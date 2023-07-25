22 раскрепощённых портрета знаменитостей, сделанные рукой эпатажного немецкого фотографа

В 2020 году вышел документальный фильм «Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный», в котором правдиво рассказано об этой противоречивой личности. Вспоминаем лучшие портретные снимки знаменитостей, сделанные рукой легендарного фотохудожника.
В объективе скандально известного немецкого фотографа Хельмута Ньютона побывали многие звёзды и даже политики: от Клаудии Шиффер до Маргарет Тэтчер. Энергетика экстравагантной женственности — отличительная черта работ фотографа. Смелые идеи и выразительный почерк позволили ему занять своё место в австралийском, американском и французском Vogue, что сделало его ещё популярнее.
Синди Кроуфорд с гантелями
Синди Кроуфорд за роялем
Эльза Перетти для Playboy
Ив Сен-Лоран, French Vogue
Кейт Мосс
Дэвид Линч с актрисой Изабеллой Росселлини
Дэвид Линч — обладатель «Оскара» за вклад в кинематограф. Он известен своим культовым сериалом «Твин Пикс» (1990), такими фильмами как «Синий бархат» (1986), «Малхолланд Драйв» (2001) и другими работами в жанре триллера.
Синди Кроуфорд с доберманом
Мадонна
Твигги
Твигги — культовая модель 1960-х, запомнившаяся выразительными открытыми глазами и мальчишеской стрижкой.
Дэвид Боуи
Мадонна на барной стойке
Том Форд с собакой
Том Форд — американский модельер, получивший широкую известность благодаря работе в доме Gucci.
Поцелуй от Моники Беллуччи
Хоакин Феникс
Актёр известен своими ролями в фильмах «Она» (2013), «Гладиатор» (2000), «Джокер» (2019). Также он играет роль в готовящемся к выходу фильме Ридли Скотта «Наполеон».
Клаудия Шиффер
Микки Рурк
Карл Лагерфельд
Фотограф запечатлел влиятельную натуру немецкого модельера, прозванного «царём моды».
Маргарет Тэтчер
Хельмут Ньютон считал этот портрет одним из лучших в своём портфолио, «железной леди» он, наоборот, не понравился.
Энди Уорхол
Энди Уорхол — американский художник. Вы наверняка узнаете его, если вспомните картину-коллаж в стиле поп-арт, на которой изображена Мэрилин Монро.
Джулия Робертс
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс известен ролями в фильмах «Отель Гранд Будапешт» (2014), «Список Шиндлера» (1993), «King’s Man: Начало» (2021) и других.
Моника Беллуччи
Бонус-фото
Ножкой хоп!
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