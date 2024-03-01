FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16143 поста • 1702 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
30 трогательных фото животных, спасённых с улиц

30 трогательных фото животных, спасённых с улиц

Автор:
01 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Питомцы   Спасение   Фотографии   животные   любимцы   мило   спасение животных   трогательно   фото   
639
31

Взять животное с улицы или из приюта — всегда благородный поступок, который обязательно вознаградится. Многие из этих животных прошли через трудности, и поэтому больше всего благодарны за нашу любовь и заботу. Взглянем на очаровательные кадры с животными, которых недавно спасли добрые люди.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бездомные животные   Питомцы   Спасение   Фотографии   животные   любимцы   мило   спасение животных   трогательно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
pinbalist 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107368



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
В Британии умер один из представителей богатейшей династии в мире лорд Джейкоб Ротшильд
Набирающие популярность в сообществах
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Топ-3 самых популярных домов-музеев и мемориальных квартир в Москве
Часы Montana времен СССР. Миф, на который повелись
Часы Montana времен СССР. Миф, на который повелись
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Apple «похоронила» разработку своего электрокара
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#факты#интересно#кино#позитив#дети#фильм#Разное
#Прикол#машина#люди#история#аварии#авто аварии#Россия#забавно#Еда#истории
#Юмор#автомобили#в мире#интересное#ДТП#Автовсячина#кот#Суд#СССР#Китай
Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг Удобнее смартфона и дешевле бумажных книг 30 особенных животных, которым подарили вторую жизнь 30 особенных животных, которым подарили вторую жизнь 30 трогательных фото с животными, которые греют душу 30 трогательных фото с животными, которые греют душу Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках Бабушка потеряла мужа — но нашла свою отдушину в собаках Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Летний настрой: 20 милых животных, которые любят купаться Летний настрой: 20 милых животных, которые любят купаться

На что жалуетесь?

Вернуться