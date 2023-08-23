Жук-плавунец: Как устроен этот хищник и почему он главный маньяк наших водоёмов?

Далее уже воля Судьбы. В зависимости от температуры воды и конкретного вида личинки плавунцов могут вылупиться через 8 дней, а могут и через 40. Своим внешним видом детки заткнут за пояс монстров из фильмов ужасов и ведут себя соответствующе. Они ещё более прожорливы и агрессивны, но менее проворны. Так что добычу плавунцовая молодёжь не преследует, а ожидает в засаде. Насекомое садится на ближайший куст и выставляет свою попу над поверхностью воды. Так оно обеспечивает себя кислородом через дыхальца на брюшке.