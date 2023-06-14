«Живой-живой, все в порядке, будет жить»: сотрудники МЧС спасли двух косуль на природных пожарах

«Огонь уже опалил косуленку задние лапы и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники МЧС, гибели животному было не избежать. Пожарные вынесли испуганное животное из огня, и теперь детеныш восстанавливается на ферме, где содержатся различные животные», – рассказали в МЧС.