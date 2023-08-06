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«Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он думает об уехавшем Алексее Панине и его скандальном интервью

«Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он думает об уехавшем Алексее Панине и его скандальном интервью

Автор:
06 августа 2023 20:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Оскар Кучера   алексей панин   иван охлобыстин   интервью   ксения собчак   
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Актёр от всей души посочувствовал дочери Алексея. И добавил ещё кое-что.

Недавно Алексей Панин дал интервью Ксении Собчак. Он много чего там поведал, в том числе и подробности личной жизни известного актёра Виктора Сухорукова. У многих и так было неоднозначное отношение к Панину, а после его откровений оно стало только хуже.

Позже Виктор Сухоруков заявил:

Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.

Общее мнение о Панине и его высказываниях выразил Иван Охлобыстин:

Посмотрел интервью с Паниным. Считаю, что Ксения Анатольевна, манкирует этикой журналиста. Такое показывали в базарном цирке XII века. Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба.

Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив. А она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго, - добавил актёр.

На эту темы высказался и Оскар Кучера:

Обсуждать тут, естественно, нечего. Больных не обсуждают. А это существо больно. Я счастлив, что эта болезнь не сказалась на его дочери. Она прекрасна. Не по годам взрослая. Терпения и сил тебе, девочка. Найди себя скорее и беги от этого…

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Метки: Видео   Оскар Кучера   алексей панин   иван охлобыстин   интервью   ксения собчак   
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12  комментариев
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19k
Александр Час назад
Панин начал сраться, как было предсказано
Ссылка www.youtube.com
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809
Звёздный князь 4 минуты назад
Я так быстро прочитал название, что слово "уехавшем", прочёл не совсем как надо - "a%yeвшем", но от этого смысл названия стал только правдивее.
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1k
Кровавый БИЛЛ 17 минут назад
думиаю он не врет. Но хочется взять деревянный йух и проткнуть панина
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7k
Slowly 19 минут назад
Охлобыстин классный, но вот его "Жить ему недолго"... Убийца-провидец штоле? Такие мрази, как показала практика жизненная, сколько бы их не проклинали и как-бы они себя водкой-коксом не убивали - ссука живут дольше всех.
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0
kitaevvld Полчаса назад
Не знаю сколько жить Панину, но с таким образом жизни и правда долго не живут. Уверен, что он насквозь больной и копыта вскоре отбросит.
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5k
MPEG-8 Полчаса назад
Поколотят Лёшку, ой как поколотят.
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9k
SuperTroll Полчаса назад
Лошадиная рожа скатилась до тем обсуждения кто чьи @уи сосет у собакалюба? Мда, днище дна. Вздернуть обоих. что бы не мучались
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121
Владимир 46 минут назад
это каким же надо быть слабоумным, чтобы для тебя имело значение мнение одного лицедея о другом лицедее? они лицедеи, они вам хоть кого сыграют
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16k
Shtoppi 49 минут назад
этого больного на голову примата, если его каким-то чудом не подвергнут эвтаназии, точно нужно изолировать от общества в стационар закрытого типа, на длительный срок.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Я так смотрю, «защищать» и «улучшать» Россию, стремятся одни вы@лядуи и извращенцы.
Все, как на подбор
панин, яшин, латынина, кац, альбац и прочая говносборище
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14k
Александр Час назад
Опять этот человек-носок... Сколько можно?
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