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Прощай, детство: в программе "Спокойной ночи, малыши" юным зрителям рассказали о необходимости платить налоги

Прощай, детство: в программе "Спокойной ночи, малыши" юным зрителям рассказали о необходимости платить налоги

Автор:
28 июня 2024 14:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Госдума   НДФЛ   Спокойной ночи малыши   налоги   реформа   
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Прямо сейчас в Госдуме идёт работа над принятием законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Однако создатели детской программы заявили, что выпуск телепередачи не имеет ничего общего с налоговой реформой. Просто совпадение.

Накануне на телеканале "Карусель" вышел выпуск телепрограммы "Спокойной ночи, малыши" с неожиданной для детской передачи темой — Степашка, Хрюша и робот Айтиша обсуждали, зачем нужны налоги и почему их необходимо выплачивать.

Робот Айтиша рассказал, что за счёт налогов государство стоит и ремонтирует дороги, обеспечивает образование и работу медучреждений, а улицы патрулирует "знакомый полицейский дядя Стёпа".


Видео с фрагментом детской передачи тут же распространилось по соцсетям и пользователи принялись на разный лад над ним иронизировать.

Многие СМИ связали вчерашний выпуск "Спокойной ночи, малыши" с разгаром обсуждения налоговой реформы, которую одобрили в первом чтении 20 июня. Однако создатели программы любую связь с законопроектами о росте НДФЛ и налога на прибыль опровергли.



"Нету никакой связи. Абсолютно никакой связи нет. У нас рубрика "Финансовая азбука" выходит уже четвертый год подряд. Мы детей обучаем основам финансов, чтобы они росли финансово грамотными – всё.

У нас разные темы обсуждаются: страхование жизни, страхование имущества, кибербуллинг, кибермошенничество, как не стать жертвой мошенников и так далее, чем опасен сниферинг и общественный WI-FI, почему нельзя долго сидеть в смартфоне", — заявили в "Карусели".

Добавим, что передачу "Спокойной ночи, малыши" выпускает одноимённая компания телепродюсера Александра Митрошенкова. Выручка компании в последние 3 года составила около 120 млн рублей в год, чистая прибыль в 2021-2023 — 2-5 млн руб.

Источник:

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Метки: Видео   Госдума   НДФЛ   Спокойной ночи малыши   налоги   реформа   
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11  комментариев
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352
Serg Час назад
Правильно, вместо сказки на ночь речь какого - нибудь володина
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3k
Жирный бот 2 минуты назад
О, а её еще ктото смотрит? Мои дети точно ни разу не смотрели, я от телевизора отказался, но у детей они есть, подключенные к инету, они что угодно там смотрят, только не эфирное телевидение..Обычно фильмы на кинопоиске
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1k
ФЫВАПРОЛ 21 минуту назад
"а улицы патрулирует "знакомый полицейский дядя Стёпа""

"
А кто такие эти полицейские? спросила Селёдочка.

Бандиты! с раздражением сказал Колосок. Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!

Тут у вас как-то чудно! сказал Винтик. Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?

Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! Колосок пригорюнился. Теперь вот явлюсь домой, сказал он, а полицейские схватят меня и посадят в кутузку."

Николай Носов.
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22k
Mike Miller 24 минуты назад
Хах. Какой там рейтинг сейчас?
В моем детстве около 100% детей регулярно смотрели.
Мой сын не смотрел ни одного выпуска за все десять своих лет
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7k
Lexx 40 минут назад
Лучше бы рассказали, что пилить государственный бюджет - это плохо.
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35k
Korolev 42 минуты назад
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2k
Corkscrew Час назад
"Мы детей обучаем основам финансов, чтобы они росли финансово грамотными – всё."

Мне кажется что для целевой аудитории передачи "Спокойной ночи, малыши" слишком рано гонять контент по финансовой грамотности, больше напоминает пропаганду и промывку мозгов смолоду. Потом будут передачки о чем покруче уже в стиле западного зомбирования населения. Таким образом происходит взращивание послушного стада.
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33k
AzuveR Час назад
Бастры кин сказал ,ГосДура, значит ГосДура.
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Burzum
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