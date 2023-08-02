15 крайне редких, но съедобных плодов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не слышали

Например, нас уже давно не удивить киви, авокадо, кокосом или даже рамбутаном. Однако существуют чудо-плоды, произрастающие в разных точках мира, которые вы не только не видели, но и даже не слышали о них. Они отличаются странным видом и нетипичными вкусовыми качествами (а ещё и нередко названием). Предлагаем вам на них взглянуть и не на шутку удивиться.

Марианская слива