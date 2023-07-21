Спасение мужчины из пожара в многоэтажке Москвы попало на видео

На 8 этаже дома на Дмитровском шоссе загорелась квартира. Огонь перекрыл путь к выходу, и спасателям пришлось снимать жильца с подоконника.
Сегодня, 21 июля, в 12-этажном доме на севере Москвы произошел сильный пожар.
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Спасаясь от сильного огня, мужчина был вынужден выбраться в открытое окно, откуда его сняли пожарные. В момент, когда он оказался на лестнице, раздались аплодисменты очевидцев.
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Как сообщают СМИ, пожар случился в доме, который местные жители прозвали "домом на курьих ножках" из-за опор, на которых стоит здание (Дмитровское шоссе, 66). Звонок в единую службу спасения о возгорании поступил около 9 утра, и спасатели приехали быстро. Однако приступить к тушению пожара смогли не сразу.
— У дома все установлено машинами. Их пришлось расталкивать вручную После этого смогли развернуть машину с гигантской лестницей и выдвинуться на помощь, - рассказывают очевидцы.
Впрочем, действовали профессионалы оперативно. В 09:52 пожар был локализован, а в10:19 полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров.
Во время тушения, помимо мужчины, были спасены 10 человек. «Спасенными» в МЧС называют тех, кто не смог самостоятельно выбраться сам из опасного участка. Известно, что медпомощь потребовалась семерым пострадавшим, из них четверо - дети. У всех по предварительным данным отравление продуктами горения. На видео ниже - спасатели передают новорожденную семимесячную девочку врачам реанимации. Ребёнка с мамой госпитализируют в клинику.
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От огня пострадало две квартиры, а еще несколько были залиты, когда тушили пожар. Чтобы установить причину возгорания, будет проведена экспертиза. Среди возможных версий - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.
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