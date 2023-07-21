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Перелётная саранча: гроза полей и огородов

Перелётная саранча: гроза полей и огородов

Автор:
21 июля 2023 08:46
Метки: в мире   вредитель   интересно   насекомые   саранча   факты   
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Перелётная саранча — один из самых опасных и распространенных вредителей. Она способна за короткое время уничтожить урожаи на огромных территориях.

«Налетели, как саранча», «прожорливый, как саранча»... Многие даже не представляют масштабы того, с чем сравнивают обладателей хорошего аппетита. Нет, сама по себе одинокая, похожая на кузнечика, перелётная саранча и мухи не обидит. Но когда стая таких крылатых винни-пухов решает сходить к кому-нибудь в гости с утра и хорошенько подкрепиться, это может обернуться настоящей катастрофой.

Начнем с того, что стая поднявшейся в воздух саранчи может попросту напугать. Не верите? А теперь представьте, что на вас прет гудящая туча площадью 250 квадратных километров и весом 50 тысяч тонн. Страшновато? На самом деле еще нет. По-настоящему жутко то, что в этой «я тучка, тучка, тучка» может находиться около 35 миллиардов особей, и все они твердо намерены хорошенько поесть.

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Перелётная саранча — самый распространённый вид саранчи. Её ареал охватывает Африку, Евразию, Австралию, Новую Зеландию. А всё потому, что насекомые очень легки на подъем. Туча вечноголодных букашек способна пролететь от 5 до 130 км за день!

Когда в 125 году до нашей эры такая компания устроила пикник в североафриканских владениях Рима, без посевов пшеницы и ячменя остались две провинции — Киренаика и Нумидия. 800 тысяч человек умерло от голода. А мы еще называем бедствием скромную пару тараканов, забившуюся под мусорное ведро на кухне!

Россию тучи саранчи тоже не обошли стороной. В 19 веке в Российской империи наблюдать за мерами, принимаемыми на юге против саранчи, направили А.С. Пушкина. «Наше всё» охарактеризовал произошедшее лаконично и в то же время исчерпывающе:

«Саранча:
23 мая — Летела, летела;
24 мая — И села;
25 мая — Сидела, сидела;
26 мая — Всё съела;
27 мая — И вновь улетела.
Коллежский секретарь Александр Пушкин».

Ну, правда, а что ещё тут скажешь?!

В своих пищевых пристрастиях саранча не слишком привередлива. Рис, просо, рожь, овес, кукуруза, люцерна, клевер, виноград, саженцы фруктовых деревьев... Этот список можно продолжать еще долго. В 2018 году стая африканских гостей, обрушившаяся на Дагестан, умяла даже чеснок. Причем аппетит у насекомого зверский: на каждый миллион саранчи приходится одна тонна съедаемой пищи.

А ведь саранча далеко не всегда бывает настолько опасной. Дело в том, что у нее различают две фазы: стадную и одиночную. Они даже отличаются внешне. Одиночная саранча обычно зеленого цвета, а стадная — коричневая. Одиночную саранчу иногда называют «зеленой кобылкой», она особых неприятностей человеку доставить не может.

Ученые установили: если личинку одиночной саранчи, обычно спокойную и смирную, всё время теребить, то у нее появятся проявления стадности. Переход к стадной фазе начинается у саранчи и тогда, когда наблюдается нехватка пищи. Сами же знаем, что от голода настроение портится, верно? Так вот, у саранчи то же самое.

Но и от таких прожорливых существ бывает определённая польза. Только взгляните, как загораются при виде саранчи глаза террариумистов! Ведь это отличный корм для многих экзотических питомцев. Да что там — ящерицы, паучки, ёжики, птички будут в восторге от такого изобилия. Саранча — не последний кандидат и для нашего с вами альтернативного питания. Что, мороз по коже продрал? А в Израиле это традиционное блюдо. Тем более в насекомых много белка, и на вкус они как креветки!

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Метки: в мире   вредитель   интересно   насекомые   саранча   факты   
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3  комментария
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Борис Карабанов Полчаса назад
Что значит, "несчастные фермеры"? Закатывать в трёхлитровые банки и - в Европу, в Европу!
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Горожанин 3 минуты назад
Надо с уважением относиться к саранче - это хлеб для людей либерального мира.
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Victor Час назад
"А в Израиле это традиционное блюдо." Ну вот, виновные найдены.
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