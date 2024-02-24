17 жертв, которых обманули кулинарные мошенники

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Бывают моменты, когда жизнь становится несправедливой. Но на самом деле проблема в том, что есть вещи, от которых мы не ожидаем обмана, например, еда. Но и здесь случаются казусы! Взгляните, как ошиблись люди, когда только собирались чем-то полакомиться.
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7. Предполагается, что в него входит равное количество цветной капусты и брокколи, но явно не так
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Кинул на сковородочку, смазанную сливочным маслом, влил внутрь куриное яйцо, посолил, ещё можно добавить оливок или каперсов, сверху кусочек сыра положить, чтобы расплавился...
М-м-м... вкуснотища! Аж есть захотелось.