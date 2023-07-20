Что за странную жидкость выделяет божья коровка, когда берёшь её в руки

Ответ на один из главных вопросов про божьих коровок из детства: что за жёлтая жидкость появляется, когда берёшь насекомое в руки?
Все, наверное, помнят один из главных законов детства: нашёл божью коровку у себя на одежде или ближайшем листике — обязательно надо её в руки взять и спеть то самое «божья коровка, улети на небо». Чтобы гостинец принесла, счастье и удачу накликала для исполнения самых сокровенных желаний. И вот только схватишь её, посадишь на ладонь, чтобы той удобнее в воздух подняться было, а божья коровка берёт и руки чем-то жёлтым и непонятным пачкает! И вот бежишь, обиженный, родителей спрашивать: что это с букашкой такое? А они загадочно улыбаются и отвечают, что это она так в туалет сходила. Разочарованию нет предела! А на самом-то деле всё совсем по-другому!
Достопочтенные взрослые в своей формулировке здорово ошибаются. Желтая жидкость, выделяемая божьими коровками и некоторыми другими насекомыми, — гемолимфа. Это особая жидкость внутренней среды насекомого, аналог крови позвоночных и, собственно, лимфы. Она вытекает из хитиновых сочленений жука.
Обычно она бесцветная, с лёгким зелёным оттенком. Выполняет похожие с ранее названными структурами функции: способствует обмену веществ и доставке питания к органам. Кроме этого, в гемолимфе есть свои соединения и вещества, отвечающие за иммунитет.
Сейчас внимательный читатель спросит: оттеночек же не сходится! Божьи коровки мажутся оранжевым, а вы тут про совсем другое толкуете. И вообще, к чему это странное кровопускание? Но давайте вспомним: что чаще всего означает яркий цвет в природе? Предупреждение об опасности! Мол, берегись, хищник, поймаешь меня — поплатишься. А бояться есть чего.
В гемолимфе божьих коровок находится особое вещество — кантаридин. Это яд небелкового происхождения. Чрезвычайно токсичный, особенно для мелких млекопитающих. Нашему желудочно-кишечному тракту от токсина тоже будет не очень хорошо. Поэтому пробовать на зуб божьих коровок не стоит. Тем более вкус тоже получается премерзкий — незадачливый охотник, который решил откушать божьей коровкой, выплюнет её быстрее, чем убьёт.
Но не одним испорченным обедом кантаридин ограничивается. Попадая на кожу, он вызывает воспаление. Для особо удачливых — аллергическую реакцию. Благо, что у божьих коровок этого вещества не так много, чтобы сильно навредить нашей коже.
Так что знайте, божьи коровки на нас не какают! Они пускают на нас ядовитую кровь! И даже не знаю, что из этого лучше...
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