В Швеции судят подростков, наказавших мигранта за изнасилование 14-летней девочки

В начале текущего года в шведскую полицию обратилась девочка, заявившая о том, что её изнасиловал таксист, 26-летний выходец из Египта. Стражи порядка в рассмотрении дела отказали, сославшись на недостаточность фактов и отсутствие доказательств. Через время египтянина нашли повешенным в лесу.
26 марта полиция обратила внимание на пустое такси с открытой дверью. Машина находилась на стоянке природного заповедника Хьельставикен недалеко от Стокгольма. Судя по включенному счётчику, водитель не собирался надолго покидать авто. Тем не менее, его нигде не было. Полицейские заподозрили похищение человека и вызвали опергруппу с собакой. Поиски таксиста затянулись на несколько дней, наконец, 1 апреля, его тело было обнаружено в лесу. Мужчина был связан скотчем и повешен на верёвке.
Расследование показало, что убитым был тот самый таксист-египтянин, которого обвиняли в изнасиловании. Далее следствие вышло на ту самую 14-летнюю девочку. Она призналась, что заманила таксиста в лес, прислав ему смс, но не убивала. Однако на скотче и веревке были обнаружены следы ДНК, принадлежавшие ей и её друзьям.
Выяснилось, что после того как полиция отказалась расследовать изнасилование, девочка и её парень захотели проучить иноземца. Ему отправили смс, в которой пригласили на свидание. Вместе с девушкой на встречу с египтянином явился её бойфренд и трое его братьев (15, 17 и 18 лет). Все вместе они навалились на мужчину, связали его скотчем и повесили на дереве в лесу.
После расправы девушка написала сообщение одному из своих знакомых о том, что ее насильник мертв. Это и стало доказательством ее вины, т.к. в тот момент о смерти египтянина еще никто не знал. На следствии задержанная сообщила, что не планировала убийство, а то, что оно произошло, назвала случайностью. В прокуратуре же утверждают, что смерть египтянина «была чрезвычайно болезненной и носила характер казни».
Между тем, как сообщает BBC, после того как в 2015 году Швеция приняла большое количество мигрантов из восточных стран, число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве резко упало (аж на 12%), но не потому что в стране наступила тишь и гладь - просто в полиции перестали обращать внимание на жалобы местных жительниц. Тогда как в разгар миграционного кризиса в Швецию прибыло около 160 000 мигрантов – больше на душу населения, чем в любую другую страну ЕС.
И все эти молодые афганцы, пакистанцы отличались совершенно иными, отличными от европейских взглядами на сексуальную доступность женщин без паранджи и хиджаба. Более того, интегрироваться в европейское общество и перенимать его законы хотелось не всем приезжим. И именно мигранты составляют сейчас большую часть шведского преступного мира, войны этнических банд стали привычными в Стокгольме, Мальмё и Гётеборге.
Что касается 14-летней жертвы насилия и вступившихся за неё друзей, то на судебном процессе, как полагают журналисты, одним из главных вопросов будет выяснение: можно ли было предотвратить этот самосуд, переросший в убийство, если бы в свое время полицейские прислушались к жалобе девушки?
Источник:
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Но, самосуд наказуем во всех странах.
И второй момент, малолетка знает номер телефона своего насильника? Может не насильник, а плохой любовник, всё обещал на верблюде покатать и пирамиды показать, да [мат]..обманул. Вот тогда малолетка и обиделась, да на мокруху знакомых парней подписала, не?
Короче, муть какая то.
Иноземец есть, малолетка есть, заявление есть Чего ещё-то? Какие ещё-то доказательства нужны?
Вопрос: а зачем насильник поехал на свидание с девочкой, которую изнасиловал? Я бы предположил "домогался", но свечку не держал. Но даже за такое можно повесить.
Если че, Кадыров этим горд, оснований для возбуждения дела нет. Ролик выложен в сеть,на обозрение всем россиянам,что бы делали выводы..
думаю такого наказания вполне достаточно.
Вот этого я достоверно не знаю.
Но в прошлом что в Европе, что в Азии (у мусульман) было принято девочек вскрывать раньше, чем сейчас, и это не считалось педофилией.
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ибо нех_й смски писать по любому поводу. по крайней мере по открытым каналам.
достаточно вспомнить как одна британская тп, так же на смске всю банду спалила, когда посреди ночи радостное сообщение в вашингтон отправила, после известных событий на Балтике.
На фото Москва, Проспект Мира.