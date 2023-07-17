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Новосибирские спасатели разобрали стену, чтобы спасти кошку

Новосибирские спасатели разобрали стену, чтобы спасти кошку

Автор:
17 июля 2023 10:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кошка   люди   мсч   спасение   фото   
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Инцидент произошел в квартире на улице Ильича

В Новосибирске 16 июля спасатели МАСС вызволили из плена кошку, которая застряла между стен в ванной комнате. Для того чтобы достать животное, спасателям пришлось частично разобрать перегородку.


Как отметили в МАСС, инцидент произошел в квартире на улице Ильича. Кошка застряла между труб внутренней разводки. Попытки хозяина освободить свою любимцу самостоятельно не увенчались успехом.

— Прибывшие на место спасатели оценили обстановку и увидели только один и верный вариант спасения кошки — это прибегнуть к частичному демонтажу стены ванной комнаты. Хозяин согласился на любые условия, и спасатели приступили к работам, — пояснили в службе.


Работы заняли 40 минут, так как спасатели старались не только не навредить кошке, но и не повредить трубы. В итоге животное было спасено и передано хозяину.


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Метки: Видео   животные   кошка   люди   мсч   спасение   фото   
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2  комментария
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smakido 58 минут назад
Мы, люди, в очередной раз прошли тест на доброту и человечность. Да будет так всегда!
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Павел 47 минут назад
Интересно а за восстановление кошка платить будет? Или типа спасли и норм, стена не главное
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