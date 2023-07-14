Троих парней с огнемётом сняли с крыши в Москве после съёмок музыкального клипа

Одну из крыш в центре Москвы чуть не спалили прошлой ночью во имя съемок музыкального клипа. Рэпер Милиан О'Войд (настоящее имя Максим Пустовалов) заказал для пущего эффекта специалиста по пиротехнике с огнеметом. Но фаер-шоу закончилось, не успев начаться — по вызову перепуганных соседей на место приехали полиция и спасатели.
Молодые "режиссеры" перепугали жильцов одной из московских многоэтажек на 1-м Вражском переулке во время ночного перформанса. Заметив огонь, люди в панике начали названивать в экстренные службы. Пожара в итоге, не нашли, зато правоохранители обнаружили вскрытую дверь, ведущую на крышу и троих предприимчивых парней с предметом, который удивительно напоминал огнемёт.
Выяснилось, что "злоумышленники" на крыше занимались ... съёмками музыкального клипа.
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Чтобы сделать "картинку", музыканты через Интернет нашли мужчину, который организовал им для съемок огнемёт. Однако, когда запахло "жареным", т.е прибытием полиции, владелец "игрушки" просто сбежал, бросив своё имущество вместе с клипмейкерами на крыше.
В ходе разбирательств и выяснения личностей в отделении полиции, среди задержанных был обнаружен некий Максим Пустовалов - начинающий рэпер, называющий себя Милиан О'Войд.
Крыша цела и невредима — в МЧС подтвердили, что возгорания не было, а вот за остальное, включая взлом двери, ведуще на крышу, музыкантам придётся отвечать:
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PS: В отношении исполнителя Милиана О’Войда и двух его приятелей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Все участники съемок должны будут выплатить штраф. Огнемет отправлен на экспертизу, - сообщает ТГ-канал 112
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