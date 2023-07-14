Троих парней с огнемётом сняли с крыши в Москве после съёмок музыкального клипа

Чтобы сделать "картинку", музыканты через Интернет нашли мужчину, который организовал им для съемок огнемёт. Однако, когда запахло "жареным", т.е прибытием полиции, владелец "игрушки" просто сбежал, бросив своё имущество вместе с клипмейкерами на крыше.

В ходе разбирательств и выяснения личностей в отделении полиции, среди задержанных был обнаружен некий Максим Пустовалов - начинающий рэпер, называющий себя Милиан О'Войд.

Крыша цела и невредима — в МЧС подтвердили, что возгорания не было, а вот за остальное, включая взлом двери, ведуще на крышу, музыкантам придётся отвечать: