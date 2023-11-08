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Что нужно знать о зимних комарах

Что нужно знать о зимних комарах

Автор:
08 ноября 2023 08:33
Метки: зимний комар   интересно   комар   любопытно   насекомые   факты   
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Пьют ли зимние комары кровь и опасны ли эти насекомые для человека?

Итак, на землю ложится снег, насекомые засыпают, просыпаются... насекомые! Вы правда думали, что самый успешный класс наземных животных не сможет покорить экологические ниши, которые освобождаются только зимой? Сможет, и ещё как! Зимние комары-трихоцериды, что роятся с ноября по март, доказывают это одним своим существованием.

Для человека ребята эти абсолютно не опасны. Паразитов не разносят, в дома не набиваются, а кровь им неинтересна ни в каком виде. Все 160 видов насекомых вообще во взрослом виде не питаются: живут на запасах с личиночной стадии. По сути, взрослое насекомое — это короткоживущий дрон, задача которого — скинуть личиночный десант на новое место дислокации.

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Трихоцериды начинают размножаться, когда температура достигает околонулевых значений — осенью или весной. Но особо отбитые комары вылетают из-под снега прямо посреди зимы, во время оттепелей. Малозаметные поодиночке (меньше сантиметра длины!), они роятся в лучах солнышка, чтобы набраться энергии и сэкономить на отоплении. И размножиться, конечно.

Дальнейшая судьба самцов не волнует ни нас, ни эволюцию. Они выполнили свою роль. А вот для самок начинается самое сложное: им нужно не замёрзнуть насмерть в ближайшие 3-5 дней, пока созревают яйца. Насекомые довольно устойчивы к холодам. Но -5°C для них равносильно смерти. Поэтому они держат свои органы подальше ото льда и снега. Буквально. Их ноги намного длиннее лапок комаров-кровопийц, как раз для того, чтобы поднять туловище как можно выше над сугробами.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все зимние комары страдают от холода. Да, большая часть видов пасётся в Голарктике — регионе к северу от Мексики, Сахары и азиатских джунглей. Однако несколько десятков видов обитают и в южных регионах, включая Австралию и Южную Америку. Но и там трихоцериды вылетают в прохладные сезоны, когда активность других насекомых ниже.

Вне зависимости от региона базирования самка откладывает яйца в кучу чего-нибудь гниющего. Там вылупившиеся личинки занимаются неблагодарным, но очень полезным для экосистемы трудом: перерабатывают трупы, экскременты и гниющую растительность в плодородную землю. К тому же разлагающиеся останки производят тепло — второй по важности ресурс зимой.

Но в северных широтах одного тепла от реакций разложения недостаточно. К счастью, снега у нас обычно навалом, а он — отличный теплоизолятор. Северные зимние комарики обитают строго под шапкой сугроба, ведь температура там держится около нуля градусов.

Трихоцериды сбежали в зиму, чтобы избавиться от слишком сильного давления хищников. Но им это не очень помогло. Осенью и зимой на них охотятся лягушки, под снегом преследуют бурозубки и хищные членистоногие. А на размножающихся посреди зимы комариков слетаются все небольшие и средние птицы. Даже дрозды-рябинники, не очень-то жалующие мясную пищу, в охотку хрустят их скромными панцирями. Зимний недостаток калорий обязывает.

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Метки: зимний комар   интересно   комар   любопытно   насекомые   факты   
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