Собчак: блогершу-инфоцыганку Лерчек обманули, пообещав за интервью закрыть уголовные дела

Инфоцыгане, ворочающие сотнями миллионов рублей, рано или поздно должны были попасться на глаза налоговой - и это случилось. Нынешней весной блогерский мирок стал сотрясаться под чередой скандалов. ФНС брала за жабры одного блогера за другим. Зашаталась и рухнула империя Елены Блиновской, после - блогершу с нелепым ником Лерчек, а еще Оксану Самойлову, Сашу Митрошину и многих других. До сих пор налоговые службы проверяют этих успешных продавцов воздуха, которые торговали курсами желаний, фитнес-марафонами, впаривали коуч-идеи по обогащению и дыханию маткой.

После такого публичного внимания одни затаилист и ушли в тень, а чета Чекалиных (Артём и та самая Лерчек) согласились на интервью, в котором рассказали, в том числе, о последних событиях в своей жизни.

Их собеседние - Вячеслав Манучаров - выведал у четы инфоцыган и то, сколько они заработали на своих афёрах, и почему это делали (спойлер: все так делают, и мы не утерпели).