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6 заброшенных заводов России, в которые вдохнули новую жизнь

6 заброшенных заводов России, в которые вдохнули новую жизнь

Автор:
28 марта 2024 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   арт-объект   в мире   заброшка   завод   новая жизнь   фото   
965
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Реальность такова, что порой огромные территории, в которых располагались предприятия, остаются пустовать. Происходит это по разным причинам, и каким-то зданиям везет: им придумывают новый функционал и реставрируют.

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На берегу Финского залива несколько лет в одном из пустующих зданий «Севкабеля» появилось культурно-деловое пространство. Теперь здесь проходят выставки и разные мероприятия, где могут найти развлечения люди всех возрастов.

Во второй половине XIX века купец Иван Алафузов открыл льнопрядильную фабрику. В СССР она перешла в имущество государства, и на ней много десятилетий перерабатывали шерсть, пока в 2007 году она окончательно не разорилась. В 2013 году здания выкупил местный бизнесмен, решив превратить их в арт-пространство. Уже через год здесь прошло первое мероприятие ― «Ночь музеев».

Издательство «Нижполиграф» превратило одно из своих зданий в мультимедийную площадку в 2019 году. Теперь здесь выступают музыканты, проходят выставки и различные световые шоу.

Совсем недавно в Томске также открылось заведение на территории разорившегося предприятия. В одном из цехов бывшего электролампового завода теперь находится гастропространство «Лампочка».

На арт-площадке Textil есть кафе, также тут проходят выставки, фестивали и блошиные рынки. Находится это пространство на территории складских помещений текстильной фабрики «Красный Перекоп». Эта мануфактура ― старейшее в России предприятие (основана в 1722 году), и она работает до сих пор. Так как некоторые помещения фабрики пустовали, их решили превратить в место для отдыха.

В маленьком городке Сысерть недалеко от Екатеринбурга с XVIII века работал завод, где создавали изделия из чугуна. В 1990-х годах завод закрылся, и его помещения начали распродавать. Несколько лет назад здесь появилось арт-пространство «На заводе», где каждое лето проходят фестивали, спектакли, форумы и работает фуд-корт.

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Метки: Россия   арт-объект   в мире   заброшка   завод   новая жизнь   фото   
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7  комментариев
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97k
Доктор Джонс Час назад
Арт-пространства, кафе, культурно-деловые центры. Это хорошо.
Но никто не пробовал восстановить производство или же организовать новое.
Без развитого производства всё выше перечисленное - временное и бессмысленное.

Помню, какой мощный был ламповый завод в Томске, что теперь - руины более ранней развитой цивилизации.
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269
DuckTales 7 минут назад
Оно конечно хорошо , что места не пустуют, но блин... Раньше было производство, а теперь пожрать-побухать ... Печалька
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35k
Korolev 47 минут назад
Какая плохая и неповоротливая плановая экономика. Понастроили заводов, понимаешь! То ли дело рыночек и эффективные менеджеры - вон как красиво всё устроили, глаз радуется!
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17k
Kostick 56 минут назад
думал хоть где производство... а кругом одни рассадники ананиматоров, рыгаловки и прочие развлекаловы. в нашей деревне, так, только то, что быстро вспомнил. сельмаш - скворечники построили, завод октябрь - трцшка, элеватор снесли - тоже человейники. хладокомбинат, кожзавод, солодовенный завод . чорт, начал вспоминать, развалили абсолютно все крупные предприятия. и это не в какие не в 90-е. за последние 20 лет.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2943 поста (2856 в горячем)

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