Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек"

В мире, где человек оставил свои следы почти во всевозможных местах, так удивительно наблюдать, как природа иногда берёт своё — и показывает, кто здесь главный. Фотограф Jahz Design показал свою серию фотографий заброшенных мест, найденных в нескольких странах мира. На этих снимках — забытые человеком места и объекты, которые "поглотила" неукротимая дикая природа. По словам фотографа, так природа "возвращает себе свои истинные права".