"Королеву инфоцыган" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Против Елены Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, — говорится в сообщении.

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По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена незаконно обогащалась на своих подписчиках и не донесла НДС больше чем на 918 миллионов рублей. Весь нал она пробивала через 18 организаций и 3 ИП, что помогало обходить систему.

На Блиновскую возбуждено уголовное дело за отмывание денег в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов, уточняет Mash.