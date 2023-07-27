Красота и величие неба: 12 самых завораживающих астрофотографий этого года

Конкурс Astronomy Photographer of the Year совершенно невероятен. Он посвящен природе, нашему миру и тому, что находится за его пределами. В объективы фотографов попадают северное сияние, звездные дорожки, солнце и луна. Чтобы показать красоту всего этого и донести ее до обычного человека, нужно быть настоящим профессионалом.

Но все участники премии именно такие. В этом году на конкурс пришло больше четырех тысяч работ из разных стран, и все они великолепны. Выбор победителя обычно проходит в несколько этапов, и самый первый шаг для жюри — сформировать шорт-лист из участников. Затем из этих снимков будут выбирать победителей. Показываем вам работы, которые попали в этот список.





Полумесяц во время заката