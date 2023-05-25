Китай с высоты или как выглядит самая впечатляющая дорога Поднебесной

Дороги в горах Китая, которые похожи на аттракцион.
Провинция Гуйчжоу — один из самых красивых регионов Китая. Высокие горы, обрывистые ущелья, по которым бегут реки, и густые леса — все это можно увидеть в Гуйчжоу. Правда, местным жителям живется не везде просто, ведь некоторые поселки находятся высоко в горах.
В Гуйчжоу с невероятной скоростью развивается инфраструктура, и, пожалуй, самое впечатляющее — как здесь построены дороги. Например, на видеоролике показано шоссе Гуаньсин (Guanxing), которое ведет в крупный город региона Синьи. Эту трассу закончили строить в 2003 году, и прокатиться по ней — истинное удовольствие, которое еще и вызовет выброс адреналина. Дорога проходит через горы, на пути встречается 13 туннелей, прорубленных прямо в скалах, и 88 мостов общей протяженностью больше 110 км.
На видео показан один из мостов через реку Бэйпань, который с 2003 по 2005 годы считался самым высоким автомобильным мостом планеты. В наши дни этот мост находится на 11 месте по высоте, отчасти из-за того, что в Китае за 20 лет построили еще более высокие сооружения.
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