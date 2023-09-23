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"Аккуратно, не торопись!": жильцы московской пятиэтажки спасались от пожара, спускаясь по водосточной трубе

"Аккуратно, не торопись!": жильцы московской пятиэтажки спасались от пожара, спускаясь по водосточной трубе

Автор:
23 сентября 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Спасение   водосточная труба   пожар   пожарные   тушение огня   
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Снизу их ловили соседи и прохожие.

Сегодня ночью в Москве в пятиэтажке на улице Кастанаевской случился пожар. Вспыхнула квартира и балкон на 3-м этаже. Спасаясь от огня, еще до приезда пожарных жильцы дома были вынуждены спускаться по водосточной трубе.

Подоспевшие спецслужбы потушили огонь.



Как сообщает агентство ТАСС, 50 жильцов дома были эвакуированы, 5 жильцов спасены. При пожаре пострадал ребёнок, он госпитализирован. Огонь потушен, в причинах ЧП разбираются специалисты.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   Спасение   водосточная труба   пожар   пожарные   тушение огня   
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1  комментарий
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Viktor 41 минуту назад
Хорошие, видать, трубы - иные прогнившие сами отваливаются!
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