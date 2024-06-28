Прощай, детство: в программе "Спокойной ночи, малыши" юным зрителям рассказали о необходимости платить налоги

Прямо сейчас в Госдуме идёт работа над принятием законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Однако создатели детской программы заявили, что выпуск телепередачи не имеет ничего общего с налоговой реформой. Просто совпадение.
Накануне на телеканале "Карусель" вышел выпуск телепрограммы "Спокойной ночи, малыши" с неожиданной для детской передачи темой — Степашка, Хрюша и робот Айтиша обсуждали, зачем нужны налоги и почему их необходимо выплачивать.
Робот Айтиша рассказал, что за счёт налогов государство стоит и ремонтирует дороги, обеспечивает образование и работу медучреждений, а улицы патрулирует "знакомый полицейский дядя Стёпа".
Видео с фрагментом детской передачи тут же распространилось по соцсетям и пользователи принялись на разный лад над ним иронизировать.
Источник:
Многие СМИ связали вчерашний выпуск "Спокойной ночи, малыши" с разгаром обсуждения налоговой реформы, которую одобрили в первом чтении 20 июня. Однако создатели программы любую связь с законопроектами о росте НДФЛ и налога на прибыль опровергли.
"Нету никакой связи. Абсолютно никакой связи нет. У нас рубрика "Финансовая азбука" выходит уже четвертый год подряд. Мы детей обучаем основам финансов, чтобы они росли финансово грамотными – всё.
У нас разные темы обсуждаются: страхование жизни, страхование имущества, кибербуллинг, кибермошенничество, как не стать жертвой мошенников и так далее, чем опасен сниферинг и общественный WI-FI, почему нельзя долго сидеть в смартфоне", — заявили в "Карусели".
Добавим, что передачу "Спокойной ночи, малыши" выпускает одноимённая компания телепродюсера Александра Митрошенкова. Выручка компании в последние 3 года составила около 120 млн рублей в год, чистая прибыль в 2021-2023 — 2-5 млн руб.
Источник:
- «Не мечтайте, что Киркорова отменят после голого шабаша»: ведущая Яна Поплавская жёстко высказалась по поводу участников вечеринки Ивлеевой
- "Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов
- «Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа
- «Намарафонила»: Елене Блиновской и её мужу предъявили обвинение в окончательной редакции
- Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет
"
А кто такие эти полицейские? спросила Селёдочка.
Бандиты! с раздражением сказал Колосок. Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!
Тут у вас как-то чудно! сказал Винтик. Зачем же вы слушаетесь полицейских и ещё этих… как вы их называете, богачей?
Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! Колосок пригорюнился. Теперь вот явлюсь домой, сказал он, а полицейские схватят меня и посадят в кутузку."
Николай Носов.
В моем детстве около 100% детей регулярно смотрели.
Мой сын не смотрел ни одного выпуска за все десять своих лет
Мне кажется что для целевой аудитории передачи "Спокойной ночи, малыши" слишком рано гонять контент по финансовой грамотности, больше напоминает пропаганду и промывку мозгов смолоду. Потом будут передачки о чем покруче уже в стиле западного зомбирования населения. Таким образом происходит взращивание послушного стада.