Жулики обманули американцев, продавая семена цветка, сгенерированного искусственным интеллектом

Наивные садоводы клюнули на заманчивые фото растения с цветами, похожими на кошачьи мордочки. Почему-то вспомнился Задорнов...
История началась с завирусившейся картинки несуществующего растения - эти фото появились в запрещённой в РФ сети 17 апреля. В посте было несколько фотографий, на которых якобы в естественной среде обитания сняли удивительные цветы под названием Cat's eye dazzle.
Пост очень быстро стал популярным. Его лайкали, репостили, а в комментариях задавали вопросы, где можно приобрести семена этого чуда.
Разумеется, если будет спрос - тут же появится и предложение. Вскоре фанаты необычных растений уже могли заказать семена на нескольких сайтах, в том числе на на eBay. Цена за десяток семян варьировала от 17 до 75 долларов.
Удивительно, но никому не пришло в голову проверить, существует ли такая бромелия на самом деле (и это мы умолчим о видном невооружённым глазом визуальном обмане).
Неизвестно, сколько человек заказали семена несуществующего растения с цветами в виде кошачьей мордочки, но, думается, что немало. Продажи этих семян продвигали и в соцсетях. К примеру, только один пост с фото и сгенерированным видео растения просмотрели более 3,3 миллионов раз. Под ним отписалось около 10 тысяч комментаторов, а ведь это всего лишь одно сообщение. Сколько таких кочевало по сайтам, сложно подсчитать.
В минувшем феврале Cat's eye dazzle докатился и до Reddit, пользователь которого задался вопросом реально ли это растение или нет. В одном из комментариев, говоря о подделке, участник дискуссии заметил, что его очень злит эта история, когда "искусственный мусор" распространяется по всем соцсетям, и тысячи людей верят этой информации, полагая, что она реальна.
Впрочем, обманывать цветоводов начали задолго до появления ИИ. Вспомнить хотя бы синие розы, саженцы которых упорно впаривали на рынках. Собственно, китайцы до сих пор торгуют семенами (!) синих и радужных роз. И ведь наверняка кто-то это покупает!
Источник:
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Достигли максимума в развитии в 2.5 м.
Если дадут десяток яблок в год - огромный успех. При этом обычные яблони, посаженные в тот же год, уже по ведру выдают