайшее время вернуть деньги.

И ничего не отдала.

Тогда этот знакомый позвал своего дружка и сжёг паспорт должницы. Записал всё на видео, орал матом и говорил, что так будет с каждым, кто не возвращает долги. И выложил ролик в сеть.

Осторожно, матюки: