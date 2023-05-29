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12 заброшенных мест России, которые полюбили фотографы

12 заброшенных мест России, которые полюбили фотографы

Автор:
29 мая 2023 07:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   заброшка   красота   места   фото   фотограф   
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Есть особое очарование в местах, оставленных людьми.

В России полно таких мест, они привлекают редких путешественников и фотографов своей заброшенностью и какой-то странной таинственностью, скрытой в этой разрухе. Такие места словно могут рассказать какую-то невероятную историю.


Лютеранская кирха в селе Гречихино, Волгоградская область, которую долго использовали как склад

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Здание завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге

Кладбище старых автомобилей, которые собирал Михаил Красинец, Черноусово, Тульская область

Старые портовые краны в Дудинке, Таймыр

Цех завода «Дагдизель», где в прошлом испытывали морское оружие, Каспийское море, Дагестан

Кинотеатр «Современник» в Иваново

Заброшенная усадьба Владимира Гаслера, Тверская область

Статуя на дамбе Тщикского водохранилища в Краснодарском крае

Форт «Александр I» в Финском заливе, Кронштадт

Обветшавшая скульптура в пионерском лагере «Дружба» в Рузском районе Московской области

Церковь с лесом на крыше в деревне Турны, Тверская область

Колокольня, которая возвышается над водохранилищем, Калязин, Тверская область

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Метки: Россия   в мире   заброшка   красота   места   фото   фотограф   
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