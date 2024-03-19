13 самых красивых теремов России

Причудливый силуэт, богатый резной декор, кровля с шатрами. Если вы увидите подобный дом, напоминающий дворец из русской сказки, знайте – это терем. Большинство из них построено на рубеже XIX-XX веков, когда был в моде «русский стиль». Чаще их строили как дачи крупные фабриканты или купцы (часто это были разбогатевшие выходцы из крестьянского сословия).

В 1878 году на Всемирной выставке в Париже архитектор Иван Ропет построил павильон Российской Империи в виде деревянного теремного дворца, сделав его настоящей визитной карточкой страны.