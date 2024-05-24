Разъярённые автомобилисты сбили экоактивистов, когда те пытались перекрыть движение в Австрии

По данным местной полиции, в результате инцидента трое человек получили ссадины и незначительные травмы.

"За очень короткий промежуток времени на автостраде возникла пробка, которая привела к остановке всего движения в этом районе", - прокомментировал офицер.

Однако активисты уверяют, что пробка образовалась не по их вине.