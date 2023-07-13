«Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный рассказал, что он думает об уехавшей в Израиль Пугачевой

Известный дрессировщик Эдгард Запашный ещё в начале прошлого года чётко обозначил свою позицию: что-то осуждать он не собирается. И уж тем более - уезжать из нашей страны.

Недавно он дал интервью и рассказал о тех, кто уехал из России. В первую очередь, о Пугачёвой. Разговоры о ней нет-нет, да и возникают в инфополе. По той простой причине, что она была звездой государственного уровня - и в СССР, и в России. Если вспомнить хоть один из новогодних вечеров за прошедшие n лет, то сразу после речи президента и боя курантов, выступала Алла Борисовна.