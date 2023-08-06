«Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он думает об уехавшем Алексее Панине и его скандальном интервью

Актёр от всей души посочувствовал дочери Алексея. И добавил ещё кое-что.
Недавно Алексей Панин дал интервью Ксении Собчак. Он много чего там поведал, в том числе и подробности личной жизни известного актёра Виктора Сухорукова. У многих и так было неоднозначное отношение к Панину, а после его откровений оно стало только хуже.
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Какая чушь! Я даже не знаю этого человека, который что-то там заявил. Боже мой, дожили.
Общее мнение о Панине и его высказываниях выразил Иван Охлобыстин:
Посмотрел интервью с Паниным. Считаю, что Ксения Анатольевна, манкирует этикой журналиста. Такое показывали в базарном цирке XII века. Он же абсолютно больной ребенок! Ему домой срочно надо, лет на пять в сумасшедший дом в Тульской области к Наполеонам и герцогам Альба.
Теперь на него, дурака, завели уголовную статью, и его дочка не сможет вернуться в Россию, пока он жив. А она хочет. Девочка действительно его очень любит. И он ее. Так что, боюсь, жить ему недолго, - добавил актёр.
На эту темы высказался и Оскар Кучера:
Обсуждать тут, естественно, нечего. Больных не обсуждают. А это существо больно. Я счастлив, что эта болезнь не сказалась на его дочери. Она прекрасна. Не по годам взрослая. Терпения и сил тебе, девочка. Найди себя скорее и беги от этого…
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Все, как на подбор
панин, яшин, латынина, кац, альбац и прочая говносборище