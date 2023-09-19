Как пчеловоды находят гнезда шершней

Пчеловоды выследят букашку, обнаружат улей и разгромят рой. Но зачем так жестоко? И зачем для этого нужна лента?

Представьте, вы — достопочтенный пчеловод, у вас много ульев, много пчелиных семей, которые трудятся, не покладая лапок: собирают нектар, делают мёд, всё в округе опыляют. Всю идиллию портят шершни. Ладно бы они просто мёд крали, нет, им изощрённее угощения подавай — они самих пчёл режут и расплод воруют!