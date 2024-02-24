FISHKINET
Сообщество Еда 1816 постов • 577 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
17 жертв, которых обманули кулинарные мошенники

17 жертв, которых обманули кулинарные мошенники

Автор:
24 февраля 2024 23:20
Сообщество : Еда
Метки: Кулинарные   жертвы   люди   мошенники   обманули   ошиблись   
5948
18

Бывают моменты, когда жизнь становится несправедливой. Но на самом деле проблема в том, что есть вещи, от которых мы не ожидаем обмана, например, еда. Но и здесь случаются казусы! Взгляните, как ошиблись люди, когда только собирались чем-то полакомиться.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Кулинарные   жертвы   люди   мошенники   обманули   ошиблись   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
sedoisever 9 часов назад
Кулинарные мошенники впихивают большие косточки в авокадо? Тырят желтки из яиц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Duckk Час назад
Комментарий к фото
С сыром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч 2 часа назад
Кулинария где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Вадим 3 часа назад
Разве мороженное по всему объему должно крошки содержать? Вроде, только сверху насыпают обычно. И с вином - его явно пригубили в магазине, при расстановке такое явно бы заметили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 5 часов назад
По мороженому с шоколадной крошкой какие вопросы? Всё идеально! Вот мороженое, вот крошка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Petr Ivanov 8 часов назад
Комментарий к фото
Стандартный итальянский хлеб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
Шурман 9 часов назад
Хм сам так попадал в Испании . Наловил дорады с берега и думаю вечером на гриле сделаю , пошел в магазин купил такие большие лимоны ;) подумал во 2х хватит да еще утром к чаю останется :) пришлось сшиздить лимоны которые росли рядом с домом :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 9 часов назад
А нахрена было вообще нарезать? Нужно было в полость залить сгущёнки и сожрать!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Домашние хитрости 9 часов назад
Когда готовлю горячие бутерброды с яйцом, приходится вырезать середину подобным образом, а тут сразу всё готово.
Кинул на сковородочку, смазанную сливочным маслом, влил внутрь куриное яйцо, посолил, ещё можно добавить оливок или каперсов, сверху кусочек сыра положить, чтобы расплавился...
М-м-м... вкуснотища! Аж есть захотелось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276443



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф
Главное не думать, кому за это придется платить: 35 безумно дорогих ошибок и катастроф
Оставайся сумасшедшей, Япония: 25 фотографий из Страны восходящего солнца
Оставайся сумасшедшей, Япония: 25 фотографий из Страны восходящего солнца
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы ходят без подзавода дольше остальных. Невероятно
Эти часы ходят без подзавода дольше остальных. Невероятно
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Часы "Заря" из советских времен. Смотрите, какие все разные
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#история#люди#милота#съемка#фейл#кошка
#Юмор#кот#в мире#факты#фильм#Россия#Германия
#животные#СССР#кино#Прикол#роль#драка#машина
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера Пенсионерке пришлось выложить 16 тысяч рублей за услуги компьютерного мастера Глиннил Хилгыр Иззигыл - так филиппинский дедушка заставил назвать внука Глиннил Хилгыр Иззигыл - так филиппинский дедушка заставил назвать внука «Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к сексуальным оргиям с помощью Библии «Сказал, что это отсылка к Святой Троице»: монахиня обвинила священника в принуждении к... Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана Число жертв культа Судного дня выросло до 201 Число жертв культа Судного дня выросло до 201

На что жалуетесь?

Вернуться