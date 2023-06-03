Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана

Девушка отослала портфолио, и когда её кандидатуру одобрили, получила еще одно сообщение. В нём организаторы съемок просили пройти онлайн-кастинг, на котором модель позировала полуобнажённой в разных ракурсах. Потом она перевела устроителям съемок 700 рублей якобы за аренду костюмов (деньги обещали вернуть в первый же день съемок), и получила еще одно сообщение. На этот раз требовали куда большую сумму за то, чтобы "нюдсы" не засветились в соцсетях. В доказательство серьёзности намерений мошенники прислали девушке информацию о паспортах её родителей.





На этот раз модель поняла, что её обманули - и обратилась в полицию.





Вот что она сама рассказывает об этой истории:



