30 трогательных фото животных, спасённых с улиц

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Взять животное с улицы или из приюта — всегда благородный поступок, который обязательно вознаградится. Многие из этих животных прошли через трудности, и поэтому больше всего благодарны за нашу любовь и заботу. Взглянем на очаровательные кадры с животными, которых недавно спасли добрые люди.
1. "Мы с мужем взяли эту 10-летнюю кошку из приюта. Хозяева оставили её из-за пугливого характера. Но теперь она везде сопровождает меня по всему дому"
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2. "Наш новый щенок из приюта немного стесняется. Но наш пёс уже намекает ему, что он всегда под защитой!"
5. "Я приютила бабушкину кошку, когда она умерла, и теперь мы вместе привыкаем к жизни без неё"
7. Этого кота никто не хотел забирать из-за опухолей на мордочке. Но ему повезло - недавно его забрала любящая семья
9. Этот пёс дольше остальных находился в своём приюте - целых 315 дней. Недавно его наконец забрали в семью
15. "Везу собаку домой из приюта. Одна пожилая пара нашла её на обочине: она была беременна и голодала. Пара приняла у неё роды и позаботилась о ней"
21. "Эта бродячая собачка выбежала мне навстречу в темноте, перепугала меня, но наверное, это судьба"
24. "Первый раз завели кошку, и решили взять из приюта. Боялись, что она будет волноваться, но она просто очаровашка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Бездомные животные Питомцы Спасение Фотографии животные любимцы мило спасение животных трогательно фото
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