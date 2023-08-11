Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области

К счастью, Стёпу удалось поймать. В этом помогли неравнодушные люди. Они подняли шумиху и развернули целую спасательную операцию. Поймать Стёпу удалось в соседнем СНТ "Ягодки". Страус получил несколько ссадин при побеге, выбился из сил и был голодным, но в остальном с ним все хорошо.