Где можно увидеть самую большую в мире мозаику, которую легко спутать с ковром

Она устилает пол роскошного отеля Турции.
Мозаичные полы были очень популярны в Античности. Мозаикой устилали виллы, дворцы, административные здания. Кропотливые картины, сложенные из множества деталей, изображали сцены из мифов, военные сражения или просто геометрические узоры. Иногда сюжеты были более обыденны. Например, мы рассказывали, что в Древнем Риме выкладывали на полах самый настоящий мусор: объедки фруктов, рыбные кости и прочие остатки от еды.
В Италии и Турции очень часто во время раскопок или даже строительства находят фрагменты этих картин. Но, пожалуй, одну из самых невероятных мозаик нашли в 2010 году: она просто огромных размеров и составляет 850 м².
Город полководца, служившего у Александра Македонского
Мозаику нашли во время строительства отеля в турецком городе Антакья. В городе есть музей, где выставлены мозаичные экспонаты разных эпох, найденные во время раскопок. Обычно такие фрагменты срезают вместе с полом и перевозят в музей, где они потом хранятся в особых условиях, с определенной температурой и влажностью. Но трогать 850-метровое полотно было бы преступлением, поэтому его решили оставить так, как есть. В итоге вокруг мозаики организовали зоны для посетителей, чтобы они могли осматривать узоры.
Антакья когда-то называлась иначе — Антиохия-на-Оронте или просто Антиохия. Этот город в 300 г. до н.э. основал Селевк I Никатор, который был полководцем Александра Македонского. Когда Александр умер, его огромная империя была разделена между его полководцами. Так как Селевк сражался за Вавилонию, эти земли отошли к нему. Антиохия была процветающим городом и большим торговым центром.
Именно тогда здесь начали выкладывать мозаику. Ученые предполагают, что она стала украшением какого-то общественного здания. Однако у Антиохии была непростая судьба: она постоянно оказывалась в центре конфликтов между империями. Город завоевывали сасаниды, халифат, византийцы.
15 веков истории и разные народы в одной мозаике
Но несмотря на то, что власть постоянно менялась, мозаику продолжали создавать. В этом еще одна ее особенность: картины на полу начали выкладывать после основания Антиохии, а закончили в 1200-х годах н.э., когда город пришел в упадок. Это значит, что над ней работали 15 столетий мастера из совершенно разных народов.
Кроме этого, Антиохия пережила и два землетрясения: в 526 и 528 годах нашей эры. Стихия повредила узор, но не разрушила его, скорее наоборот, украсила. Трещины, волны, сколы остались как напоминания о природной катастрофе, и при сделали мозаику красивее и еще больше похожей на ковер.
Сокровище отеля
Открытие мозаики изменило ход строительства роскошного отеля. Ее площадь сделала ее самой большой известной мозаикой в мире. Из гостиницы решили сделать музей-отель «Антакья», и он получился совершенно уникальным.
Колонны выросли вокруг мозаичного полотна, а ее саму спрятали под крышу, чтобы погода не испортила узоры. Теперь тут есть смотровая площадка с мостиками, с которых посетители могут полюбоваться узорами.
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