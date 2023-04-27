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"Королеву инфоцыган" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

"Королеву инфоцыган" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Автор:
27 апреля 2023 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   задержание   интересное   инфоцыганка   марафон желаний   полиция   фото   
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Елена Блиновская — создательница "Марафона желаний", самого крупного инфопродукта в российской сети. Люди платят деньги за то, что Блиновская учит их правильно мечтать. Вот только сама инфоцыганка не спешит делиться своими миллионами.

Против Елены Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, — говорится в сообщении.

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По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена незаконно обогащалась на своих подписчиках и не донесла НДС больше чем на 918 миллионов рублей. Весь нал она пробивала через 18 организаций и 3 ИП, что помогало обходить систему.

На Блиновскую возбуждено уголовное дело за отмывание денег в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов, уточняет Mash.

СК РФ публикует видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Блиновской, которая пыталась пересечь границу с Белоруссией. Она была задержана в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области около 5 утра. Далее Елена хотела вылететь в третью страну. Вероятно, кто-то успел предупредить её о возможном задержании, так как на руках у королевы марафонов нашли билет из московского аэропорта, сообщает Mash.

Напомним, что ранее инфоцыганку Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, ранее обвинили в сокрытии налогов на 300 млн рублей. Тогда семейную пару отпустили по подписке о невыезде. 16 марта в Следственном комитете заявили, что чета блогеров обвиняется ещё и в отмывании денег. Сразу после допроса Валерию и Артёма доставили в суд. Заведено новое уголовное дело.

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Метки: Блиновская   задержание   интересное   инфоцыганка   марафон желаний   полиция   фото   
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19  комментариев
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11k
Дядя Саша 40 минут назад
Видел её интервью с Собчак, Блиновская совсем с ума сошла от безнаказанности...
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337
Человек Наблюдающий Минуту назад
НДС 918 лямов? Это ж какая оборотка должна быть?
Поражаюсь таким людям.
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2k
fkamash 6 минут назад
Так НДС или НДФЛ - вы там уж определитесь
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4k
Атомный Крот 9 минут назад
Ладно, налогов много не заплатила.

Но кто все эти люди, которые за просмотр подобной хрени вообще платит?

Да еще такие суммы.
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8k
Борис Карабанов 11 минут назад
Это сколько же д...в (дебилов) надо было развести (+ реклама)? Эту страну уже не надо побеждать - всё само получилось.
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16k
Колька Валеркин сын 18 минут назад
подождите, подождие, 918 лямов НДС это че получается что она заработала за два года 4,5 лярда подняла?
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12k
Shtoppi 22 минуты назад
ну, щас как всегда будет, куда и кому надо "котлеты" занесут и все сразу же замнут. будет типа как с сердюковым и его бабой, которые в бытность свою в МО РФ, воровали самосвалами, да только вот резко на свободу вышли и потом всем в лицо, во всех СИМ смеялись.
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12k
Андрей А Полчаса назад
Вот люди работают, не напряжно так, в охоточку. А заплатила бы лярд налога и дальше было бы все в шоколаде!
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6k
ManRox Полчаса назад
Почему их всех не посадят. В России походу всем мошенникам дан по умолчанию зелёный свет на обман доверчивых лохов. Только и читаешь про "инфоцыган", тут обули, там обули. Красота фигли.
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10k
ron Полчаса назад
миллиард налогов... сколько ж доход? у меня разрядность калькулятора не дает вывести на экран )))
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4k
Олег Белов Полчаса назад
Наконец то кто-то не успел сесть на самалёт! Вот есть же хорошие новости!
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592
Аристарх Севидов Полчаса назад
Ну хоть какая-то позитивная новость. Еще бы реальный срок впаяли... с конфискацией)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332079



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