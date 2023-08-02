FISHKINET
Сообщество Еда 1693 поста • 572 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
15 крайне редких, но съедобных плодов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не слышали

15 крайне редких, но съедобных плодов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не слышали

Автор:
02 августа 2023 10:25
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   красота   плоды   удивительно   фото   фрукты   
2918
16

Мир природы богат разнообразными фруктами и ягодами, которые поражают своими необычными формами и неповторимыми вкусами. Многие из них хорошо нам знакомы, даже несмотря на свою некоторую экзотичность.

Например, нас уже давно не удивить киви, авокадо, кокосом или даже рамбутаном. Однако существуют чудо-плоды, произрастающие в разных точках мира, которые вы не только не видели, но и даже не слышали о них. Они отличаются странным видом и нетипичными вкусовыми качествами (а ещё и нередко названием). Предлагаем вам на них взглянуть и не на шутку удивиться.


Марианская слива

×
×

Удивительный плод растёт в Индонезии и Малайзии. Имеет самодостаточный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Косточку, как правило выбрасывают. Однако она также является полностью съедобной.


Катмон

Растение Филиппин, произрастающее в лесах на низких и средних высотах по всей стране. Растение катмон производит плоды, заключённые в чашелистики. Плод, находящийся внутри, полностью съедобен.


Янток

Фрукт обладает выраженной кислинкой. Произрастает в Австралии.


Манго пахо

Это разновидность манго, произрастающая на Филиппинах. Манго пахо обычно собирают в дикой природе и редко культивируют. Они остаются крошечными на протяжении всей жизни. Незрелые плоды можно мариновать или использовать в салатах.


Табон-табон

Это дикий тропический фрукт, который имеет вяжущий вкус.


Плоды пальмы були

Цветущая пальма були цветёт только один раз в жизни, после чего производит большое количество маленьких круглых плодов и умирает.


Пили

Пили — плодоносящее дерево, широко известное своими съедобными орехами. Некоторые люди описывают вкус ореха как легкий и маслянистый.


Хурма Бланко

Тропическое растение, относящееся к ярким и невероятно вкусным плодам. Произрастает в Юго-Восточной Азии.


Ибули или кубили

Это необычный фрукт, похожий на каштан (хотя он больше связан с личи), который произрастает на Филиппинах и в Индонезии. Семена можно жарить или варить. Их вкус похож на сладкий картофель.


Фрукт хала

На вкус плод описывается как нечто среднее между сахарным тростником и манго.


Лукума

Фрукт, напоминающий по вкусу крем-брюле. Можно попробовать в Перу, Чили и Эквадоре.


Звёздчатое яблоко или каимито

Необычный фрукт из Центральной Америки, который используется для приготовления соков и различных десертов. Кожура непригодна для пищи, поэтому плод обычно разрезают пополам и выбирают его содержимое ложкой.


Бигнай

Бигнай произрастает в ряде стран Азии и Австралии.


Кесусу

Произрастает только на острове Борнео. Съедобная часть фрукта — выступающие семена. Их мякоть имеет сладкий вкус с лёгкой кислинкой.


Джамболан

Тропическое растение, встречающееся в Азии и Центральной Америке. Под тонкой кожицей тёмно-фиолетового плода находится белая или фиолетовая сочная мякоть, которая имеет вяжущий горьковатый вкус и приятный аромат.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   в мире   красота   плоды   удивительно   фото   фрукты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Alex Час назад
Ых, вот так вот живёшь, живёшь, а оно где-то растёт, растёт, а ты его даже ни разу и не попробуешь, попробуешь, так и помрёшь, помрёшь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
10k
Dabus Полчаса назад
Мелкие манго и катмон на Филиппинах тоже мало кто знает и их почти никто не ест. Катмон кислый, поэтому его в основном пилят на дерево для мебели, а манго там кругом растут обычные и с ними возни меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хачик 53 минуты назад
Ну и название: "ПИЛИ"!)))
Представляю диалог: -" Привет, вы что на выходных делали?"
"-Пили ели!"
"А что пили и что ели?"
"-Я ж тебе говорю - ПИЛИ ЕЛИ!"
"???"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

901152



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#Прикол#авто аварии#Автовсячина#Китай#США#сарказм#интересное
#люди#автомобили#животные#аварии#забавно#позитив#фильм#улыбнуло#факты#история
#машина#Юмор#интересно#ДТП#кино#подборка#новости#знаменитости#Девушка#Россия
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться