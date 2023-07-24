7 самых необычных пустынь России

Природа нашла для пустыни весьма необычное место – на севере Забайкальского края, в Сибири. Представьте себе густые леса, окруженные заснеженными горами Кодарского хребта, а в центре – настоящая пустыня с каноническими дюнами размерами 5 на 10 км. Выглядит совершенно фантастически!

Специалисты считают, что эти пески – донные отложения древнего водоема эпохи ледникового периода. Высота некоторых барханов достигает 80 метров.

Чарские пески – это одна из самых северных пустынь в мире, которая летом так же становится очень жаркой, а вот окружающие озера остаются прохладными.