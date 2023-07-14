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Троих парней с огнемётом сняли с крыши в Москве после съёмок музыкального клипа

Троих парней с огнемётом сняли с крыши в Москве после съёмок музыкального клипа

Автор:
14 июля 2023 19:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Огнемёт   клип   огонь   полиция   спасатели   съемки   
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Одну из крыш в центре Москвы чуть не спалили прошлой ночью во имя съемок музыкального клипа. Рэпер Милиан О'Войд (настоящее имя Максим Пустовалов) заказал для пущего эффекта специалиста по пиротехнике с огнеметом. Но фаер-шоу закончилось, не успев начаться — по вызову перепуганных соседей на место приехали полиция и спасатели.

Молодые "режиссеры" перепугали жильцов одной из московских многоэтажек на 1-м Вражском переулке во время ночного перформанса. Заметив огонь, люди в панике начали названивать в экстренные службы. Пожара в итоге, не нашли, зато правоохранители обнаружили вскрытую дверь, ведущую на крышу и троих предприимчивых парней с предметом, который удивительно напоминал огнемёт.

Выяснилось, что "злоумышленники" на крыше занимались ... съёмками музыкального клипа.

Чтобы сделать "картинку", музыканты через Интернет нашли мужчину, который организовал им для съемок огнемёт. Однако, когда запахло "жареным", т.е прибытием полиции, владелец "игрушки" просто сбежал, бросив своё имущество вместе с клипмейкерами на крыше.

В ходе разбирательств и выяснения личностей в отделении полиции, среди задержанных был обнаружен некий Максим Пустовалов - начинающий рэпер, называющий себя Милиан О'Войд.

Крыша цела и невредима — в МЧС подтвердили, что возгорания не было, а вот за остальное, включая взлом двери, ведуще на крышу, музыкантам придётся отвечать:

PS: В отношении исполнителя Милиана О’Войда и двух его приятелей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Все участники съемок должны будут выплатить штраф. Огнемет отправлен на экспертизу, - сообщает ТГ-канал 112

Источник:

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Метки: Москва   Огнемёт   клип   огонь   полиция   спасатели   съемки   
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4  комментария
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5k
Peter Griffin 37 минут назад
Рэп-кал!
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15k
жорик 11 минут назад
какую только херню не придумают, чтоб прославиться
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6k
Умница-красавица 20 минут назад
Клевее был бы заголовок: Троих парней огнеметом сняли с крыши
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49k
Андрей 36 минут назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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