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Искусство флирта от четвероногих, пушистых и пернатых

Искусство флирта от четвероногих, пушистых и пернатых

Автор:
04 сентября 2023 16:00
Сообщество : Животные
Метки: Животное   взгляд   забавно   заигрывание   мило   трогательно   флирт   фото   эмоция   
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Кажется, что флирт – это исключительно человеческое развлечение. Но некоторые животные дадут двуногим обольстителям фору в искусстве строить глазки, а то и оставят далеко позади. Глотать пыль и содержимое учебников по технике флирта.

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Метки: Животное   взгляд   забавно   заигрывание   мило   трогательно   флирт   фото   эмоция   
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2  комментария
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Юр21 55 минут назад
Ну и где там флирт?
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