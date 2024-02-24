17 жертв, которых обманули кулинарные мошенники

Бывают моменты, когда жизнь становится несправедливой. Но на самом деле проблема в том, что есть вещи, от которых мы не ожидаем обмана, например, еда. Но и здесь случаются казусы! Взгляните, как ошиблись люди, когда только собирались чем-то полакомиться.