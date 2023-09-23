"Аккуратно, не торопись!": жильцы московской пятиэтажки спасались от пожара, спускаясь по водосточной трубе

Снизу их ловили соседи и прохожие.
Сегодня ночью в Москве в пятиэтажке на улице Кастанаевской случился пожар. Вспыхнула квартира и балкон на 3-м этаже. Спасаясь от огня, еще до приезда пожарных жильцы дома были вынуждены спускаться по водосточной трубе.
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Подоспевшие спецслужбы потушили огонь.
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Как сообщает агентство ТАСС, 50 жильцов дома были эвакуированы, 5 жильцов спасены. При пожаре пострадал ребёнок, он госпитализирован. Огонь потушен, в причинах ЧП разбираются специалисты.
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