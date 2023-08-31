Когда природа берёт своё: 19 атмосферных "заброшек"

В мире, где человек оставил свои следы почти во всевозможных местах, так удивительно наблюдать, как природа иногда берёт своё — и показывает, кто здесь главный. Фотограф Jahz Design показал свою серию фотографий заброшенных мест, найденных в нескольких странах мира. На этих снимках — забытые человеком места и объекты, которые "поглотила" неукротимая дикая природа. По словам фотографа, так природа "возвращает себе свои истинные права".
"Каждая фотография в этой серии показывает впечатляющую трансформацию. От покинутых зданий, заросших растительностью, до пустынных дорог, покрытых мхом — на снимках прослеживается, как природа буквально просачивается в урбанизм, созданный человеком," - пишет фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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