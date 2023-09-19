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Как пчеловоды находят гнезда шершней

Как пчеловоды находят гнезда шершней

Автор:
19 сентября 2023 07:35
Метки: борьба   в мире   интересно   насекомые   факты   шершень   
1250
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Если вы увидите шершня с ленточкой на теле, то скорее всего он и вся его семья скоро будут уничтожены.

Пчеловоды выследят букашку, обнаружат улей и разгромят рой. Но зачем так жестоко? И зачем для этого нужна лента?

Представьте, вы — достопочтенный пчеловод, у вас много ульев, много пчелиных семей, которые трудятся, не покладая лапок: собирают нектар, делают мёд, всё в округе опыляют. Всю идиллию портят шершни. Ладно бы они просто мёд крали, нет, им изощрённее угощения подавай — они самих пчёл режут и расплод воруют!

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Особенно чудит азиатский гигантский шершень. Не только потому, что он один из самых крупных среди своих хищных собратьев, но и потому, что его умудрились подселить в те регионы, где ему никто против и слова сказать не может. Родные же для него виды пчёл к нападкам со стороны членистоногих гопников привыкли и разработали стратегию. Когда бандит подлетает к улью, пчёлы всей толпой бросаются его обнимать. Объятья настолько жаркие, что от перегрева незваный гость умирает. В плотном коконе из пчёл температура поднимается выше 46 градусов, что для азиатского шершня смертельно.

Но другие медоносные пчёлы этого прикола не знают! А между тем азиатский гигантский шершень перелетел даже за океан — в Америку! У местных видов пчёл нет примочек для борьбы с инвазивным захватчиком. Полосатый преступник, вооружившись роем родственничков, может на раз-два уничтожить целую пасеку. Поэтому тут только один выход — помощь человека!

Тут надо помнить: словить одного шершня — не выход из ситуации. Данное криминальное лицо — тоже общественное насекомое и имеет свой улей, где прячет личинки. Для них, собственно, хищничать и приходится — потому что питаются они преимущественно белковой пищей животного происхождения. Поэтому человек, который хочет спасти свои пчелиные семьи, должен найти чужой дом и уничтожить его вместе с маткой.

Но выследить насекомое, хоть и достаточно большое — это та ещё затея. Шершень быстрый, ловкий и отлично теряется среди кустов и деревьев — держать в пределах видимости его очень сложно. Если он не видим, значит, надо сделать видимым! Для этого пчеловоды ловят шершня на приманку: положат свободный кусочек мяса, запах которого обязательно привлечёт внимание, и ждут. А дальше, в зависимости от фантазии, развитие событий будет отличаться.

Шершни уносят маленькие кусочки прямо так, не жуя, с собой. Люди привязывают ватку к мясу, и полосатый хищник вместе с ней становится уже гораздо заметнее. Если с мясом затея покажется ненадёжной и сложной, то постараются сделать иначе — на самого шершня либо цветную светлую нитку повесить, которая будет заметна. Либо флажок полиэтиленовый — тоже отлично демаскирует букаху. Некоторые вообще радиопередатчик цепляют, чтобы точные координаты найти. И вуаля, гнездо найдено, а после — уничтожено!

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Метки: борьба   в мире   интересно   насекомые   факты   шершень   
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2  комментария
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117k
parallax 38 минут назад
Надо к шершню бомбочку привязывать, чтобы в его улье взорвалась.
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21k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Был видос , в котором шершня ловят и радиометку крепят, а потом уже прибором как в Чужих который показывает перемещение , само гнездо находят . Оно где угодно может быть, в дереве или под землёй.
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