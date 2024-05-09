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30 фото с домашними крысами, которые оказались чудесными питомцами

30 фото с домашними крысами, которые оказались чудесными питомцами

Автор:
09 мая 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   грызуны   домашние животные   животные   крыса   крысы   мило   подборка   фото   
1262
31

Все предпочитают разных питомцев: кто-то любит собак, другие души не чают в кошках, а немногие — обожают домашних крыс. Как оказалось, крысы — чудесные питомцы. Они умные, чистоплотные, и привязываются к хозяину. Взглянем на милые и забавные кадры с крысами, которыми поделились их хозяева в сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Фотографии   грызуны   домашние животные   животные   крыса   крысы   мило   подборка   фото   
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11  комментариев
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4k
roy komarov 2 часа назад
Только вот беда у самок - рак груди. Живет крыска сейчас, опухоль уже здоровенная (правда и крыске третий год). Операцию делать - где то тысяч в 70 обойдется, и гарантии что выживет никто не дает. Усыплять - так она бодрая, за еду бьется - печеньку сунешь в клетку, так упирается лапами так,что клетка по столу скользит. И не знаешь что делать
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614
Mil-ast 20 минут назад
Живут только очень недолго.
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2k
КАКАнгел 46 минут назад
крысы - это хорошо. Люблю крыс, но вот моча у них вонючая и сколько не убирай наполнитель в клетке - все равно воняет.
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960
Рома 2 часа назад
У меня была крыска - Жужа.
Про таких говорят : только разговаривать не умеет.
Умница,ласковая. Никогда ничего не портила , хотя жила вольно : сама себе обустроила "гнездо" под ванной притащив туда газет и тряпочек.
Правда пристрастилась к папиросам : если где найдёт - унесёт к себе и съест.)
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11k
Владимир 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Делайте со мной что хотите, но каждый раз когда я вижу крысу, рука сама ищет лопату или камень.
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147k
parallax 2 часа назад
Спасибо, но я лучше кошку заведу.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1698 постов (1641 в горячем)

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