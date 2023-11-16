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Эффектная синяя божья коровка

Эффектная синяя божья коровка

Автор:
16 ноября 2023 07:23
Метки: божья коровка   в мире   интересно   насекомые   синяя божья коровка   факты   
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Немного интересной информации об экзотическом представителе божьих коровок родом из Австралии. Насекомое может похвастаться переливающейся сине-зелёной окраской.

Рыцарь в сияющих доспехах, маленький герой, бьющийся со вредителями, не щадя живота своего. Такой мы знаем божью коровку. Но оказывается, у нашего пятнистого жучка есть более суровый родственник! Синяя божья коровка, надев сверкающие хитиновые латы, отправилась в настоящий крестовый поход на пожирателей людских урожаев!

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Удивительно, но маленькая перекрашенная коровка соседствует с мировой хтонью в Австралии. Как жучок 3-4 мм в длину остался миленькой блестяшкой, а не превратился в ядовитого людоеда с огромными жвалами, — вопрос открытый. Но для своих врагов отливающая лазурью и ультрамарином животина всё же становится жутким кошмаром.

Справедливости ради, в поход против вредителей букаха отправилась не по своей воле. Родина синей божьей коровки — Америка и Австралия. Но в начале 20 века люди решили бороться с вредителями, которых сами же и завезли. Клин вышибают клином, а вредителей — их естественными врагами, — подумали переселенцы того времени. Так синяя божья коровка попала в Новую Зеландию и на Гавайи.

С одной стороны, коровки и правда помогают бороться с вредителями. Они задорно хрустят мелкими щитовками, плодовыми мушками и прочими паразитами в садах Новой Зеландии и Гавайских островов, чем не могут не радовать садоводов. С другой стороны, им ничего не мешает также зажевать местных насекомых и устроить в островных экосистемах тотальное сокращение членистоногих кадров.

К чести этого стильного насекомого, более чем за столетие экологической катастрофы нигде не случилось. Почему? Конкуренция! Букахи-аборигены не побоялись поставить на место новосела. На обоих архипелагах уже есть свои хищники, а в Новой Зеландии — даже свои божьи коровки. И они не позволяют синюшной туристке залетать с ноги в дикие экосистемы и занимать экологические ниши.

Например, гавайские ученые выяснили, что понаехавшие божьи коровки в дикой природе среди остальных насекомых занимают лишь 11% от численности, в то время как абсолютное большинство составляют местные обитатели. Вот и получается, что блестящему жуку проще скромно вернуться в цитрусовый сад к фермерам, вместо того, чтобы тягаться с местными соперниками.

Но риски все равно есть. Экосистемы — штуки шаткие. Даже одна десятая новых хищников может подточить фундамент. Пока серьезных проблем нет, но энтомологи на островах держатся настороже и продолжают исследования. Вдруг под синими латами прячется не благородный паладин, сражающийся со злом, а маленький и жестокий узурпатор!

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Метки: божья коровка   в мире   интересно   насекомые   синяя божья коровка   факты   
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