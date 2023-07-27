15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется

Или как китайцы вдохнули жизнь в умирающий поселок и превратили его в древнюю деревню.
Китай — очень большая страна, и отчасти по этой причине далеко не все уголки страны пользуются популярностью у туристов. Но китайцы придумали неплохой способ повысить популярность подобных мест: они отстраивают новые достопримечательности с отсылками к прошлому. Так и появилась деревушка Вансянь (Wangxian) в провинции Цзянси, которая точно сошла со страниц старинных сказок. На самом деле деревню отстроили в XXI веке, превратив в излюбленное место путешественников.
Еще десятилетие назад Вансянь была бедным умирающим поселком
Но его решили возродить и превратить в туристическую достопримечательность
Здесь отстроили домики в традиционной китайской технике, которые укрылись в сочной зелени гор
Они сложены из камня и дерева, и, точно птичьи гнезда, занимают отвесные скалы
Дома между собой соединены лестницами и мостиками
Через горную реку переброшены живописные мосты
Кажется, что это древнее поселение, которому удалось сохранить свою первозданную красоту
Но на самом деле в Вансянь все дома — очень комфортные, современные и напичканные техникой
В некоторых домах есть даже бассейны
В большинстве из них можно остановиться на ночь
Эта туристическая деревушка находится недалеко от города Шанграо в провинции Цзянси
Регион считают одним из самых красивых сельских районов Китая
Пейзажи здесь и правда идиллические
Небольшие поселения в горах, ярко-желтые поля рапса, среди которых возвышаются старые деревья
И деревушка Вансянь занимает среди них особое место
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