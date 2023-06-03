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Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана

Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана

Автор:
03 июня 2023 10:00
Сообщество : Мошенничество
Метки: аферисты   кастинг   клип   модель   мошенники   нюдсы   обманули   съемки   шаман   
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Какой же девушке не захочется засветиться в клипе известного исполнителя? Тем более, если она модель...

36-летняя модель из Москвы просматривала в телеграм-каналах сообщения о кастингах, когда наткнулась на одно приглашение о наборе массовки для съемок клипа. Гонорар обещали неплохой ( в зависимости от результатов кастинга), да и имя исполнителя, в ролике которого предстояло сняться, было известным (SHAMAN).


Девушка отослала портфолио, и когда её кандидатуру одобрили, получила еще одно сообщение. В нём организаторы съемок просили пройти онлайн-кастинг, на котором модель позировала полуобнажённой в разных ракурсах. Потом она перевела устроителям съемок 700 рублей якобы за аренду костюмов (деньги обещали вернуть в первый же день съемок), и получила еще одно сообщение. На этот раз требовали куда большую сумму за то, чтобы "нюдсы" не засветились в соцсетях. В доказательство серьёзности намерений мошенники прислали девушке информацию о паспортах её родителей.


На этот раз модель поняла, что её обманули - и обратилась в полицию.


Вот что она сама рассказывает об этой истории:


В настоящее время мошенников разыскивают, а всем девчонкам, мечтающим о съемках со знаменитостями, эта история может послужить неплохим уроком.

Источник:

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Метки: аферисты   кастинг   клип   модель   мошенники   нюдсы   обманули   съемки   шаман   
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13  комментариев
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9k
Billi_Bons 2 часа назад
А где можно её «портфолио» посмотреть? Друг интересуется?
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4k
Leonid 23 минуты назад
Бабы дуры
это раз ...
.. а интересно, клипы ещё кто-то смотрит? я насильно смотрел клип, т.к. не мог переключить, когда был на мойке и ждал свою машину
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1k
имя пользователя 45 минут назад
36летняя девушка)))) В каком возрасте они женщинами то становятся теперь?)))
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1k
Виталий 50 минут назад
вот-так точнее будет "36-летняя модель из Москвы просматривала в телеграм-каналах сообщения о порно кастингах, но наткнулась на шамана."
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
22k
BiZ Час назад
епта! уже в заголовке запятая между подлежащим и сказуемым! надо же быть такими даунами!
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2k
Alex 2 часа назад
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