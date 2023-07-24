7 самых необычных пустынь России

В России не так уж мало пустынь! Есть пустыни арктические, но обычные тоже не такая большая редкость. Находятся они не только в жарких регионах, но и в Сибири.
Природа нашла для пустыни весьма необычное место – на севере Забайкальского края, в Сибири. Представьте себе густые леса, окруженные заснеженными горами Кодарского хребта, а в центре – настоящая пустыня с каноническими дюнами размерами 5 на 10 км. Выглядит совершенно фантастически!
Специалисты считают, что эти пески – донные отложения древнего водоема эпохи ледникового периода. Высота некоторых барханов достигает 80 метров.
Чарские пески – это одна из самых северных пустынь в мире, которая летом так же становится очень жаркой, а вот окружающие озера остаются прохладными.
А вот эта пустыня самая что ни на есть настоящая. Она находится на юге России, на границе Астраханской области и Казахстана, и имеет общую протяженность 160 км. Барханы достигают 13 метров, здесь случаются и настоящие песчаные бури. В самих песках нередко попадаются ракушки (70 тысяч лет назад здесь было большое озеро). В XII веке в этих краях был центр Золотой Орды.
Рын-пески – популярное место для катания на джипах. Но при этом нужно помнить, что Астраханская область – один из самых жарких регионов России, и летом здесь стабильно выше +30.
Единственная в Европе пустыня, которая появилась в результате деятельности человека. Черные земли в Калмыкии изначально относились к зоне полупустынь, однако после распашки песчаных почв и нерегулируемого выпаса скота в середине прошлого века территории начали стремительно превращаться в пустыни. Каждый год более 40 га земель Калмыкии становились пустынными. Притормозить эти процессы удалось лишь в 1990-х с помощью фитомелиорации.
На сегодняшний день Черные земли занимают чуть менее половины всей Калмыкии. На части пустынных земель организован одноименный заповедник, где живут одни из самых необычных животных в мире – сайгаки.
Любите смотреть гонки? Тогда вам эти места точно покажутся знакомыми. Несколько лет по Арчединско-Донским пескам проходила трасса ралли «Шелковый путь».
Пустынный ландшафт в окрестностях реки Дон – это довольно необычное зрелище! Эти песчаные склоны занимают порядка 2 тыс. кв. км в Волгоградской области, а высота барханов достигает 7 метров. Правда, здесь встречается и небольшая растительность. Пески, по всей видимости – отложения речного дна. В древности русло реки Дон было гораздо крупнее, чем сегодня.
В советские годы эти места пытались озеленить. До сих пор местные экологи поддерживают пруды, которые предотвращают опустынивание.
Местные жители называют этот опустыненный участок под Воронежем «донской Сахарой». Находится он тоже в окрестностях реки Дон, но несколько севернее Арчединских песков. Этот участок относительно небольшой, размерами менее 5 км в длину. Но удивительно его соседство с полями, лесами и озерами. Еще в начале XX века «Сахара» разрасталась, причиняя своими песчаными бурями немало неудобств людям.
Сегодня рост «Сахары» удается сдерживать также комплексным озеленением.
В Якутии, самом холодном (и самом большом) регионе России, вообще много экзотики. Чего стоят только не тающие в жару ледники! Есть здесь и настоящая пустыня посреди тайги, для обозначения которой используют слово «тукулан» – «пески» по-якутски. Увидеть их можно в заповеднике «Ленские столбы» вдоль реки Лены, одной из крупнейших в Сибири. Вероятно, это и есть древние отложения речного дна.
Тукулан растянулся на 5 км, а высота склонов достигает 50 метров.
Название этого бархана означает буквально «желтый песок». Находится Сары-Кум в центральной части Дагестана, на юге России. Именно здесь снимали советский истерн (ответ голливудским вестернам) «Белое солнце пустыни». Получилось весьма реалистично!
В длину бархан всего 3 км, зато его дюны выросли более чем на 200 метров (иногда пески вырастают до 260 метров). Здесь никогда не бывает холодно, а летом стоит ужасная жара.
Природу его происхождения изучали еще в конце XIX века и пришли к выводу, что он появился вследствие разрушения песчаников местных гор.
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