В Швеции судят подростков, наказавших мигранта за изнасилование 14-летней девочки

Выяснилось, что после того как полиция отказалась расследовать изнасилование, девочка и её парень захотели проучить иноземца. Ему отправили смс, в которой пригласили на свидание. Вместе с девушкой на встречу с египтянином явился её бойфренд и трое его братьев (15, 17 и 18 лет). Все вместе они навалились на мужчину, связали его скотчем и повесили на дереве в лесу.

После расправы девушка написала сообщение одному из своих знакомых о том, что ее насильник мертв. Это и стало доказательством ее вины, т.к. в тот момент о смерти египтянина еще никто не знал. На следствии задержанная сообщила, что не планировала убийство, а то, что оно произошло, назвала случайностью. В прокуратуре же утверждают, что смерть египтянина «была чрезвычайно болезненной и носила характер казни».

Между тем, как сообщает BBC, после того как в 2015 году Швеция приняла большое количество мигрантов из восточных стран, число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве резко упало (аж на 12%), но не потому что в стране наступила тишь и гладь - просто в полиции перестали обращать внимание на жалобы местных жительниц. Тогда как в разгар миграционного кризиса в Швецию прибыло около 160 000 мигрантов – больше на душу населения, чем в любую другую страну ЕС.