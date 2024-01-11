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В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей

В Брянске гопники сожгли паспорт местной жительницы из-за долга в тысячу рублей

Автор:
11 января 2024 14:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   брянск   гопники   долг   паспорт   полиция   приятели   сожжение   
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Полиция уже возбудила уголовное дело.

20-летняя девушка из Брянска взяла в долг у знакомого тысячу рублей. В залог оставила паспорт и пообещала в ближайшее время вернуть деньги.

И ничего не отдала.

Тогда этот знакомый позвал своего дружка и сжёг паспорт должницы. Записал всё на видео, орал матом и говорил, что так будет с каждым, кто не возвращает долги. И выложил ролик в сеть.

Осторожно, матюки:

Видос посмотрела не только должница, но и полицейские. В отношении одного из гопников (совершеннолетнего) возбуждено уголовное дело по статье 325 «Похищение или повреждение документов». Плюс экспертиза выявила у него в крови наркотики. Кстати, до этого он уже успел отсидеть полгода за кражу.

Второй парень - 17-летний футбольный фанат. Силовики посмотрели его соцсети и теперь сжигателю паспортов грозит уголовное дело за публичные призывы к экстремизму по ч. 2 ст. 280 УК РФ и пропаганду нацистской символики. В общем, парни собрали всё, что только можно.

Теперь самый смак - долг возвращать никто и не собирался. Девушка отдала в залог просроченный паспорт. А два гопаря думали, что сжигают действующий документ.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   брянск   гопники   долг   паспорт   полиция   приятели   сожжение   
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20  комментариев
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58k
dima423 54 минуты назад
Тяжело быть тупым наверное... ну и чего они добились кроме статьи?))
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15k
Vital Idol 11 минут назад
вот они, чушпаны ...
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14
ya da 12 минут назад
Существа безмозглые
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586
Александр Шевченко 19 минут назад
Да уж дураков в России на 100 лет вперёд припасено. 2 дебила на ровном месте статьи получили, бабенка думает что самая умная кость отжала , получит штраф за несданный паспорт.
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10k
Сол Гудман 19 минут назад
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25k
Slawa49 21 минуту назад
два дибилоида малолетних нажили себе проблем из ничего)) к сожалению таких тупарей сейчас очень много, особенно среди тех кто зачат был в 90х. там 85% зачатых по синьке!
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13k
Кыся 40 минут назад
А почему ОНИ гопники? Не, я вполне верю, что эти не обезображенные интеллектом лица вполне могут быть гопниками, но в данном-то случае кинули их, а не они.
Правильный заголовок должен быть таким: Местные жители сожгли паспорт гопницы за долги.
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3k
Илья 49 минут назад
Этот биомусор можно сразу на компост , мир станет только лучше
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37k
АнтонПолднев 49 минут назад
Как хорошо стало работать органам. Сами снимают, сами выкладывают. Заполняй протоколы и в путь.
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August

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