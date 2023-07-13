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«Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный рассказал, что он думает об уехавшей в Израиль Пугачевой

«Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный рассказал, что он думает об уехавшей в Израиль Пугачевой

Автор:
13 июля 2023 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   Израиль   Эдгард Запашный   дрессировщик   имиграция   интервью   
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Хотя многие считают, что Алла Борисовна в Россию ещё вернётся.

Известный дрессировщик Эдгард Запашный ещё в начале прошлого года чётко обозначил свою позицию: что-то осуждать он не собирается. И уж тем более - уезжать из нашей страны.

Недавно он дал интервью и рассказал о тех, кто уехал из России. В первую очередь, о Пугачёвой. Разговоры о ней нет-нет, да и возникают в инфополе. По той простой причине, что она была звездой государственного уровня - и в СССР, и в России. Если вспомнить хоть один из новогодних вечеров за прошедшие n лет, то сразу после речи президента и боя курантов, выступала Алла Борисовна.

Поэтому её «тур» в Израиль и вызвал столько вопросов.

Пугачева сама себя хоронит как творческую личность. Если Кобзон ушел великим с армией поклонников, любовь которых строится прежде всего на уважении, то Пугачева уходит, сама себя закапывая как творческую личность. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет. Потому что то, что она сделала, это не вызывает уважения. Вспоминать пара поколений, взрослых, ещё будут. Потому что песни эти любимые, на них воспитывались. Но выйдите сейчас на улицу и спросите у шестнадцатилетнего человека: «Кто такая Пугачева?», и пускай споет хоть одну песню. Я убеждён, что девять из десяти не смогут.

В марте 2022-го Алла Борисовна вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. Осенью того же года вернулась и даже отдала детей в школу. Но после того, как её супругу дали статус иноагента*, она вновь покинула страну. Скорее всего, уже надолго.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: Алла Пугачева   Видео   Израиль   Эдгард Запашный   дрессировщик   имиграция   интервью   
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37  комментариев
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220
iskra Час назад
Время все расставит по местам. Очень редко памятники ставят при жизни. Множество художников,артистов и политиков были непоняты современниками.
Мне лично вспомнился анекдот советских времен про то, что Брежнев - политический деятель времен Аллы Пугачевой. И анекдот предсказал будущее. Кто сейчас вспоминает Брежнева? А Пугачеву обсуждали и обсуждают..
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1k
КАКАнгел 6 минут назад
Зачем нам напоминать про неё ?? она ушла в тираж.
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1k
zu4ara 11 минут назад
А кто потом вспомнит короля петухов!??

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5k
Elena Ki 18 минут назад
А детей она во второй отъезд забрала? А то как-то непонятно. Приехала, отдала детей в школу, уехала. А дети? Может, ради них все и затевалось?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 22 минуты назад
Уехавшие, пусть даже по уважительной причине, становятся отщепенцами. Удел отщепенцев - забвение.
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55k
zloykoyot Полчаса назад
"Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет." А в чём её величие? В создании блевотной тусовочки из-за которой но Новый год по телевизору смотреть нечего последние добрых лет так 25-30? Примерно столько же времени она выступала под фанеру, как и её тухлые приближённые. А сколько раз писали, что она со своей плесенью никого не пропускала на сцену? Я очень далёк от всей этой шушеры, но судя по отсутствию новых лиц на эстраде, эта информация похожа на правду.
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4k
Leonid Полчаса назад
Да сколько можно это гавно мусолить?! хватит уже!!
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43k
Игорь 36 минут назад
Кто помнит эстардных исполнителей начала 20-го века? Только поклонники их творчества.

Так будет и с Пугачёвой. Поклонники будут помнить, а остальным будет до лампочки.
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9k
Oleg 42 минуты назад
Сколько лет осталось пугачёвой? И как она хочет их прожить решать только ей.
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15k
Shtoppi 48 минут назад
уверен что после всех ее с мужем предательских движений и высказываний, вспоминать их будут, да такими "добрыми" словами, что они в могилах вертеться как свиньи на вертелах станут.
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19k
sonic24a 54 минуты назад
Вы все ещё 100 раз переобуетесь, а Пугачева уже в учебниках. Потом в бронзе будет.
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9k
Garpia121 Час назад
Большой вопрос, кто вспомнит Запашного. О нем и сейчас не все знают.
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5k
BenderRodriguez Час назад
То есть песни Кобзона 16летний тут же радостно споёт? К тому, большой вопрос, какое мнение имел бы Кобзон, будь он жив.
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5k
workmen77 Час назад
А что собственно сделала Пугачева? Она украла у государства миллиарды, она выдала гостайну или кого-то убила, сбежав за рубеж? Она - свободный человек с заработанными деньгами и вольна жить там, где ей комфортно и безопасно, и уж никак не истязателю животных Запашному судить о том, какая она останется в памяти людей. Те, кто что-то понимает в музыке её все равно будут помнить и уважать (не обязательно любить), а те кто слушает Моргенштейна, Инстасамку и прочий шлак, для них что Пугачева, что Джон Леннон, что Марк Бернес - это пустой звук.
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11k
Copycat Час назад
Я не знаю ни кого кто бы считал её "великой" это в телике придумали типа великая и там говорили
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16k
Patmaz Час назад
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11k
Sasa Час назад
У известных людей с деньгами, причем с огромными деньгами, всегда есть выбор когда его ставят обстоятельства.
Или остаться с деньгами, но иметь благосклонность властей тех стран, где деньги хранятся. Или остаться без огромных денег, но иметь уважение своего народа. Алла Галкина выбрала первое. Т.е. на народ ей пох.
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3k
Lexx 2 часа назад
Всё верно сказал.
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380
Человек Разумный 2 часа назад
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991
ruslan d 2 часа назад
Да дайте ей уже спокойно пожить , как артист она уже давно кончилась ..
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August

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