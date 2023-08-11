Страус сбежал из вольера и устроил переполох в Ленинградской области

В Ленинградской области сбежавшего ручного страуса пришлось ловить всю ночь. Причиной побега из вольера стал пожар на одном из соседних участков.
Бегающий по улицам страус сильно напугал жителей Сертолово в Ленинградской области. Оказалось, он сбежал от цирковой дрессировщицы во время пожара рядом с её домом.
Ручной страус Стёпа жил у дрессировщицы Ларисы Линер в СНТ "Ромашка" и даже не думал никуда убегать. Однако поздно вечером 9 августа в доме по соседству случился пожар.
Испуганная птица решила бежать со всех своих ног, куда глаза глядят. Такого поворота событий не ожидал случайный прохожий, который увидел страуса и рванул от него.
Источник:
К счастью, Стёпу удалось поймать. В этом помогли неравнодушные люди. Они подняли шумиху и развернули целую спасательную операцию. Поймать Стёпу удалось в соседнем СНТ "Ягодки". Страус получил несколько ссадин при побеге, выбился из сил и был голодным, но в остальном с ним все хорошо.
Источник:
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша