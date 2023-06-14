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«Живой-живой, все в порядке, будет жить»: сотрудники МЧС спасли двух косуль на природных пожарах

«Живой-живой, все в порядке, будет жить»: сотрудники МЧС спасли двух косуль на природных пожарах

Автор:
14 июня 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   косули   милота   мсч   пожар   поступок   спасение   
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Одного детеныша косули нашли при тушении камыша в Челябинской области. Спасенного малыша напоили водой в автомобиле противопожарной службы и отпустили на свободу.


Еще одну маленькую косулю спасли в Курганской области. Как рассказали в МЧС, мама с одним детенышем смогла перепрыгнуть огненный фронт, а другой малыш оказался слишком и слаб для прыжка.

«Огонь уже опалил косуленку задние лапы и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать. Пожарные вынесли испуганное животное из огня, и теперь детеныш восстанавливается на ферме, где содержатся различные животные», – рассказали в МЧС.

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Метки: видео   животные   косули   милота   мсч   пожар   поступок   спасение   
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