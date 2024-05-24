Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии

18 мая семь участников движений Extinction Rebellion и Letzte Generation заблокировали кольцевую развязку, ведущую к автостраде A14 в австрийском Хоэнемсе, расположенном недалеко от границы со Швейцарией. Вот только водители не стали церемониться с протестующими.
На кадрах несколько мужчин пытаются справиться с активистами, хватают их и бросают на обочину. В одном из роликов автомобилист толкает демонстрантку в сигнальном жилете на тротуар, после чего кричит на неё.
А на другом снимке запечатлён наезд на пожилого мужчину. Затем водитель вышел из машины и оттащил пострадавшего с дороги.
Активисты хотели своими действиями привлечь внимание правительства к климатическим проблемам и не ожидали столкнуться с жестокостью. В итоге они сидели на обочине и плакали.
По данным местной полиции, в результате инцидента трое человек получили ссадины и незначительные травмы.
"За очень короткий промежуток времени на автостраде возникла пробка, которая привела к остановке всего движения в этом районе", - прокомментировал офицер.
Однако активисты уверяют, что пробка образовалась не по их вине.
Участница движения Extinction Rebellion Марина Хаген-Канаваль сказала: "Меня шокирует, что люди так себя ведут из-за ожидаемой пробки, которую мы не создавали".
Полиция прогнала протестующих с дороги. Одного активиста, который нарушил порядок, задержали, но вскоре отпустили. Власти просматривают записи, чтобы решить, будут ли они принимать меры против кого-либо из участников дорожного движения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мы, типа, за экологию и зеленую лужайку у дом. Поэтому закрываем вредное производство у себя (слишком дорогая рабочая сила и нельзя нарушать экологию - большие штрафы)и переносим к папуасам (за миску риса работают, прометий можно выливать в окно - всем пофиг). А чтобы бывшие работники не бастовали - некоторых из них подсадим на гранты, они остальных дурачков добровольно поведут к конкурентам митинговать за "экологию". Конкуренты и безработные становятся врагами "фсего мира" - ведь они против экологии и зеленой лужайки!
А чтобы папуасы не развивались сильно - обложим товары от них "карбоновым" нологом - чтобы прибыли не было, в "ноль" срабатывали или даже в минус уходили. Это как у нас недавно было - вроде и работаешь на двух работах, а толку - лучше бы на пособиях сидел.
Рядовым членам этих ОПГ (читай - долбо*бам) об этом конечно знать необязательно.
Например, надо закрыть завод конкурента, они тут как тут, типа "он вредит экологии". Проводят несколько таких "акций"
Потом на их действия ссылается купленный депутат (группа депутатов) как на "выступления общественности" и вуаля - завод закрывается...
А вообще лови лайфхак: к асфальту себя надо не приклеивать а прибивать. Гвоздями за яйца.
ТП она хоть поняла сама что сказала