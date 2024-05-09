30 фото с домашними крысами, которые оказались чудесными питомцами

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Все предпочитают разных питомцев: кто-то любит собак, другие души не чают в кошках, а немногие — обожают домашних крыс. Как оказалось, крысы — чудесные питомцы. Они умные, чистоплотные, и привязываются к хозяину. Взглянем на милые и забавные кадры с крысами, которыми поделились их хозяева в сети.
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21. "Я хочу, чтобы мои крысы росли на правильных мультиках. Недавно мы вместе смотрели "Рататуй". Моему красавцу понравилось"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Про таких говорят : только разговаривать не умеет.
Умница,ласковая. Никогда ничего не портила , хотя жила вольно : сама себе обустроила "гнездо" под ванной притащив туда газет и тряпочек.
Правда пристрастилась к папиросам : если где найдёт - унесёт к себе и съест.)
Мне, нет, уж прошу пардону