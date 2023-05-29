12 заброшенных мест России, которые полюбили фотографы

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Есть особое очарование в местах, оставленных людьми.
В России полно таких мест, они привлекают редких путешественников и фотографов своей заброшенностью и какой-то странной таинственностью, скрытой в этой разрухе. Такие места словно могут рассказать какую-то невероятную историю.
Лютеранская кирха в селе Гречихино, Волгоградская область, которую долго использовали как склад
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Здание завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге
Кладбище старых автомобилей, которые собирал Михаил Красинец, Черноусово, Тульская область
Старые портовые краны в Дудинке, Таймыр
Цех завода «Дагдизель», где в прошлом испытывали морское оружие, Каспийское море, Дагестан
Кинотеатр «Современник» в Иваново
Заброшенная усадьба Владимира Гаслера, Тверская область
Статуя на дамбе Тщикского водохранилища в Краснодарском крае
Форт «Александр I» в Финском заливе, Кронштадт
Обветшавшая скульптура в пионерском лагере «Дружба» в Рузском районе Московской области
Церковь с лесом на крыше в деревне Турны, Тверская область
Колокольня, которая возвышается над водохранилищем, Калязин, Тверская область
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