12 колоритнейших скульптур и памятников, которые могли появиться только в России

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Отечественное скульптуростроение сейчас на подъёме! В каждом городе России, помимо памятников исторически важным личностям, можно найти несколько, так сказать, нескучных монументов.
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Как и все уважающие коты, этот парень пухленький и весит 150 кг!
Поставлен в 2015 году к 280-летию города Орск.
Высота скульптуры — 15 метров!
К Уху нужно прикладывать ладонь и загадывать желание.
«Пермяк солёные уши» — традиционное название жителей земель, где расположен город.
Также известен как «Ворона и лисица».
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