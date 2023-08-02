15 крайне редких, но съедобных плодов, о существовании которых вы, вероятно, никогда не слышали

Мир природы богат разнообразными фруктами и ягодами, которые поражают своими необычными формами и неповторимыми вкусами. Многие из них хорошо нам знакомы, даже несмотря на свою некоторую экзотичность.
Например, нас уже давно не удивить киви, авокадо, кокосом или даже рамбутаном. Однако существуют чудо-плоды, произрастающие в разных точках мира, которые вы не только не видели, но и даже не слышали о них. Они отличаются странным видом и нетипичными вкусовыми качествами (а ещё и нередко названием). Предлагаем вам на них взглянуть и не на шутку удивиться.
Марианская слива
Удивительный плод растёт в Индонезии и Малайзии. Имеет самодостаточный сладкий вкус с лёгкой кислинкой. Косточку, как правило выбрасывают. Однако она также является полностью съедобной.
Катмон
Растение Филиппин, произрастающее в лесах на низких и средних высотах по всей стране. Растение катмон производит плоды, заключённые в чашелистики. Плод, находящийся внутри, полностью съедобен.
Янток
Фрукт обладает выраженной кислинкой. Произрастает в Австралии.
Манго пахо
Это разновидность манго, произрастающая на Филиппинах. Манго пахо обычно собирают в дикой природе и редко культивируют. Они остаются крошечными на протяжении всей жизни. Незрелые плоды можно мариновать или использовать в салатах.
Табон-табон
Это дикий тропический фрукт, который имеет вяжущий вкус.
Плоды пальмы були
Цветущая пальма були цветёт только один раз в жизни, после чего производит большое количество маленьких круглых плодов и умирает.
Пили
Пили — плодоносящее дерево, широко известное своими съедобными орехами. Некоторые люди описывают вкус ореха как легкий и маслянистый.
Хурма Бланко
Тропическое растение, относящееся к ярким и невероятно вкусным плодам. Произрастает в Юго-Восточной Азии.
Ибули или кубили
Это необычный фрукт, похожий на каштан (хотя он больше связан с личи), который произрастает на Филиппинах и в Индонезии. Семена можно жарить или варить. Их вкус похож на сладкий картофель.
Фрукт хала
На вкус плод описывается как нечто среднее между сахарным тростником и манго.
Лукума
Фрукт, напоминающий по вкусу крем-брюле. Можно попробовать в Перу, Чили и Эквадоре.
Звёздчатое яблоко или каимито
Необычный фрукт из Центральной Америки, который используется для приготовления соков и различных десертов. Кожура непригодна для пищи, поэтому плод обычно разрезают пополам и выбирают его содержимое ложкой.
Бигнай
Бигнай произрастает в ряде стран Азии и Австралии.
Кесусу
Произрастает только на острове Борнео. Съедобная часть фрукта — выступающие семена. Их мякоть имеет сладкий вкус с лёгкой кислинкой.
Джамболан
Тропическое растение, встречающееся в Азии и Центральной Америке. Под тонкой кожицей тёмно-фиолетового плода находится белая или фиолетовая сочная мякоть, которая имеет вяжущий горьковатый вкус и приятный аромат.
Источник:
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Представляю диалог: -" Привет, вы что на выходных делали?"
"-Пили ели!"
"А что пили и что ели?"
"-Я ж тебе говорю - ПИЛИ ЕЛИ!"
"???"