30 трогательных фото с животными, которые греют душу

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Животные — чудесные, счастливые, милые создания. Они учат нас тому, что такое безусловная любовь, и что счастье — в мелочах. Рядом с ними мы всегда заряжаемся доброй порцией позитива. Взглянем на забавные и трогательные кадры с братьями нашими меньшими, которыми поделились пользователи сети.
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5. "Наша кошка скорбит по своей умершей сестре. Она сидит напротив её фотографии каждый день по полчаса"
6. Группа спасённых осиротевших орангутангов едет в "школу" в заповеднике, где их обучают, как быть орангутангами
11. "Мой пёс встретил крохотную мышку на дороге. Несмотря на свой размер, он был очень аккуратен с ней"
16. "К белоголовому орлану из нашего зоопарка подселили птенца на воспитание. Здесь он его кормит"
21. "Пошёл в бар, и паршиво себя чувствовал в одиночестве. Эта прелесть решила присоединиться, и мне стало гораздо легче"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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