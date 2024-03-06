Журналисты из Канады обнаружили в Киеве мошеннический колл-центр обирающий канадцев

Канадская телерадиокомпания CBS опубликовала расследование о деятельности мошеннического колл-центра в Киеве, специализирующегося исключительно на гражданах Канады. Скандал, однако.

Ведь по данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC), только в 2023 году в результате афер у канадцев было украдено более $300 млн — в девять раз больше, чем в 2020 году.

Чтобы постичь всю глубину паскудства подопечных из страны 404 и оценить схему обмана, канадские журналисты даже устроились в колл-центр на работу.

Выяснилось, что в просторном офисном помещении бизнес-центра на бульваре Тараса Шевченко сидят 150 человек с телефонами и компьютерами. «Профессиональная» деятельность всех этих людей подчинена одной цели – обворовыванию рядовых граждан Канады при помощи различных мошеннических схем.

Схемы, впрочем, в точности такие же, как и для работы с Россией. Жертв разводят на крупные суммы, а затем мошенники исчезают.