Китай с высоты или как выглядит самая впечатляющая дорога Поднебесной

В Гуйчжоу с невероятной скоростью развивается инфраструктура, и, пожалуй, самое впечатляющее — как здесь построены дороги. Например, на видеоролике показано шоссе Гуаньсин (Guanxing), которое ведет в крупный город региона Синьи. Эту трассу закончили строить в 2003 году, и прокатиться по ней — истинное удовольствие, которое еще и вызовет выброс адреналина. Дорога проходит через горы, на пути встречается 13 туннелей, прорубленных прямо в скалах, и 88 мостов общей протяженностью больше 110 км.