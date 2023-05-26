Мексиканская кошениль: маленькое насекомое, ставшее очень ценным

А потом жуки расстаются с жизнью: их умерщвляют, высушивают и растирают в порошок. Всё для того, чтобы мы радовались красивым тканям и косметике. Да, мы до сих пор используем этих жучков в качестве красителя! Кстати, именно поэтому некоторую косметику называют веганской. Это значит, что вместо кармина в компонентах теней или помады красители химического, а не жучиного происхождения.