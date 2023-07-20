Что за странную жидкость выделяет божья коровка, когда берёшь её в руки

Все, наверное, помнят один из главных законов детства: нашёл божью коровку у себя на одежде или ближайшем листике — обязательно надо её в руки взять и спеть то самое «божья коровка, улети на небо». Чтобы гостинец принесла, счастье и удачу накликала для исполнения самых сокровенных желаний. И вот только схватишь её, посадишь на ладонь, чтобы той удобнее в воздух подняться было, а божья коровка берёт и руки чем-то жёлтым и непонятным пачкает! И вот бежишь, обиженный, родителей спрашивать: что это с букашкой такое? А они загадочно улыбаются и отвечают, что это она так в туалет сходила. Разочарованию нет предела! А на самом-то деле всё совсем по-другому!