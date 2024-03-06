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Журналисты из Канады обнаружили в Киеве мошеннический колл-центр обирающий канадцев

Журналисты из Канады обнаружили в Киеве мошеннический колл-центр обирающий канадцев

Автор:
06 марта 2024 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   аферисты   киев   колл-центр   мошенники   радио   
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Думаете телефонные аферисты раздевают и разувают только россиян? А вот и нет. По данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), только в 2023 году в результате афер у канадцев было украдено более $300 млн. А теперь вишенка на торте: трясет денежки из доверчивых канадцев всё та же гхэкающая «служба безопасности банка» из хорошо известной нам страны.

Канадская телерадиокомпания CBS опубликовала расследование о деятельности мошеннического колл-центра в Киеве, специализирующегося исключительно на гражданах Канады. Скандал, однако.

Ведь по данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), только в 2023 году в результате афер у канадцев было украдено более $300 млн — в девять раз больше, чем в 2020 году.

Чтобы постичь всю глубину паскудства подопечных из страны 404 и оценить схему обмана, канадские журналисты даже устроились в колл-центр на работу.

Выяснилось, что в просторном офисном помещении бизнес-центра на бульваре Тараса Шевченко сидят 150 человек с телефонами и компьютерами. «Профессиональная» деятельность всех этих людей подчинена одной цели – обворовыванию рядовых граждан Канады при помощи различных мошеннических схем.

Схемы, впрочем, в точности такие же, как и для работы с Россией. Жертв разводят на крупные суммы, а затем мошенники исчезают.

Например, в соцсетях размещаются рекламные объявления, в которых нейросетевой «Джастин Трюдо» (или любой другой медийный персонаж) торжественно сообщает о возможности сказочно обогатиться. Жертва кликает по ссылке и попадает на фейковый сайт канадского СМИ (того же CBS, например), где её просят зарегистрироваться и указать номер телефона. Вскоре раздается звонок от «финансового консультанта», который предлагает перечислить энную сумму денег на покупку некой суперприбыльной криптовалюты. При этом «консультант» специально просит сделать тестовую транзакцию на копеечную сумму, дабы внушить жертве чувство уверенности.

Затем горе-инвестору показывают его «личный кабинет» (такой же фейковый), где он видит рост стоимости суперкрипты не по дням, а по часам. Собственно, на этом всё. Жертву начинают медленно, но верно выдаивать, неделю за неделей мотивируя отсылать всё больше денег на фейковый аккаунт.

Журналисты отмечают профессионализм мошенников, которые стараются втереться в доверие к жертве и втянуть в лохотрон как можно больше родных и знакомых. В результате доверчивые канадцы лишаются миллионных накоплений целыми семьями.

А теперь самое печальное для канадского радио. Обратившись к правительству страны с просьбой прокомментировать работу украинских колл-центров, которые обворовывают жителей Канады, журналисты натолкнулись на глухую стену молчания.

Ни одного внятного комментария.

Ну разве только CAFC заявили, что мониторят все подобные случаи и исправно информируют правоохранительные органы, но те почему-то отказываются предпринимать конкретные шаги.

Кстати, по ходу дела выяснилось, что в Киеве существуют колл-центры, работающие не только по гражданам Канады, но и, например, Австралии.

Известно также как минимум об еще одной «союзной» Киеву стране, чье население обворовывали украинские колл-центры. Это Чехия. Однако, в отличие от Оттавы, в Праге вопрос оперативно порешали: прошлой весной украинская генпрокуратура отчиталась о «раскрытии» (ха) «подпольного» (ха-ха) колл-центра в Днепропетровске, сотрудники которого за несколько месяцев успели обворовать >300 жителей Чехии на общую сумму >$3 млн. После этого количество звонков чехам от «службы безопасности банка» резко сократилось, - сообщает ИА "Стекломой".

Источник:

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Метки: Канада   аферисты   киев   колл-центр   мошенники   радио   
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3  комментария
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5k
Maldini 40 минут назад
Наверное хохлы должны вытрахать Трюдо в прямом эфире через его радужный носок. В три ствола. Тогда до этих дебилов наверное дойдет что их все крутят на хрену чубатые паразиты. И то не факт
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33k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Трям Полчаса назад
Быть этого не может! Хохлы - самая честная и мирная нация!
Вы всё врёти!
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KlyaksaZ
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