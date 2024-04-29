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Жулики обманули американцев, продавая семена цветка, сгенерированного искусственным интеллектом

Жулики обманули американцев, продавая семена цветка, сгенерированного искусственным интеллектом

Автор:
29 апреля 2024 13:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: Cat s eye dazzle.   Нейросеть   аферисты   мошенники   продажа   семена   
1902
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Наивные садоводы клюнули на заманчивые фото растения с цветами, похожими на кошачьи мордочки. Почему-то вспомнился Задорнов...

История началась с завирусившейся картинки несуществующего растения - эти фото появились в запрещённой в РФ сети 17 апреля. В посте было несколько фотографий, на которых якобы в естественной среде обитания сняли удивительные цветы под названием Cat's eye dazzle.



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Пост очень быстро стал популярным. Его лайкали, репостили, а в комментариях задавали вопросы, где можно приобрести семена этого чуда.


Разумеется, если будет спрос - тут же появится и предложение. Вскоре фанаты необычных растений уже могли заказать семена на нескольких сайтах, в том числе на на eBay. Цена за десяток семян варьировала от 17 до 75 долларов.


Удивительно, но никому не пришло в голову проверить, существует ли такая бромелия на самом деле (и это мы умолчим о видном невооружённым глазом визуальном обмане).


Неизвестно, сколько человек заказали семена несуществующего растения с цветами в виде кошачьей мордочки, но, думается, что немало. Продажи этих семян продвигали и в соцсетях. К примеру, только один пост с фото и сгенерированным видео растения просмотрели более 3,3 миллионов раз. Под ним отписалось около 10 тысяч комментаторов, а ведь это всего лишь одно сообщение. Сколько таких кочевало по сайтам, сложно подсчитать.


В минувшем феврале Cat's eye dazzle докатился и до Reddit, пользователь которого задался вопросом реально ли это растение или нет. В одном из комментариев, говоря о подделке, участник дискуссии заметил, что его очень злит эта история, когда "искусственный мусор" распространяется по всем соцсетям, и тысячи людей верят этой информации, полагая, что она реальна.


Впрочем, обманывать цветоводов начали задолго до появления ИИ. Вспомнить хотя бы синие розы, саженцы которых упорно впаривали на рынках. Собственно, китайцы до сих пор торгуют семенами (!) синих и радужных роз. И ведь наверняка кто-то это покупает!


Источник:

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Метки: Cat s eye dazzle.   Нейросеть   аферисты   мошенники   продажа   семена   
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11  комментариев
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20k
Дмитрий Час назад
Пиндоса обмануть, всё равно, что у ребёнка конфету отобрать -- легко и стыдно. Историю с беспроводным душем все помнят? Один товарищ рассказал о мега-удобной новинке, в итоге Амазон завалили заказами.

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7k
Михаил 37 минут назад
Я вспоминаю Задорново, когда вижу статьи про МММ, Властелину и пр. пирамиды...
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12k
Dihydrogen Monoxide 43 минуты назад
Лох не мамонт, лох не вымрет.
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785
Шурман 2 часа назад
Я вот тоже купил за 71 евро правда 6 деревьев которые по замыслам не могут быть выше чем 2.50 , ладно думал напарят но Кент у них же покупал в прошлом году и рад , говорит что яблоки уже пошли и черешня . Посмотрим сегодня принесут и сегодня же посажу и могу фотки сделать . Жена правда поржала когда увидела откуда деревья доставляют , она говорит лучше бы нас в Карловы Вары доставил а не деревья от туда покупал :)
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468
blade3 Шурман 50 минут назад
ога, растет у меня две таких колоновидные яблони. Жена повелась на рекламу.
Достигли максимума в развитии в 2.5 м.
Если дадут десяток яблок в год - огромный успех. При этом обычные яблони, посаженные в тот же год, уже по ведру выдают
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11k
Garpia121 2 часа назад
Ха, а у нас малиновое дерево продают и синие розы. Не буду называть известный агромаркет, многие, думаю, уже купились.
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Schreibikus
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