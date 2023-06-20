"Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов

В задушевном разговоре чета Чекалиных поведала о миллиардных доходах, налогах и том, как докатились до уголовного дела. Спойлер: "не мы такие - жизнь такая".
Весной нынешнего года блогерский мирок потрясла череда громких скандалов. Инфоцыгане, сколотившие на своих марафонах, продаже косметики и прочей ерунде миллионные состояния, как оказалось, были людьми жадными и не платили государству налоги в полном объеме. Сначала за жабры взяли Елену Блиновскую, после - блогершу с нелепым ником Лерчек, Оксану Самойлову, Сашу Митрошину и т.д. До сих пор налоговые службы проверяют успешных продавцов воздуха, а те, к кому наведались в первую очередь, переводят дух и подсчитывают убытки.
Если Елена Блиновская затаилась и ушла в тень, чета Чекалиных (Артём и та самая Лерчек) не смогли долго находиться вне публики и согласились на интервью, в котором рассказали, в том числе, о последних событиях в своей жизни.
Их собеседником стал Вячеслав Манучаров, которого интересовало буквально всё: сколько зарабатывала пара до закрытия счетов, как получилось, что они не платили налоги и что супруги собираются делать в ближайшем будущем.
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Конечно, позвать на интервью Лерчек и не спросить о доходах, было бы преступлением. Выяснилось, что совокупный доход семьи с тремя детьми составляет 500 млн рублей в год. Налоги же, которые они не выплатили, относятся «к одному из бизнесов». На самом деле, у Лерчек и её мужа - целая обойма этих самых бизнесов - от продажи фитнес-марафонов до реализации собственной косметики, которая выпускается под маркой Letique.
По приблизительным оценкам косметический бизнес Letique стоит около 4 млрд рублей. Это целая сеть офлайн-точек по всей стране и большой онлайн-магазин, в которых товары для красоты и борьбы с лишним весом. Что касается бизнеса по фитнес-марафонам, то «по оценке ФНС, он стоит плюс-минус миллиард», уточнили Чекалины.
Другой закономерный вопрос, как они могли при таких доходах не платить налоги, оказался для супружеской четы ожидаемым, но неприятным.
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Лерчек даже всплакнула, отвечая на вопрос про огромный долг.
Илья Анищенко, эксперт по жестам, считает, что вся история о том, как супруги докатились до неуплаты налогов, рассказанная приглашёнными - не более чем легенда, заранее продуманная и подготовленная. И она никак не связана с правдой:
Она постоянно сбивается, путается, не соблюдает окончания слов. Это все признаки контроля речи. Так что все признания Лерчек в этот момент — ложь. А потом она не может придумать, что ответить на уточняющий вопрос, и просто начинает плакать. Происходит перенапряжение от лжи, что для ее истероидного психотипа вполне нормально. У девушки слабая нервная система, заплакать, зарыдать, чтобы от тебя отстали — для нее это норма.
Лерчек попыталась было оправдаться, что толком не знала о том, как ведутся финансовые дела в её компаниях. «Задача блогера — создание качественного продукта и его продажа. Остальное занимает в голове 1%, — объясняет она. — Для технических моментов есть команда. Когда говорили „ИП закончилось, надо другое“, мы отвечали: „Ок“… Посмотрели — вокруг все так делают».
И тут блогерша явно лукавит. Известно, что в 2013 Чекалина окончила бакалавриат Высшей школы бизнеса МГУ, в 2015 году — магистратуру экономического факультета МГУ с красным дипломом по специальности "бухгалтер". Так что все эти схемы уходов от налогов, а главное, информация о наказании за нарушения законодательства ей хорошо известны еще со студенческой скамьи.
Напомним: против четы Чекалиных возбудили уголовное дело за неуплату налогов (на 311 млн рублей) и отмывание денег. Паре запрещено выходить в интернет, что автоматически лишило их дохода в соцсетях. Под арестом также оказались все счета Чекалиных, и им пришлось брать огромную сумму в долг, чтобы заплатить долги. Но 311 миллионов рублей - не окончательная сумма. Теперь супруги ждут штрафов и пени, заплатить которые надеются с разблокированных счетов. Деньгами на счетах они пока пользоваться не могут.
В конце интервью Чекалины посоветовали всем, кому приходят "письма счастья" из налоговой с долгами, не тратить деньги на адвокатов, а заплатить по счетам и спать спокойно.
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Миллионы с простачков сдирать - душа не болит. А отвечать на вопрос: "Почему налог не платим?" - сразу "слабая нервная система".
500 лямов в год и не может заплатить налог? Это ж какой надо быть меркантильной скупердяйкой? В чём проблема "заплатить по счетам и спать спокойно"?
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а что, кто-то повелся на все эти россказни от гнусного жулья и посчитал то что прогундосили на камеру за чистую монету? как по мне, нужно быть круглым идиотом, чтобы верить хоть одному сказанному ими слову.
Но, откуда, откуда, млять, столько дебилов, которые им платят!?
Я специально после всех этих скандалов включил одно из выступлений какой-то инфоциганки- так сказать, для общего образования.
Так она там такую чушь несла!
Неужели люди в России совсем разучились думать и анализировать!?
По идее, это в особо крупных и реальная отсидка!
А если все будут с крыши прыгать, ты тоже пойдешь?
быстро вернут