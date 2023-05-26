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Мексиканская кошениль: маленькое насекомое, ставшее очень ценным

Мексиканская кошениль: маленькое насекомое, ставшее очень ценным

Автор:
26 мая 2023 08:04
Метки: в мире   интересно   кошениль   любопытно   насекомые   факты   
1661
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Люди так долго живут с насекомыми бок о бок, что научились извлекать выгоду. Кошениль, например, человек собирает и разводит уже много лет для получения стойкого и яркого красителя – кармина.

На протяжении нескольких веков солдат британской армии неприятели дразнили «варёными раками» — за ярко-красный цвет формы. А ведь куда справедливее было бы называть их «тертыми жуками». Дело в том, что знаменитые алые мундиры красили кошенилью — краской, получаемой из маленького насекомого.

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Самым известным жуком, снабдившим человечество красивым красителем — кармином, стала мексиканская кошениль. Эту малютку высоко ценили еще ацтеки: их вождь Монтесума требовал себе ежегодную дань из украшенных покрывал, кусков ткани и 40 мешков кошенили. Конкистадоры, прибывшие в Мексику, оценили среди прочего и эту достопримечательность: краска из местного жука была куда красивее той, которую добывали в Европе. В скором времени сушеная кошениль не просто стала ходовым товаром, но и оказалась по спросу сопоставимой с серебром.

Как получилось, что маленький жук-паразит превратился в такую ценность? Очень просто: самки кошенили решили придерживаться догмы «женщине место на кухне». При этом истолковали её чересчур буквально. Они присасываются хоботком к растению — и теперь их от него не оторвать. Так они и коротают свой век, не отрываясь от любимой тарелки.

А чтобы их не беспокоили, жучки покрываются защитным веществом серовато-белого цвета: эдакий застывший комок цемента. Поэтому при виде пирующей кошенили мало кому придет в голову, что перед ним — мамаша алого мундира, а то и вовсе соавтор картины Рембрандта.

Кошениль хранит верность не только выбранному листу, но и самому виду растений, которым питается: ей подавай исключительно кактус-опунцию. Свой нарядный окрас она получает именно благодаря цветкам этого растения. Однажды стойкость кошенили в своих гастрономических вкусах едва не обернулась экологическим бедствием для Австралии.

В 19 веке некий предприимчивый деятель затеял производить там кармин. Он изучил рацион привередливых букашек и решил кормить их достойным образом. Опунцию в страну кенгуру доставили на нескольких кораблях. Кактус был в восторге от нового места жительства и разросся так, что Австралия за пару десятков лет лишилась изрядной части пастбищ и сельскохозяйственных земель. А самое обидное, что производства кармина там так и не наладили.

Другим регионам повезло больше. Мексика утратила монополию на кармин после гражданской войны 19 века, и за жуков резво взялись другие страны. В настоящее время лидером производства кошенили является Перу.

Методы сбора кошенили так же неизменны, как и ее пищевые пристрастия. Жука попросту смахивают с кактуса жесткими щетками. К моменту сбора карминовая кислота, которая и дает этот удивительный насыщенный цвет, составляет около 90% веса особи.

А потом жуки расстаются с жизнью: их умерщвляют, высушивают и растирают в порошок. Всё для того, чтобы мы радовались красивым тканям и косметике. Да, мы до сих пор используем этих жучков в качестве красителя! Кстати, именно поэтому некоторую косметику называют веганской. Это значит, что вместо кармина в компонентах теней или помады красители химического, а не жучиного происхождения.

Сейчас на замену жуку приходят искусственные красители. Но и кошениль остаётся в ходу. Поэтому, когда будете в следующий раз любоваться сочными красками произведений живописи или наносить классическую красную помаду — не забудьте мысленно сказать спасибо маленькой букашке, героически пожертвовавшей жизнью, чтобы доставить вам радость.

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Метки: в мире   интересно   кошениль   любопытно   насекомые   факты   
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2  комментария
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Херанука Паибалу 2 часа назад
Анилиновые красители давно вытеснили букашку с тканей
Пищевка - да. Анилину там не место
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