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12 колоритнейших скульптур и памятников, которые могли появиться только в России

12 колоритнейших скульптур и памятников, которые могли появиться только в России

Автор:
25 марта 2024 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   Скульптуры   амятник   в мире   красота   масштаб   удивиетлньно   фото   
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Отечественное скульптуростроение сейчас на подъёме! В каждом городе России, помимо памятников исторически важным личностям, можно найти несколько, так сказать, нескучных монументов.

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Как и все уважающие коты, этот парень пухленький и весит 150 кг!

Поставлен в 2015 году к 280-летию города Орск.

Высота скульптуры — 15 метров!

К Уху нужно прикладывать ладонь и загадывать желание.

«Пермяк солёные уши» — традиционное название жителей земель, где расположен город.

Также известен как «Ворона и лисица».


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Метки: Россия   Скульптуры   амятник   в мире   красота   масштаб   удивиетлньно   фото   
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Dusser Полчаса назад
Огурцу-кормильцу от благодарных луховичан.
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Константин Котов 12 минут назад
Клещ Валера. Уфа. Правда его сп... (украли в общем) вроде.
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JagetBit 18 минут назад
А что, Мытищинский водопровод "Приказал долго жить?"
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1578 постов (1275 в горячем)

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