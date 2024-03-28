6 заброшенных заводов России, в которые вдохнули новую жизнь

Реальность такова, что порой огромные территории, в которых располагались предприятия, остаются пустовать. Происходит это по разным причинам, и каким-то зданиям везет: им придумывают новый функционал и реставрируют.
На берегу Финского залива несколько лет в одном из пустующих зданий «Севкабеля» появилось культурно-деловое пространство. Теперь здесь проходят выставки и разные мероприятия, где могут найти развлечения люди всех возрастов.
Во второй половине XIX века купец Иван Алафузов открыл льнопрядильную фабрику. В СССР она перешла в имущество государства, и на ней много десятилетий перерабатывали шерсть, пока в 2007 году она окончательно не разорилась. В 2013 году здания выкупил местный бизнесмен, решив превратить их в арт-пространство. Уже через год здесь прошло первое мероприятие ― «Ночь музеев».
Издательство «Нижполиграф» превратило одно из своих зданий в мультимедийную площадку в 2019 году. Теперь здесь выступают музыканты, проходят выставки и различные световые шоу.
Совсем недавно в Томске также открылось заведение на территории разорившегося предприятия. В одном из цехов бывшего электролампового завода теперь находится гастропространство «Лампочка».
На арт-площадке Textil есть кафе, также тут проходят выставки, фестивали и блошиные рынки. Находится это пространство на территории складских помещений текстильной фабрики «Красный Перекоп». Эта мануфактура ― старейшее в России предприятие (основана в 1722 году), и она работает до сих пор. Так как некоторые помещения фабрики пустовали, их решили превратить в место для отдыха.
В маленьком городке Сысерть недалеко от Екатеринбурга с XVIII века работал завод, где создавали изделия из чугуна. В 1990-х годах завод закрылся, и его помещения начали распродавать. Несколько лет назад здесь появилось арт-пространство «На заводе», где каждое лето проходят фестивали, спектакли, форумы и работает фуд-корт.
Источник:
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Но никто не пробовал восстановить производство или же организовать новое.
Без развитого производства всё выше перечисленное - временное и бессмысленное.
Помню, какой мощный был ламповый завод в Томске, что теперь - руины более ранней развитой цивилизации.