"Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов

Весной нынешнего года блогерский мирок потрясла череда громких скандалов. Инфоцыгане, сколотившие на своих марафонах, продаже косметики и прочей ерунде миллионные состояния, как оказалось, были людьми жадными и не платили государству налоги в полном объеме. Сначала за жабры взяли Елену Блиновскую, после - блогершу с нелепым ником Лерчек, Оксану Самойлову, Сашу Митрошину и т.д. До сих пор налоговые службы проверяют успешных продавцов воздуха, а те, к кому наведались в первую очередь, переводят дух и подсчитывают убытки.

Если Елена Блиновская затаилась и ушла в тень, чета Чекалиных (Артём и та самая Лерчек) не смогли долго находиться вне публики и согласились на интервью, в котором рассказали, в том числе, о последних событиях в своей жизни.

Их собеседником стал Вячеслав Манучаров, которого интересовало буквально всё: сколько зарабатывала пара до закрытия счетов, как получилось, что они не платили налоги и что супруги собираются делать в ближайшем будущем.



