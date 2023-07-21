Перелётная саранча: гроза полей и огородов

«Налетели, как саранча», «прожорливый, как саранча»... Многие даже не представляют масштабы того, с чем сравнивают обладателей хорошего аппетита. Нет, сама по себе одинокая, похожая на кузнечика, перелётная саранча и мухи не обидит. Но когда стая таких крылатых винни-пухов решает сходить к кому-нибудь в гости с утра и хорошенько подкрепиться, это может обернуться настоящей катастрофой.

Начнем с того, что стая поднявшейся в воздух саранчи может попросту напугать. Не верите? А теперь представьте, что на вас прет гудящая туча площадью 250 квадратных километров и весом 50 тысяч тонн. Страшновато? На самом деле еще нет. По-настоящему жутко то, что в этой «я тучка, тучка, тучка» может находиться около 35 миллиардов особей, и все они твердо намерены хорошенько поесть.