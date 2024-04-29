Жулики обманули американцев, продавая семена цветка, сгенерированного искусственным интеллектом

Удивительно, но никому не пришло в голову проверить, существует ли такая бромелия на самом деле (и это мы умолчим о видном невооружённым глазом визуальном обмане).

Неизвестно, сколько человек заказали семена несуществующего растения с цветами в виде кошачьей мордочки, но, думается, что немало. Продажи этих семян продвигали и в соцсетях. К примеру, только один пост с фото и сгенерированным видео растения просмотрели более 3,3 миллионов раз. Под ним отписалось около 10 тысяч комментаторов, а ведь это всего лишь одно сообщение. Сколько таких кочевало по сайтам, сложно подсчитать.