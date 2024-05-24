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Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии

Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии

Автор:
24 мая 2024 08:07
Сообщество : Автомир
Метки: Австрия   активист   водитель   дорога   пробка   протест   экология   
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18 мая семь участников движений Extinction Rebellion и Letzte Generation заблокировали кольцевую развязку, ведущую к автостраде A14 в австрийском Хоэнемсе, расположенном недалеко от границы со Швейцарией. Вот только водители не стали церемониться с протестующими.

На кадрах несколько мужчин пытаются справиться с активистами, хватают их и бросают на обочину. В одном из роликов автомобилист толкает демонстрантку в сигнальном жилете на тротуар, после чего кричит на неё.


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А на другом снимке запечатлён наезд на пожилого мужчину. Затем водитель вышел из машины и оттащил пострадавшего с дороги.

Активисты хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам и не ожидали столкнуться с жестокостью. В итоге они сидели на обочине и плакали.

По данным местной полиции, в результате инцидента трое человек получили ссадины и незначительные травмы.

"За очень короткий промежуток времени на автостраде возникла пробка, которая привела к остановке всего движения в этом районе", - прокомментировал офицер.

Однако активисты уверяют, что пробка образовалась не по их вине.

Участница движения Extinction Rebellion Марина Хаген-Канаваль сказала: "Меня шокирует, что люди так себя ведут из-за ожидаемой пробки, которую мы не создавали".

Полиция прогнала протестующих с дороги. Одного активиста, который нарушил порядок, задержали, но вскоре отпустили. Власти просматривают записи, чтобы решить, будут ли они принимать меры против кого-либо из участников дорожного движения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австрия   активист   водитель   дорога   пробка   протест   экология   
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25  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Ничего не имею против экологии и бережного отношения к природе, но эти активисты нереально тупые.
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12k
Властелин 5 минут назад
Эх времена изменились. Если преподнести им такой урок то все бы эти активисты исчезли бы как вид.
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9k
Ntvl 6 минут назад
качесво фоток, так пи.здец
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12k
Властелин 7 минут назад
А видео где?
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8k
Анатолий 11 минут назад
А ведь хитро капиталисты придумали.
Мы, типа, за экологию и зеленую лужайку у дом. Поэтому закрываем вредное производство у себя (слишком дорогая рабочая сила и нельзя нарушать экологию - большие штрафы)и переносим к папуасам (за миску риса работают, прометий можно выливать в окно - всем пофиг). А чтобы бывшие работники не бастовали - некоторых из них подсадим на гранты, они остальных дурачков добровольно поведут к конкурентам митинговать за "экологию". Конкуренты и безработные становятся врагами "фсего мира" - ведь они против экологии и зеленой лужайки!
А чтобы папуасы не развивались сильно - обложим товары от них "карбоновым" нологом - чтобы прибыли не было, в "ноль" срабатывали или даже в минус уходили. Это как у нас недавно было - вроде и работаешь на двух работах, а толку - лучше бы на пособиях сидел.
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11k
vasilykopkov 14 минут назад
Эко-активисты и вообще всяческие "зелёные" - это вполне коммерческие организации (хотя формально - НКО). Они лоббируют интересы тех, кто платит. Создают, так сказать, на заказ напряжённость в нужном месте.
Рядовым членам этих ОПГ (читай - долбо*бам) об этом конечно знать необязательно.
Например, надо закрыть завод конкурента, они тут как тут, типа "он вредит экологии". Проводят несколько таких "акций"
Потом на их действия ссылается купленный депутат (группа депутатов) как на "выступления общественности" и вуаля - завод закрывается...
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11k
Zhora 19 минут назад
Эти клоуны лучше бы посмотрели, насколько экологично производство аккумов для их любимых электромобильчиков. А особенно их утилизация. Съездили бы посмотрели на свалки электронных отходов в Африке, куда их свозят со всей Европы. В места, где реки Индии впадают в океан. Насколько там всё круто и экологично. Но поскольку они клоуны и работают на публику - они туда конечно же не поедут, т.к. там их никто не увидит.
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7k
livaneth 24 минуты назад
Двое обдолбанных турецких подростков удирали от полиции на угнанной тачке. На их беду посреди автотрассы сидели на асфальте экоактивисты. Угонщики надеялись, что экоактивисты разлетятся от удара. А те не полетели, поскольку были приклеены к асфальту. БАМ! Хорошо, хоть люди не пострадали.
А вообще лови лайфхак: к асфальту себя надо не приклеивать а прибивать. Гвоздями за яйца.
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12k
Vampire Полчаса назад
С их обстановкой пора на спичках тянуть кто актив, а кто пассив или определиться с чётными/нечётными днями.
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3k
Lena Полчаса назад
Активисты напоролись на более активных людей))
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8k
Marlboro 39 минут назад
Самое печальное то, что своими действиями они нарушают планы тысяч, ни в чем не повинных, людей. Это тоже самое, что взять в заложники посетителя банка за то, что комиссия слишком большая, и требовать уменьшить ее, угрожая расправой. Что может быть еще печальней? То, что люди, которые по нашему мнению герои - оттаскивают их с дороги, пытаются переехать их машиной и т.п. попадают под расследование и гонения со стороны этих "активистов". Пока один сидит на дороге, его снимают 10 других, чтобы потом в суде было что показать, как жестоко его переехали/оттащили. Тут должно вмешаться правительство и поставить эту организацию и ее участников в один ряд с террористами. Перекрыл дорогу.. а в чем отличие от захвата самолета?
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5k
grigorenko vladislav 45 минут назад
Что там в австрийских ПДД по поводу создания помех движению, нахождению пешеходов на проезжей части и т.д. и т.п.? Эти "экоактивисты" просто тупые, вечно на всех обиженые злобные идиоты, которых используют во все дыры их хозяева, а они пытаются использовать окружающих. Пдрсы.
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11k
Billi_Bons 58 минут назад
Экоактивистов надо давить экологическим транспортом - электромобилями.
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2k
raael13 Час назад
Нужно было использовать экологичный перцовый баллончик.
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225
Самуил Маршак Час назад
И почему видео нет!?
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225
Самуил Маршак Час назад
Кто-т она этих экооактивистах гребет большие бабки
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394k
Алексей Час назад
"Меня шокирует, что люди так себя ведут из-за ожидаемой пробки, которую мы не создавали".....

ТП она хоть поняла сама что сказала
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1k
MrAnderson Час назад
Эко террористы они
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Сели на дорогу, но пробку не создавали... Да они ещё тупее, чем можно подумать с первого раза.
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17k
ss 2 часа назад
Меры к водителям применить надо! Обязательно! Им просто необходимо выдать награды и большие денежные премии за проделанную с зелёными идиотами воспитательную работу! (Я бы ещё заставил зелёных идиотов оплачивать ремонт повреждений автомобилей)
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17k
Booka1a 2 часа назад
жалко не приклеились. когда рука приклеена, в рыло пинать удобно
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2976 постов (2803 в горячем)

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