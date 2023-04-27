"Королеву инфоцыган" Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Елена Блиновская — создательница "Марафона желаний", самого крупного инфопродукта в российской сети. Люди платят деньги за то, что Блиновская учит их правильно мечтать. Вот только сама инфоцыганка не спешит делиться своими миллионами.
Против Елены Блиновской возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.
Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство, — говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2019 по 2021 год Елена незаконно обогащалась на своих подписчиках и не донесла НДС больше чем на 918 миллионов рублей. Весь нал она пробивала через 18 организаций и 3 ИП, что помогало обходить систему.
На Блиновскую возбуждено уголовное дело за отмывание денег в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов, уточняет Mash.
Появились кадры задержания Блиновской
СК РФ публикует видео задержания и следственных действий по уголовному делу в отношении Блиновской, которая пыталась пересечь границу с Белоруссией. Она была задержана в пограничном пункте Красная Горка в Смоленской области около 5 утра. Далее Елена хотела вылететь в третью страну. Вероятно, кто-то успел предупредить её о возможном задержании, так как на руках у королевы марафонов нашли билет из московского аэропорта, сообщает Mash.
Напомним, что ранее инфоцыганку Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, ранее обвинили в сокрытии налогов на 300 млн рублей. Тогда семейную пару отпустили по подписке о невыезде. 16 марта в Следственном комитете заявили, что чета блогеров обвиняется ещё и в отмывании денег. Сразу после допроса Валерию и Артёма доставили в суд. Заведено новое уголовное дело.
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Поражаюсь таким людям.
Но кто все эти люди, которые за просмотр подобной хрени вообще платит?
Да еще такие суммы.