FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2664 поста • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек"

Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек"

Автор:
31 августа 2023 20:22
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   заброшки   интересное   места   фото   фотограф   
2127
20

В мире, где человек оставил свои следы почти во всевозможных местах, так удивительно наблюдать, как природа иногда берёт своё — и показывает, кто здесь главный. Фотограф Jahz Design показал свою серию фотографий заброшенных мест, найденных в нескольких странах мира. На этих снимках — забытые человеком места и объекты, которые "поглотила" неукротимая дикая природа. По словам фотографа, так природа "возвращает себе свои истинные права".

"Каждая фотография в этой серии показывает впечатляющую трансформацию. От покинутых зданий, заросших растительностью, до пустынных дорог, покрытых мхом — на снимках прослеживается, как природа буквально просачивается в урбанизм, созданный человеком," - пишет фотограф.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   заброшки   интересное   места   фото   фотограф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Сергей 2 часа назад
В Абхазию скатайтесь,что ни санаторий,то декорация к фильмам про апокалипсис
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
272
iskra Час назад
У нас на заводе,когда хозцех сократили до 4-х человек,то через 3 года вид стал как на фотке с румынским заводом. Еще года три,и придется из цеха в цех с мачете прорубаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93406



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
В Неваде рейнджеры жестко задержали перекрывших дорогу экоактивистов
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
Для спасения кота в Москве распилили памятник самолёту
Набирающие популярность в сообществах
Обзор игры Mindustry
Обзор игры Mindustry
7 фактов о первых видеоиграх
7 фактов о первых видеоиграх
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#Еда#история#сарказм#шоу бизнес#Россия#актеры#забавно
#люди#Прикол#интересно#кино#знаменитости#США#милота#Москва#кража#обман
#Юмор#в мире#новости#позитив#фильм#факты#улыбнуло#кот#геймер#подростки
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре 12 заброшенных мест России, которые полюбили фотографы 12 заброшенных мест России, которые полюбили фотографы Прогулка по атмосферному заброшенному отелю Прогулка по атмосферному заброшенному отелю Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию Фотограф делает портреты прохожих — и снимает их реакцию Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест Фотограф путешествует по Европе в поиске самых красивых заброшенных мест 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно 20+ заброшенных местечек, которые пугают и манят одновременно

На что жалуетесь?

Вернуться