«Живой-живой, все в порядке, будет жить»: сотрудники МЧС спасли двух косуль на природных пожарах

Одного детеныша косули нашли при тушении камыша в Челябинской области. Спасенного малыша напоили водой в автомобиле противопожарной службы и отпустили на свободу.
Еще одну маленькую косулю спасли в Курганской области. Как рассказали в МЧС, мама с одним детенышем смогла перепрыгнуть огненный фронт, а другой малыш оказался слишком и слаб для прыжка.
«Огонь уже опалил косуленку задние лапы и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать. Пожарные вынесли испуганное животное из огня, и теперь детеныш восстанавливается на ферме, где содержатся различные животные», – рассказали в МЧС.
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