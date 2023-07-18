Собчак: блогершу-инфоцыганку Лерчек обманули, пообещав за интервью закрыть уголовные дела

Ксения Анатольевна рассказывает, что блогерша Лерчек поверила в сказки и сходила на интервью, в котором публично рассказала, как докатилась до такой жизни. Однако взамен не получила обещанного.
Инфоцыгане, ворочающие сотнями миллионов рублей, рано или поздно должны были попасться на глаза налоговой - и это случилось. Нынешней весной блогерский мирок стал сотрясаться под чередой скандалов. ФНС брала за жабры одного блогера за другим. Зашаталась и рухнула империя Елены Блиновской, после - блогершу с нелепым ником Лерчек, а еще Оксану Самойлову, Сашу Митрошину и многих других. До сих пор налоговые службы проверяют этих успешных продавцов воздуха, которые торговали курсами желаний, фитнес-марафонами, впаривали коуч-идеи по обогащению и дыханию маткой.
После такого публичного внимания одни затаилист и ушли в тень, а чета Чекалиных (Артём и та самая Лерчек) согласились на интервью, в котором рассказали, в том числе, о последних событиях в своей жизни.
Их собеседние - Вячеслав Манучаров - выведал у четы инфоцыган и то, сколько они заработали на своих афёрах, и почему это делали (спойлер: все так делают, и мы не утерпели).
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Многие тогда гадали, с чего бы чете аферистов так откровенничать с интервьюером и вообще публично каяться. Вон Блиновская максимально отгородилась от внимания общественности, хотя, казалось бы, могла на этом всплеске интереса сколотить неплохое состояние.
Ксения Собчак раскрыла детали: по её мнению, чета Чекалиных поддались на уговоры администрации Президента, которые настоятельно рекомендовали блогерам согласиться на интервью в обмен на решение их проблем. Чекалины поверили, но уголовные дела им никто не закрыл.
Более того, следствие настаивает на ужесточении меры пресечения мужу Лерчек, Артёму Чекалину, который нарушает условия запрета определенных действий. Следователь предлагал отправить Чекалина под домашний арест, но суд от 14 июля не удовлетворил это ходатайство.
Однако прокуратура Москвы опротестовала решение суда и просит и отправить вопрос об изменении меры пресечения подсудимому на пересмотр. Очередное заседание суда состоится 21 июля.
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Ай яй. яй