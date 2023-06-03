Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана

Какой же девушке не захочется засветиться в клипе известного исполнителя? Тем более, если она модель...
36-летняя модель из Москвы просматривала в телеграм-каналах сообщения о кастингах, когда наткнулась на одно приглашение о наборе массовки для съемок клипа. Гонорар обещали неплохой ( в зависимости от результатов кастинга), да и имя исполнителя, в ролике которого предстояло сняться, было известным (SHAMAN).
Девушка отослала портфолио, и когда её кандидатуру одобрили, получила еще одно сообщение. В нём организаторы съемок просили пройти онлайн-кастинг, на котором модель позировала полуобнажённой в разных ракурсах. Потом она перевела устроителям съемок 700 рублей якобы за аренду костюмов (деньги обещали вернуть в первый же день съемок), и получила еще одно сообщение. На этот раз требовали куда большую сумму за то, чтобы "нюдсы" не засветились в соцсетях. В доказательство серьёзности намерений мошенники прислали девушке информацию о паспортах её родителей.
На этот раз модель поняла, что её обманули - и обратилась в полицию.
Вот что она сама рассказывает об этой истории:
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В настоящее время мошенников разыскивают, а всем девчонкам, мечтающим о съемках со знаменитостями, эта история может послужить неплохим уроком.
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.. а интересно, клипы ещё кто-то смотрит? я насильно смотрел клип, т.к. не мог переключить, когда был на мойке и ждал свою машину