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30 милейших спящих животных, при виде которых клонит в сон

30 милейших спящих животных, при виде которых клонит в сон

Автор:
08 декабря 2023 21:24
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   позитив   смешные животные   спящие животные   фото   
907
31

Хотя сон — это естественное состояние, наблюдать за спящими животными всегда крайне умилительно! На форуме Reddit есть целое сообщество, где хозяева публикуют уморительные и милые кадры со своими спящими пушистиками. Взглянем на самые очаровательные фото прямиком из сонного царства.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   мило   подборка   позитив   смешные животные   спящие животные   фото   
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2  комментария
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−17
Александр 55 минут назад
Мои три кота всегда спят рядом со мной .
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1k
Мария Коненкова 42 минуты назад
Вот моя. Умывалась, умывалась - утомилась! Сидя уснула.
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