Красота и величие неба: 12 самых завораживающих астрофотографий этого года

Красота неба и величие космоса в объективе лучших фотографов.
Конкурс Astronomy Photographer of the Year совершенно невероятен. Он посвящен природе, нашему миру и тому, что находится за его пределами. В объективы фотографов попадают северное сияние, звездные дорожки, солнце и луна. Чтобы показать красоту всего этого и донести ее до обычного человека, нужно быть настоящим профессионалом.
Но все участники премии именно такие. В этом году на конкурс пришло больше четырех тысяч работ из разных стран, и все они великолепны. Выбор победителя обычно проходит в несколько этапов, и самый первый шаг для жюри — сформировать шорт-лист из участников. Затем из этих снимков будут выбирать победителей. Показываем вам работы, которые попали в этот список.
Полумесяц во время заката
Солнечная вспышка в движении
Комета парит над вулканом Этна
Снимок Солнца
Аврора над исландским пляжем Вестрахорн с черным песком
Звездные дорожки в парке Вимийский мемориал на севере Франции
Туманность Медуза, похожая на картину
Луна крупным планом
Дорожки от звезд над заброшенным радиотелескопом
Северное сияние над гигантскими солнечными часами из камня, Исландия
Рисунок Пандоры от уличного художника и Млечный Путь на пляже в Греции
Галактика NGC 3521 из созвездия Льва
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