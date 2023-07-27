15 фото чудесной деревушки Вансянь, которая совсем не такая, какой кажется

Китай — очень большая страна, и отчасти по этой причине далеко не все уголки страны пользуются популярностью у туристов. Но китайцы придумали неплохой способ повысить популярность подобных мест: они отстраивают новые достопримечательности с отсылками к прошлому. Так и появилась деревушка Вансянь (Wangxian) в провинции Цзянси, которая точно сошла со страниц старинных сказок. На самом деле деревню отстроили в XXI веке, превратив в излюбленное место путешественников.

Еще десятилетие назад Вансянь была бедным умирающим поселком