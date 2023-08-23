Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?

Авторы хорроров пытаются создать образы, способные вогнать в ужас любого читателя. Они придумывают жутких существ, которые обитают в глубинах океана, на окраинах Вселенной или даже в разумах их жертв. А могли бы просто прогуляться до озера, и их новый хоррор не имел бы равных. Ведь именно там скрывается истинное порождение кошмара — жук-плавунец.
Обмануться его миленьким видом несложно: гладкое блестящее тельце, шаровидные глазки-бусинки и славные мохноножки никого не оставят равнодушным. К тому же это довольно крупный жук. Крупнейшие представители семейства достигают 4,5 сантиметров в длину. А здоровяки всегда добрые, правда же? Не в этом случае. Плавунец — кошмар озёр международного уровня. Весь жук построен так, чтобы настичь жертву, куда бы она не бежала.
Всего в мире встречается больше 4000 видов этих жуков, из которых в России обитает только 300. И все они, без исключения, плотоядные. И им реально наплевать, кого они сожрут сегодня. Главное, что живьём. Жукоманьяки имеют сильные жвалы, которыми могут разбирать обед на куски.
Сражаться с ними бесполезно. Плавунцы спокойно нападают на животных, которые крупнее их в несколько раз. Лягушки, тритоны и рыба — обычный перекус плавунца. И даже если противник окажет достойное сопротивление, бой и пролитая кровь привлекут внимание других плавунцов. Схватка превратится в пир, длящийся до тех пор, пока от бедолаги не останутся только воспоминания.
Сбежать от плавунца тоже не выйдет. Его задние лапки превращены в мощные вёсла, а под надкрыльями спрятаны пузырьки с воздухом, позволяющие хищнику без страха нырять в глубины озера. Даже улететь не получится — эта маленькая хтонь полетит за вами. По ночам плавунцы перелетают между озёрами в поисках лёгкой жизни и вкусной добычи. Ну а если таковой не нашлось, то не побрезгуют и друг другом.
Единственное место, где можно спастись от жучьих психов — водоёмы с более крупными хищниками. Но если хищные рыбки попытаются полакомиться плавунцами, их ждёт разочарование. Пойманный жук выделяет ядовитую жидкость, вынуждающую обидчика отпустить его.
Сильнее, чем жрать, плавунцы любят только размножаться. Поэтому если аппетитный собрат на поверку оказывается соблазнительной дамой, в ход идут лапки-присоски. Самец держит самку под водой, пока ему не надоест, хотя сам при этом находится на поверхности. Поэтому неудивительно, что любовь плавунцов часто заканчивается смертью.
Счастливицы, которым удалось выжить, спешат отложить яйца в ткани ближайшего растения и забыть об этом кошмаре. Однако отложить за раз 1500 яиц жучине всё же не под силу, поэтому процесс растягивается на несколько дней или недель.
Далее уже воля Судьбы. В зависимости от температуры воды и конкретного вида личинки плавунцов могут вылупиться через 8 дней, а могут и через 40. Своим внешним видом детки заткнут за пояс монстров из фильмов ужасов и ведут себя соответствующе. Они ещё более прожорливы и агрессивны, но менее проворны. Так что добычу плавунцовая молодёжь не преследует, а ожидает в засаде. Насекомое садится на ближайший куст и выставляет свою попу над поверхностью воды. Так оно обеспечивает себя кислородом через дыхальца на брюшке.
Во время охоты личинки плавунцов полагаются на незаметность и скорость в рывке. А способ питания они подсмотрели у пауков: хищники впрыскивают желудочный сок в добычу, а потом выпивают её, не отходя от кассы. Кормятся личинки до достижения размеров в 6,5 см, после чего выползают на сушу.
На бережку юные заготовки плавунцов мирно строят себе домики из слюны и грязи, чтобы преспокойненько в них окуклиться. Спустя пару месяцев формируется вполне полноценный жучёныш, ещё мягкий и белый. В таком виде он остаётся зимовать в домике, а по весне снова отправляется кошмарить обитателей водоёмов.
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