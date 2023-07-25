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22 раскрепощённых портрета знаменитостей, сделанные рукой эпатажного немецкого фотографа

22 раскрепощённых портрета знаменитостей, сделанные рукой эпатажного немецкого фотографа

Автор:
25 июля 2023 10:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хельмут Ньютон   актер   знаменитости   красота   фото   фотограф   
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В 2020 году вышел документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный», в котором правдиво рассказано об этой противоречивой личности. Вспоминаем лучшие портретные снимки знаменитостей, сделанные рукой легендарного фотохудожника.

В объективе скандально известного немецкого фотографа Хельмута Ньютона побывали многие звёзды и даже политики: от Клаудии Шиффер до Маргарет Тэтчер. Энергетика экстравагантной женственности — отличительная черта работ фотографа. Смелые идеи и выразительный почерк позволили ему занять своё место в австралийском, американском и французском Vogue, что сделало его ещё популярнее.


Синди Кроуфорд с гантелями

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Синди Кроуфорд за роялем


Эльза Перетти для Playboy


Ив Сен-Лоран, French Vogue


Кейт Мосс


Дэвид Линч с актрисой Изабеллой Росселлини


Дэвид Линч — обладатель «Оскара» за вклад в кинематограф. Он известен своим культовым сериалом «Твин Пикс» (1990), такими фильмами как «Синий бархат» (1986), «Малхолланд Драйв» (2001) и другими работами в жанре триллера.


Синди Кроуфорд с доберманом


Мадонна


Твигги


Твигги — культовая модель 1960-х, запомнившаяся выразительными открытыми глазами и мальчишеской стрижкой.


Дэвид Боуи


Мадонна на барной стойке


Том Форд с собакой


Том Форд — американский модельер, получивший широкую известность благодаря работе в доме Gucci.


Поцелуй от Моники Беллуччи


Хоакин Феникс


Актёр известен своими ролями в фильмах «Она» (2013), «Гладиатор» (2000), «Джокер» (2019). Также он играет роль в готовящемся к выходу фильме Ридли Скотта «Наполеон».


Клаудия Шиффер


Микки Рурк


Карл Лагерфельд


Фотограф запечатлел влиятельную натуру немецкого модельера, прозванного «царём моды».


Маргарет Тэтчер


Хельмут Ньютон считал этот портрет одним из лучших в своём портфолио, «железной леди» он, наоборот, не понравился.


Энди Уорхол


Энди Уорхол — американский художник. Вы наверняка узнаете его, если вспомните картину-коллаж в стиле поп-арт, на которой изображена Мэрилин Монро.


Джулия Робертс


Рэйф Файнс

Рэйф Файнс известен ролями в фильмах «Отель Гранд Будапешт» (2014), «Список Шиндлера» (1993), «King’s Man: Начало» (2021) и других.


Моника Беллуччи

Бонус-фото

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Метки: Хельмут Ньютон   актер   знаменитости   красота   фото   фотограф   
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2  комментария
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15k
Majul 2 часа назад
И в чем раскрепощение? Это просто профессиональные фото.
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6k
ManRox 54 минуты назад
Гений
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