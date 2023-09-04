Искусство флирта от четвероногих, пушистых и пернатых

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Кажется, что флирт – это исключительно человеческое развлечение. Но некоторые животные дадут двуногим обольстителям фору в искусстве строить глазки, а то и оставят далеко позади. Глотать пыль и содержимое учебников по технике флирта.
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