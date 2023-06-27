30 трогательных фото с животными, которые греют душу

Животные — чудесные, счастливые, милые создания. Они учат нас тому, что такое безусловная любовь, и что счастье — в мелочах. Рядом с ними мы всегда заряжаемся доброй порцией позитива. Взглянем на забавные и трогательные кадры с братьями нашими меньшими, которыми поделились пользователи сети.