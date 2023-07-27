FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8439 постов • 845 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется

15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется

Автор:
27 июля 2023 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Китай   в мире   деревушка Вансянь   красота   природа   удивительно   фото   
1006
15
1

Или как китайцы вдохнули жизнь в умирающий поселок и превратили его в древнюю деревню.

Китай — очень большая страна, и отчасти по этой причине далеко не все уголки страны пользуются популярностью у туристов. Но китайцы придумали неплохой способ повысить популярность подобных мест: они отстраивают новые достопримечательности с отсылками к прошлому. Так и появилась деревушка Вансянь (Wangxian) в провинции Цзянси, которая точно сошла со страниц старинных сказок. На самом деле деревню отстроили в XXI веке, превратив в излюбленное место путешественников.

Еще десятилетие назад Вансянь была бедным умирающим поселком

Но его решили возродить и превратить в туристическую достопримечательность

Здесь отстроили домики в традиционной китайской технике, которые укрылись в сочной зелени гор

Они сложены из камня и дерева, и, точно птичьи гнезда, занимают отвесные скалы

Дома между собой соединены лестницами и мостиками

Через горную реку переброшены живописные мосты

Кажется, что это древнее поселение, которому удалось сохранить свою первозданную красоту

Но на самом деле в Вансянь все дома — очень комфортные, современные и напичканные техникой

В некоторых домах есть даже бассейны

В большинстве из них можно остановиться на ночь

Эта туристическая деревушка находится недалеко от города Шанграо в провинции Цзянси

Регион считают одним из самых красивых сельских районов Китая

Пейзажи здесь и правда идиллические

Небольшие поселения в горах, ярко-желтые поля рапса, среди которых возвышаются старые деревья

И деревушка Вансянь занимает среди них особое место


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Видео   Китай   в мире   деревушка Вансянь   красота   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Кот Бегемот 50 минут назад
Однако, круто в прямом смысле слова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман 19 минут назад
Судя по подтекам разноцветным под домами, серют они на головы друг друга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 51 минуту назад
Туда, наверное, хорошо убежать ото всех и от всего на пару недель) Если службы доставки, конечно, хорошо работают. Ну и интернет, а то - скука))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

381522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Для ленивых

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#ДТП#США#Прикол#Юмор#Китай#подборка#Реакция
#животные#автомобили#интересно#кино#авто аварии#история#Россия#СССР#знаменитости#Москва
#машина#автомир#интересное#аварии#Автовсячина#фильм#забавно#шоу бизнес#факты#Япония
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться