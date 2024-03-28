6 заброшенных заводов России, в которые вдохнули новую жизнь

Во второй половине XIX века купец Иван Алафузов открыл льнопрядильную фабрику. В СССР она перешла в имущество государства, и на ней много десятилетий перерабатывали шерсть, пока в 2007 году она окончательно не разорилась. В 2013 году здания выкупил местный бизнесмен, решив превратить их в арт-пространство. Уже через год здесь прошло первое мероприятие ― «Ночь музеев».