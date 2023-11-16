Эффектная синяя божья коровка

К чести этого стильного насекомого, более чем за столетие экологической катастрофы нигде не случилось. Почему? Конкуренция! Букахи-аборигены не побоялись поставить на место новосела. На обоих архипелагах уже есть свои хищники, а в Новой Зеландии — даже свои божьи коровки. И они не позволяют синюшной туристке залетать с ноги в дикие экосистемы и занимать экологические ниши.