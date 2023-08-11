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Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области

Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области

Автор:
11 августа 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   животные   побег   пожар   страус   
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В Ленинградской области сбежавшего ручного страуса пришлось ловить всю ночь. Причиной побега из вольера стал пожар на одном из соседних участков.

Бегающий по улицам страус сильно напугал жителей Сертолово в Ленинградской области. Оказалось, он сбежал от цирковой дрессировщицы во время пожара рядом с её домом.

Ручной страус Стёпа жил у дрессировщицы Ларисы Линер в СНТ "Ромашка" и даже не думал никуда убегать. Однако поздно вечером 9 августа в доме по соседству случился пожар.

Испуганная птица решила бежать со всех своих ног, куда глаза глядят. Такого поворота событий не ожидал случайный прохожий, который увидел страуса и рванул от него.

К счастью, Стёпу удалось поймать. В этом помогли неравнодушные люди. Они подняли шумиху и развернули целую спасательную операцию. Поймать Стёпу удалось в соседнем СНТ "Ягодки". Страус получил несколько ссадин при побеге, выбился из сил и был голодным, но в остальном с ним все хорошо.

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Метки: Видео   Россия   животные   побег   пожар   страус   
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6  комментариев
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55k
zloykoyot Час назад
Так вот пить и бросают.
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24k
pssst 11 минут назад
это нанду же, а не страус.
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26k
Matrosskin 14 минут назад
Тут видео появилось, как хозяйка его искала ;)
Ссылка www.youtube.com
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3k
Lexx 55 минут назад
А был бы казуар, он дал бы всем просраться.
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