30 милейших спящих животных, при виде которых клонит в сон

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Хотя сон — это естественное состояние, наблюдать за спящими животными всегда крайне умилительно! На форуме Reddit есть целое сообщество, где хозяева публикуют уморительные и милые кадры со своими спящими пушистиками. Взглянем на самые очаровательные фото прямиком из сонного царства.
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15. "Нашему псу 14 лет - он уже не особо играет со своими игрушками, но любит спать с ними"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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