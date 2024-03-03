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Житель Якутии вырезал из снега табун лошадей

Житель Якутии вырезал из снега табун лошадей

Автор:
03 марта 2024 09:53
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Якутия   в мире   зима   красота   снег   табун лошадей   фото   
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Скачущий табун, застывший в виде снежного изваяния, возвышается на 3,5 метра. Жители прозвали это место «Диснейлендом», вероятно, за сказочность произведения искусства.

Владелец участка Петр Петухов заявил, что очень важно оставить в памяти сельчан эту красоту, несмотря на то, что когда-нибудь все растает.


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Метки: Видео   Якутия   в мире   зима   красота   снег   табун лошадей   фото   
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