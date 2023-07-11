Где можно увидеть самую большую в мире мозаику, которую легко спутать с ковром

В Италии и Турции очень часто во время раскопок или даже строительства находят фрагменты этих картин. Но, пожалуй, одну из самых невероятных мозаик нашли в 2010 году: она просто огромных размеров и составляет 850 м².

Город полководца, служившего у Александра Македонского

Мозаику нашли во время строительства отеля в турецком городе Антакья. В городе есть музей, где выставлены мозаичные экспонаты разных эпох, найденные во время раскопок. Обычно такие фрагменты срезают вместе с полом и перевозят в музей, где они потом хранятся в особых условиях, с определенной температурой и влажностью. Но трогать 850-метровое полотно было бы преступлением, поэтому его решили оставить так, как есть. В итоге вокруг мозаики организовали зоны для посетителей, чтобы они могли осматривать узоры.