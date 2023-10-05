FISHKINET
Сообщество Криминал 2229 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Швеции судят подростков, наказавших мигранта за изнасилование 14-летней девочки

В Швеции судят подростков, наказавших мигранта за изнасилование 14-летней девочки

Автор:
05 октября 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Таксист   Швеция   изнасилование   мигрант   наказание   полиция   самосуд   суд   
3577
3

В начале текущего года в шведскую полицию обратилась девочка, заявившая о том, что её изнасиловал таксист, 26-летний выходец из Египта. Стражи порядка в рассмотрении дела отказали, сославшись на недостаточность фактов и отсутствие доказательств. Через время египтянина нашли повешенным в лесу.


26 марта полиция обратила внимание на пустое такси с открытой дверью. Машина находилась на стоянке природного заповедника Хьельставикен недалеко от Стокгольма. Судя по включенному счётчику, водитель не собирался надолго покидать авто. Тем не менее, его нигде не было. Полицейские заподозрили похищение человека и вызвали опергруппу с собакой. Поиски таксиста затянулись на несколько дней, наконец, 1 апреля, его тело было обнаружено в лесу. Мужчина был связан скотчем и повешен на верёвке.


Расследование показало, что убитым был тот самый таксист-египтянин, которого обвиняли в изнасиловании. Далее следствие вышло на ту самую 14-летнюю девочку. Она призналась, что заманила таксиста в лес, прислав ему смс, но не убивала. Однако на скотче и веревке были обнаружены следы ДНК, принадлежавшие ей и её друзьям.


Выяснилось, что после того как полиция отказалась расследовать изнасилование, девочка и её парень захотели проучить иноземца. Ему отправили смс, в которой пригласили на свидание. Вместе с девушкой на встречу с египтянином явился её бойфренд и трое его братьев (15, 17 и 18 лет). Все вместе они навалились на мужчину, связали его скотчем и повесили на дереве в лесу.


После расправы девушка написала сообщение одному из своих знакомых о том, что ее насильник мертв. Это и стало доказательством ее вины, т.к. в тот момент о смерти египтянина еще никто не знал. На следствии задержанная сообщила, что не планировала убийство, а то, что оно произошло, назвала случайностью. В прокуратуре же утверждают, что смерть египтянина «была чрезвычайно болезненной и носила характер казни».


Между тем, как сообщает BBC, после того как в 2015 году Швеция приняла большое количество мигрантов из восточных стран, число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве резко упало (аж на 12%), но не потому что в стране наступила тишь и гладь - просто в полиции перестали обращать внимание на жалобы местных жительниц. Тогда как в разгар миграционного кризиса в Швецию прибыло около 160 000 мигрантов – больше на душу населения, чем в любую другую страну ЕС.


И все эти молодые афганцы, пакистанцы отличались совершенно иными, отличными от европейских взглядами на сексуальную доступность женщин без паранджи и хиджаба. Более того, интегрироваться в европейское общество и перенимать его законы хотелось не всем приезжим. И именно мигранты составляют сейчас большую часть шведского преступного мира, войны этнических банд стали привычными в Стокгольме, Мальмё и Гётеборге.


Что касается 14-летней жертвы насилия и вступившихся за неё друзей, то на судебном процессе, как полагают журналисты, одним из главных вопросов будет выяснение: можно ли было предотвратить этот самосуд, переросший в убийство, если бы в свое время полицейские прислушались к жалобе девушки?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Таксист   Швеция   изнасилование   мигрант   наказание   полиция   самосуд   суд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья 2 часа назад
ТП сама раскололась до самой жопы и подельников сдала . Не ходите на дело с идиотами и женщинами , даже если это дело о справедливом наказании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
19k
anpetrof 9 минут назад
Ну что ж, за что Европа боролась, на то и напоролась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Демьян 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Олег 13 минут назад
Двумя руками черпайте!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
OLDer 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
User_1896704 20 минут назад
За что боролись...
Но, самосуд наказуем во всех странах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 21 минуту назад
А тут полиция и факты и доказательства сразу обнаружила. Лучше бы свою девочку защищали вместо выблюдка мигранта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
Михаил 23 минуты назад
Интересно только откуда у девахи личный номер таксиста? Типа раз изнасиловал, то дай телефончик? А вообще глупо спалилась... План конечно был надежен как швейцарские часы, но исполнен идиотами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 36 минут назад
Когда убьют, тогда и приходите... а вот в святой явроп....ой не сюда.

И второй момент, малолетка знает номер телефона своего насильника? Может не насильник, а плохой любовник, всё обещал на верблюде покатать и пирамиды показать, да [мат]..обманул. Вот тогда малолетка и обиделась, да на мокруху знакомых парней подписала, не?

Короче, муть какая то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Galido Александр Полчаса назад
мб через приложение номер получила- см яндекс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
iskra 37 минут назад
По моему. главный вопрос на суде должен быть - "а было ли изнасилование?". Я не знаю, как там в загнивающих европах,но в России ещё со времен СССР были тысячи случаев,когда потерю невинности перед "женихом" оправдывали изнасилованием. И немало б..й получали деньги за то,что сначала давали,а потом грозили заявой на изнасилование..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь 39 минут назад
Все вместе они навалились на мужчину, связали его скотчем и повесили на дереве в лесу.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DrKlizmi Час назад
Изнасиловал,оставил телефончик свой,по первому зову несчастной жертвы кинулся в лес... Может не просто так менты шведские не стали дело заводить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey G Час назад
Самосуд, что может быть справедливее? Когда мужак знает, что его за его поступки не будут "судить по статье", а по морали родственников жертвы, один из видов криминала сразу перестанет существовать. Око за око.
Вопрос: а зачем насильник поехал на свидание с девочкой, которую изнасиловал? Я бы предположил "домогался", но свечку не держал. Но даже за такое можно повесить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
iskra Andrey G 44 минуты назад
В России уже неделю обсуждают самосуд сына Кадырова над арестованным .
Если че, Кадыров этим горд, оснований для возбуждения дела нет. Ролик выложен в сеть,на обозрение всем россиянам,что бы делали выводы..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 2 часа назад
по традиции ,они должны принести извинения на камеру.
думаю такого наказания вполне достаточно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Игорь 2 часа назад
И почему то все эти любители овец западают на малолеток. Видно они им кажутся наиболее беззащитными. Есть предложение с такими бороться насильно меняя им пол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ну назначить им исправительные работы какие-нибудь. В общем наказать, но мягко. Ибо полиция, которая должна была этим заняться, положила болт на все это, как и правительство. А наказать потому, что бы это не перешло в сплошной самосуд, а дальше в анархию. Короче, обоюдка)) А если так и будут играть в толерастию, то одним этим происшествием не обойдутся.. будут еще, десятки, а то и сотни с тысячами, но которые останутся висяками бездоказательными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 2 часа назад
<<После расправы девушка написала сообщение одному из своих знакомых о том, что ее насильник мертв. Это и стало доказательством ее вины, т.к. в тот момент о смерти египтянина еще никто не знал.>>
----------
ибо нех_й смски писать по любому поводу. по крайней мере по открытым каналам.
достаточно вспомнить как одна британская тп, так же на смске всю банду спалила, когда посреди ночи радостное сообщение в вашингтон отправила, после известных событий на Балтике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
14 летняя пигалица зовет на свидание в лес. Надо ехат подумал египтянин.. Ну хули, я бы оправдал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 2 часа назад
Жрите! Жрите полными ложками! Да зачёрпывайте погуще!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Андрей Граф Rulzen Час назад
обезьяны собрались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами
«Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям...
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Серия роликов про московские аббревиатуры
Серия роликов про московские аббревиатуры
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео)
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересно#животные#факты#история#дети#США#Китай#конфликт
#в мире#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#позитив#подборка#Разное#истории
#автомобили#автомир#интересное#ДТП#авто аварии#полиция#кино#фильм#собака#новости
Одна из пражских улиц уже не будет прежней Одна из пражских улиц уже не будет прежней В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира В Швеции «активист» пнул Коран, положил в него кусок свинины и поджёг. Теперь его хотят... В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом Как мигранты секса в РФ искали: две истории с неутешительным для приезжих финалом "Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную "Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

На что жалуетесь?

Вернуться