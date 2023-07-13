«Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный рассказал, что он думает об уехавшей в Израиль Пугачевой

Хотя многие считают, что Алла Борисовна в Россию ещё вернётся.
Известный дрессировщик Эдгард Запашный ещё в начале прошлого года чётко обозначил свою позицию: что-то осуждать он не собирается. И уж тем более - уезжать из нашей страны.
Недавно он дал интервью и рассказал о тех, кто уехал из России. В первую очередь, о Пугачёвой. Разговоры о ней нет-нет, да и возникают в инфополе. По той простой причине, что она была звездой государственного уровня - и в СССР, и в России. Если вспомнить хоть один из новогодних вечеров за прошедшие n лет, то сразу после речи президента и боя курантов, выступала Алла Борисовна.
Поэтому её «тур» в Израиль и вызвал столько вопросов.
Пугачева сама себя хоронит как творческую личность. Если Кобзон ушел великим с армией поклонников, любовь которых строится прежде всего на уважении, то Пугачева уходит, сама себя закапывая как творческую личность. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет. Потому что то, что она сделала, это не вызывает уважения. Вспоминать пара поколений, взрослых, ещё будут. Потому что песни эти любимые, на них воспитывались. Но выйдите сейчас на улицу и спросите у шестнадцатилетнего человека: «Кто такая Пугачева?», и пускай споет хоть одну песню. Я убеждён, что девять из десяти не смогут.
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В марте 2022-го Алла Борисовна вместе с мужем и детьми уехала в Израиль. Осенью того же года вернулась и даже отдала детей в школу. Но после того, как её супругу дали статус иноагента*, она вновь покинула страну. Скорее всего, уже надолго.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории РФ.
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Мне лично вспомнился анекдот советских времен про то, что Брежнев - политический деятель времен Аллы Пугачевой. И анекдот предсказал будущее. Кто сейчас вспоминает Брежнева? А Пугачеву обсуждали и обсуждают..
Так будет и с Пугачёвой. Поклонники будут помнить, а остальным будет до лампочки.
Или остаться с деньгами, но иметь благосклонность властей тех стран, где деньги хранятся. Или остаться без огромных денег, но иметь уважение своего народа. Алла Галкина выбрала первое. Т.е. на народ ей пох.