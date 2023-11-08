Что нужно знать о зимних комарах

Итак, на землю ложится снег, насекомые засыпают, просыпаются... насекомые! Вы правда думали, что самый успешный класс наземных животных не сможет покорить экологические ниши, которые освобождаются только зимой? Сможет, и ещё как! Зимние комары-трихоцериды, что роятся с ноября по март, доказывают это одним своим существованием.

Для человека ребята эти абсолютно не опасны. Паразитов не разносят, в дома не набиваются, а кровь им неинтересна ни в каком виде. Все 160 видов насекомых вообще во взрослом виде не питаются: живут на запасах с личиночной стадии. По сути, взрослое насекомое — это короткоживущий дрон, задача которого — скинуть личиночный десант на новое место дислокации.