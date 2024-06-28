Прощай, детство: в программе "Спокойной ночи, малыши" юным зрителям рассказали о необходимости платить налоги

Накануне на телеканале "Карусель" вышел выпуск телепрограммы "Спокойной ночи, малыши" с неожиданной для детской передачи темой — Степашка, Хрюша и робот Айтиша обсуждали, зачем нужны налоги и почему их необходимо выплачивать.



Робот Айтиша рассказал, что за счёт налогов государство стоит и ремонтирует дороги, обеспечивает образование и работу медучреждений, а улицы патрулирует "знакомый полицейский дядя Стёпа".

Видео с фрагментом детской передачи тут же распространилось по соцсетям и пользователи принялись на разный лад над ним иронизировать.